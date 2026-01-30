Инновационная и захватывающая выставка ISLE 2026 определит будущее дисплеев и интеграции

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 января 2026 г. /PRNewswire/ -- ISLE 2026, крупнейшая в Азии выставка интеллектуальных дисплеев и интегрированных систем, будет проходить с 5 по 7 марта во Всемирном выставочном и конференц-центре Шэньчжэня (Shenzhen World). В этот раз высокотехнологичное мероприятие обещает стать самым динамичным и привлекательным, на нем будут представлены тысячи новых продуктов и решений для различных сценариев применения дисплеев и интегрированных аудиовизуальных систем.

Проводимая в формате насыщенного трехдневного мероприятия выставка ISLE 2026 соберет более 1000 онлайн- и локальных экспонентов, включая отраслевых гигантов, таких как Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua и Uniview, которые по расчетам займут площадь 90 000 кв. метров, и посетителей профессионального уровня из более чем 100 стран.

Единый центр снабжения дисплеями и интегрированными системами

Среди основных представленных на выставке технологий будут передовые экологичные решения micro-LED и mini-LED, интерактивные системы на основе ИИ, а также профессиональное сценическое оборудование, коммерческие дисплеи, воспринимаемые невооруженным глазом 3D-проекторы, технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR, MR), цифровые вывески и знаки, технологии конференц-связи и потоковой передачи контента, интеграция и применение аудиовизуального оборудования.

Проводимая рядом с аэропортом Шэньчжэня и в 30 минутах езды от большинства ведущих китайских компаний, занятых производством светодиодов, выставка ISLE 2026 даст покупателям со всего мира доступ к бесчисленным продуктам и удобную возможность знакомства с заводами в рамках единой универсальной платформы.

Трансформируйте будущее с помощью технологий

Организатор особо выделит энергоэффективные изделия, такие как низкоуглеродные большие экраны и аудиовизуальные системы с питанием от солнечных батарей с хранилищем энергии.

Передовые технологии будут представлены в приложениях для умных городов, захватывающих развлечений, цифровой коммерции, вещания, туризма, образования, безопасности и множества других задач.

Живое представление ISLE Gloshine, организованное гигантом проката оборудования Gloshine, займет на выставке ISLE 2026 2500 кв. метров. Эта впечатляющая постановка, в которой сочетаются светодиодные экраны, сценическое освещение и объемный звук, представит захватывающее и динамичное слияние света, искусства и технологий.

Сближение с глобальными новаторами

Примерно 20 форумов высокого уровня, организованных совместно с основными отраслевыми ассоциациями, дадут возможность установить связь с коллегами по всему миру. Дискуссии охватят такие актуальные темы, как достижения в области светодиодных технологий Mini/Micro-LED, цифровая аналитика с поддержкой ИИ, умный город, умный офис и применение дисплеев в интеллектуальных транспортных средствах.

Выставка ISLE объединяет глобальную отрасль аудиовизуального оборудования и системной интеграции под одной крышей. Независимо от того, являетесь вы поставщиками технологий, системными интеграторами или конечными пользователями из различных секторов, выставка ISLE 2026 предложит вам беспрецедентные возможности для знакомства с инновациями, которые определяют будущее аудиовизуальных технологий.

Чтобы зарегистрироваться для участия в выставке ISLE 2026, пожалуйста, нажмите https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2872395/image_1.jpg

