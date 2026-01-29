Innowacyjne i immersyjne targi ISLE 2026 wyznaczą przyszłość technologii wyświetlania i integracji systemów

SHENZHEN, Chiny, 29 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ - ISLE 2026 - największe w Azji targi inteligentnych wyświetlaczy i systemów zintegrowanych - odbędą się w dniach 5-7 marca w Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World). Zaawansowane technologicznie wydarzenie zapowiada się jako najbardziej dynamiczna i angażująca edycja w historii, prezentując tysiące nowych produktów i rozwiązań dla różnorodnych zastosowań w obszarze wyświetlania i integracji AV.

ISLE 2026 to be held March 5-7, Shenzhen World

To intensywne trzydniowe wydarzenie zgromadzi ponad 1000 wystawców - zarówno online, jak i stacjonarnie - w tym liderów branży, takich jak Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua oraz Uniview. Oczekiwana powierzchnia wystawiennicza wyniesie 90 000 m², a wśród odwiedzających znajdą się profesjonaliści z ponad 100 krajów.

Kompleksowe centrum zakupowe wyświetlaczy i systemów zintegrowanych

Wśród kluczowych technologii prezentowanych na targach znajdą się m.in. zaawansowane rozwiązania micro-LED i mini-LED, rozwiązania ekologiczne, interaktywne systemy oparte na AI, a także profesjonalny sprzęt sceniczny, wyświetlacze komercyjne, rozwiązania do widzenia trójwymiarowego bez okularów, VR/AR/MR, narzędzia do odtwarzania treści cyfrowych, technologie konferencyjne i streamingowe, integracja audiowizualna oraz aplikacje.

Dzięki lokalizacji tuż obok lotniska w Shenzhen oraz w odległości do 30 minut jazdy od większości czołowych producentów LED w Chinach ISLE 2026 zapewni globalnym nabywcom dostęp do niezliczonych produktów oraz łatwe możliwości bezpośrednich wizyt i badań w fabrykach - wszystko w ramach jednej kompleksowej platformy.

Zmieniaj jutro dzięki technologii

Organizatorzy położą szczególny nacisk na produkty energooszczędne, takie jak niskoemisyjne wielkoformatowe ekrany oraz systemy AV łączące fotowoltaikę z magazynowaniem energii.

Najnowocześniejsze technologie zostaną zaprezentowane w zastosowaniach dla inteligentnych miast, rozrywki immersyjnej, handlu cyfrowego, broadcastingu, turystyki, edukacji, bezpieczeństwa i wielu innych obszarów.

Pokaz na żywo „ISLE Gloshine", przygotowany przez lidera rynku wynajmu - firmę Gloshine, obejmie 2 500 m2 powierzchni na ISLE 2026. Ta spektakularna produkcja, łącząca ekrany LED, oświetlenie sceniczne i dźwięk przestrzenny, zaprezentuje immersyjne i dynamiczne połączenie światła, sztuki i technologii.

Spotkaj się z globalnymi innowatorami

W ramach wydarzenia odbędzie się około 20 forów wysokiego szczebla organizowanych wspólnie z kluczowymi stowarzyszeniami branżowymi, tworząc przestrzeń do nawiązywania kontaktów z ekspertami z całego świata. Dyskusje obejmą m.in. postępy technologii Mini/Micro LED, rozwiązania cyfrowe wspierane przez AI, inteligentne miasta, inteligentne biura oraz zastosowania wyświetlaczy w pojazdach inteligentnych.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

Nie przegap okazji, by zobaczyć, co przyniesie przyszłość

ISLE gromadzi pod jednym dachem globalną branżę AV i integracji systemów. ISLE 2026 oferuje wyjątkowe możliwości odkrywania innowacji kształtujących przyszłość technologii audiowizualnych dla dostawców technologii, integratorów systemów i użytkowników końcowych z różnych sektorów.

Aby zarejestrować się na ISLE 2026, kliknij: https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2872395/image_1.jpg