Inovadora e imersiva, a ISLE 2026 definirá o futuro das telas e da integração

SHENZHEN, China, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ISLE 2026, maior feira da Ásia para telas inteligentes e sistemas integrados, ocupará o centro do Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World) de 5 a 7 de março. Este evento de alta tecnologia promete ser sua edição mais dinâmica e envolvente até agora, lançando milhares de novos produtos e soluções para diversos cenários de aplicação em telas e integração AV.

Como um evento de três dias intensos, a ISLE 2026 reúne mais de 1.000 expositores online e presenciais, incluindo gigantes do setor como Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua e Uniview, com uma área de exposição esperada de 90.000 metros quadrados e visitantes profissionais de mais de 100 países.

Centro único de fornecimento para sistemas integrados e telas

As principais tecnologias em exposição incluirão micro-LED e mini-LED avançados, soluções ecológicas, sistemas interativos baseados em IA, além de equipamentos profissionais para palco, displays comerciais, 3D sem óculos, VR/AR/MR, sinalização digital, tecnologia para conferências e streaming, integração audiovisual e aplicações.

Localizada nas proximidades do Aeroporto de Shenzhen, e a 30 minutos de carro da maioria das principais fabricantes de LED da China, a ISLE 2026 trará compradores globais para inúmeras telas e fácil pesquisa em fábricas na plataforma completa.

Transforme o futuro com a tecnologia

Produtos energeticamente eficientes, como grandes telas de baixo carbono e sistemas AV com armazenamento fotovoltaico, serão exibidos em destaque pelo organizador.

Tecnologias de ponta serão apresentadas em aplicações para cidades inteligentes, entretenimento imersivo, comércio digital, radiodifusão, turismo, educação, segurança e muito mais.

O show ao vivo "ISLE Gloshine" da gigante da locação, Gloshine, ocupará 2.500 metros quadrados na ISLE 2026. Esta produção espetacular que integra telas de LED, iluminação de palco e som ambiente apresentará uma fusão imersiva e dinâmica de luz, arte e tecnologia.

Encontre-se com inovadores globais

Cerca de 20 fóruns de alto nível serão coorganizados com grandes associações do setor, oferecendo oportunidades de se conectar com colegas de todo o mundo. As discussões abordarão tópicos em alta, como avanços na tecnologia Mini/Micro LED, inteligência digital aprimorada por IA, cidades inteligentes, escritórios inteligentes e aplicações de telas em veículos inteligentes.

Mantenha-se conectado para as últimas atualizações

Não ' perca a chance de ver o que ' está por vir

A ISLE reúne o setor global de AV e integração de sistemas em um só lugar. Se você é um fornecedor de tecnologia, integrador de sistemas ou usuário final de diversos setores, a ISLE 2026 oferecerá oportunidades incomparáveis para descobrir inovações que moldam o futuro da tecnologia audiovisual.

Para se registrar na ISLE 2026, clique em https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

