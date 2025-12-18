L'initiative Années de la culture du Qatar annonce les pays partenaires pour 2026 et 2027

DOHA, Qatar, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'initiative Années de la culture a annoncé des plans pour une nouvelle série de partenariats culturels avec des pays du monde entier, célébrant le respect mutuel, l'échange culturel et la collaboration mondiale. Les prochains partenariats incluront le Canada et le Mexique (2026) et l'Égypte et la Grèce (2027).

Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente des Années de la culture, a déclaré : « l'initiative Années de la culture est l'un de nos programmes les plus gratifiants. En tant qu'héritage de la Coupe du monde de la FIFA 2022, elle permet depuis plus d'une douzaine d'années d'améliorer la compréhension entre les peuples. Cette initiative a été conçue pour faire connaître notre culture à d'autres continents et pour présenter nos valeurs et nos talents à de nouveaux publics, tout en célébrant d'autres pays en échange ici au Qatar. Cette année, nous accueillons l'Argentine et le Chili. L'année prochaine, nous nouerons des liens avec le Mexique et le Canada, puis avec l'Égypte et la Grèce en 2027. »

Lancées en 2012, les Années de la culture établissent des relations à long terme entre le Qatar et les pays partenaires grâce à une série d'échanges culturels, éducatifs, commerciaux et créatifs. Cette initiative reflète la conviction du Qatar que la collaboration culturelle favorise le dialogue, renforce les liens internationaux et facilite la compréhension au-delà des frontières.

L'Année de la 2026 avec le Canada et le Mexique présente une symétrie particulière. La Coupe du monde de la FIFA 26™, coorganisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis, est le même tournoi qui a inspiré la création de l'initiative Années de la culture lorsque le Qatar a obtenu l'organisation de cet événement mondial.

Faisant écho à l'esprit d'unité mondiale représenté par les jeux, cette collaboration avec les hôtes de la prochaine Coupe du monde soulignera la capacité du football à relier les cultures. D'autres programmes seront introduits en tant que projets historiques de l'Année de la culture Qatar-États-Unis 2021.

En 2027, le Qatar honorera l'héritage culturel de l'Égypte et de la Grèce, deux civilisations qui ont façonné l'histoire du monde et continuent d'influencer la culture, la philosophie et l'art contemporains.

Tout au long de chaque Année de la culture, le Qatar collabore étroitement avec les institutions culturelles, les ambassades, les artistes et les éducateurs afin de présenter un calendrier varié d'expositions, de festivals, de foires commerciales, de résidences, d'échanges universitaires et d'événements publics dans les deux pays. La programmation commence souvent dans la période précédant l'année officielle et se poursuit bien au-delà, créant ainsi un héritage et des liens durables.

Depuis sa création, les Années de la culture ont établi des partenariats avec le Japon (2012), le Royaume-Uni (2013), le Brésil (2014), la Turquie (2015), la Chine (2016), l'Allemagne (2017), la Russie (2018), l'Inde (2019), la France (2020), les États-Unis (2021), la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Asie du Sud (2022), l'Indonésie (2023) et le Maroc (2024). Le Qatar célèbre actuellement une Année de la culture avec l'Argentine et le Chili (2025).

Pour plus d'informations, consultez le site www.yearsofculture.qa ou suivez @yearsofculture sur les médias sociaux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg