ICP DAS-BMP COMPAMED 2025'te Düşük Migrasyonlu ve Düşük Sürtünmeli TPU ile Tıbbi Malzeme Performansını Yeniden Tanımlıyor

HSINCHU, 4 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Tayvan merkezli tıbbi sınıf TPU (termoplastik poliüretan) üreticisi ve tedarikçisi ICP DAS-BMP (Biyomedikal Polimerler), 17-20 Kasım tarihleri arasında Messe Düsseldorf, Almanya'da düzenlenecek olan COMPAMED 2025 fuarına katılacağını duyurmaktan memnuniyet duyar. Ziyaretçiler ICP DAS-BMP ekibini Salon 8b, Stand C09-4'te bulabilirler.

Bu yılki fuarın en önemli özelliği, tıbbi cihaz üretimindeki kritik ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış iki TPU yeniliği olacak: Düşük Migrasyonlu Seri ve Düşük Sürtünmeli Seri.

Image by ICP DAS-BMP

Düşük migrasyonlu Arothane™ ARP-B20 TPU, ISO 10993 uyumludur ve 90 güne kadar implantasyon için uygundur. İşleme sırasında katkı maddesi migrasyonunu en aza indirerek kateterlerin raf ömrü boyunca pürüzsüz yüzeylerini korumalarına yardımcı olurken, esnek ve özelleştirilmiş tasarım için 15 renk seçeneği sunar.

Bir diğer önemli odak noktası ise yeni tanıtılan Düşük Sürtünmeli Seri olacak; bu seri, ek kaplamalara veya işlem sonrası işlemlere olan ihtiyacı ortadan kaldıran, doğası gereği pürüzsüz bir yüzeyle tasarlandı. Tamamen TPU'dan oluşan ve PFAS veya plastikleştirici içermeyen bu seri, yüzey eksüdasyonu veya katkı maddesi migrasyonu olmadan güvenilir, uzun vadeli stabilite sağlar. Düşük sürtünme özellikleri, kılavuz telli nazogastrik tüpler gibi sorunsuz yerleştirme gerektiren uygulamalar için özellikle uygundur ve aynı zamanda depolama ve kullanım sırasında güvenlik ve performans sağlar.

Buna ek olarak, ICP DAS-BMP çeşitli tıbbi ihtiyaçları kapsayan geniş bir TPU portföyü sergileyecek. ARP, ALP ve ALC serileri vücuda temas eden cihazların çoğuna hizmet eder; ARP-B20 ve ALC-B40 90 günlük implantasyon için uygundur. Radyoopak uygulamalar için ARP-W ve ARP-WG serileri, kılavuz tellerde ve ince duvarlı cihazlarda görünürlüğü artırmak için %40-60 tungsten kullanır. Netliği ve dayanıklılığı ile bilinen Engineering Arothane™ EARP serisi ortodonti, Luer-Lock konektörler ve diğer hassas cihazlar için idealdir.

Bu malzemeler birlikte, ICP DAS-BMP'nin tıbbi cihaz üreticilerinin modern sağlık hizmetlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan daha güvenli, daha güvenilir ve daha çok yönlü TPU çözümleri geliştirme konusundaki süregelen kararlılığını yansıtmaktadır.

ICP DAS-BMP Hakkında

Tayvan merkezli lider bir TPU üreticisi ve tedarikçisi olan ICP DAS-BMP, ISO 13485 sertifikasına sahiptir ve kalite yönetimine odaklanmış özel laboratuvarlar işletmektedir. Ana şirketi ICP DAS'ın otuz yılı aşkın endüstriyel otomasyon uzmanlığından yararlanan ICP DAS-BMP, ürün kalitesini artırmak ve teslimat sürelerini hızlandırmak için akıllı fabrika uygulamalarını kullanır. Şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uzun vadeli ortaklıkları teşvik etmek amacıyla küçük sipariş miktarları için bile duyarlı satış sonrası destek ve esnek çözümler sunmayı taahhüt eder.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://bmp.icpdas.com

