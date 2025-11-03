ICP DAS-BMP redéfinit les performances des matériaux médicaux avec un TPU à faible migration et à faible friction au salon COMPAMED 2025

HSINCHU, 4 novembre, 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricant et fournisseur de TPU (polyuréthane thermoplastique) de qualité médicale basé à Taïwan, a le plaisir d'annoncer sa participation à COMPAMED 2025, qui se déroulera du 17 au 20 novembre à la Messe Düsseldorf, en Allemagne. Les visiteurs peuvent trouver l'équipe ICP DAS-BMP sur Hall 8b, Stand C09-4.

Image by ICP DAS-BMP

Le point fort de l'exposition de cette année sera deux innovations TPU conçues pour répondre à des besoins critiques dans la fabrication de dispositifs médicaux : la gamme à faible migration et la gamme à faible friction.

L'Arothane™ ARP-B20 TPU à faible migration est conforme à la norme ISO 10993 et convient pour une implantation jusqu'à 90 jours. Le produit minimise la migration des additifs pendant le traitement, ce qui permet aux cathéters de conserver des surfaces lisses tout au long de leur durée de conservation, tout en offrant 15 options de couleurs pour un design flexible et personnalisé.

Un autre point fort sera la nouvelle gamme à faible friction, conçue avec une surface intrinsèquement lisse qui élimine le besoin de revêtements supplémentaires ou de traitements ultérieurs. Composée entièrement de TPU et exempte de PFAS ou de plastifiants, cette gamme offre une stabilité fiable à long terme sans exsudation de surface ni migration d'additifs. Ses propriétés de faible friction la rendent particulièrement adaptée aux applications nécessitant une insertion en douceur, telles que les sondes nasogastriques avec fils-guides, tout en garantissant la sécurité et la performance pendant le stockage et l'utilisation.

En outre, ICP DAS-BMP présentera une large gamme de TPU couvrant des besoins médicaux variés. Les gammes ARP, ALP et ALC sont destinées à la plupart des dispositifs en contact avec le corps, l'ARP-B20 et l'ALC-B40 étant qualifiées pour une implantation de 90 jours. Pour les applications radio-opaques, les gammes ARP-W et ARP-WG utilisent 40 à 60 % de tungstène pour améliorer la visibilité des fils-guides et des dispositifs à paroi mince. La gamme Engineering Arothane™ EARP, connue pour sa clarté et sa résistance, est idéale pour l'orthodontie, les connecteurs Luer-Lock et d'autres dispositifs de précision.

Ensemble, ces matériaux reflètent l'engagement continu d'ICP DAS-BMP à proposer des solutions TPU plus sûres, plus fiables et plus polyvalentes permettant aux fabricants de dispositifs médicaux de répondre aux besoins évolutifs des soins de santé modernes.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente ans d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligente pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un service après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bmp.icpdas.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803353/COMPAMED.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg