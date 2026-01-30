ISLE 2026, 혁신과 몰입으로 디스플레이와 통합 시스템의 미래 제시

선전, 중국 2026년 1월 30일 /PRNewswire/ -- 아시아 최대 규모의 스마트 디스플레이 및 통합 시스템 전시회인 ISLE 2026이 3월 5일부터 7일까지 선전 세계전시컨벤션센터(선전 월드)에서 열린다. 이번 전시는 디스플레이 및 AV 통합 전반을 아울러 신제품 수천 종과 솔루션이 공개돼 역대 가장 역동적이고 몰입감 있는 행사가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

3일간 진행되는 ISLE 2026에는 리야드(Leyard), 앱센(Absen), 유니루민(Unilumin), 레드맨(LEDMAN), 아오토(AOTO), 리안트로닉스(LianTronics), BOE, 스카이워스(Skyworth), 노바스타(Novastar), 하이크비전(Hikvision), 다후아(DaHua), 유니뷰(Uniview) 등 업계를 대표하는 글로벌 기업을 포함해 온•오프라인 전시업체 1000여 사가 참가한다. 전시 면적은 약 9만 제곱미터에 달하며, 100여개국에서 전문 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

ISLE 2026 to be held March 5-7, Shenzhen World (PRNewsfoto/ISLE)

디스플레이 및 통합 시스템을 위한 원스톱 소싱 허브

전시의 핵심 기술로는 첨단 마이크로 LED 및 미니 LED, 친환경 솔루션, AI 기반 인터랙티브 시스템이 소개된다. 이와 함께 전문 무대 장비, 상업용 디스플레이, 안경 없는 3D, VR•AR•MR, 디지털 간판, 회의 및 스트리밍 기술, AV 통합 및 응용 솔루션 등도 폭넓게 전시된다.

ISLE 2026은 선전 공항 인근에 위치하고 중국 주요 LED 제조사들과 30분 내 접근이 가능한 입지 덕분에 글로벌 바이어들에게 다양한 제품 탐색과 공장 실사를 한 번에 진행할 수 있는 최적의 플랫폼이 되고 있다.

기술로 내일을 바꾸다

주최 측은 저탄소 대형 스크린과 태양광•에너지저장 연계 AV 시스템 등 에너지 효율 제품을 중점적으로 선보일 예정이다.

또한 스마트 시티, 몰입형 엔터테인먼트, 디지털 커머스, 방송, 관광, 교육, 보안 등 다양한 분야에서 활용되는 최첨단 기술 사례도 소개된다.

렌탈 분야 글로벌 기업 글로샤인(Gloshine)이 선보이는 라이브 쇼 'ISLE 글로샤인(ISLE Gloshine)'은 약 2500 제곱미터 규모로 진행된다. LED 스크린, 무대 조명, 서라운드 사운드를 결합한 이 대형 공연은 빛과 예술, 기술이 어우러진 몰입형 경험을 선사할 예정이다.

글로벌 혁신가들과의 교류

고위급 포럼 약 20개가 주요 산업 협회와 공동 개최되어 글로벌 업계 관계자들과 교류할 기회를 제공한다. 포럼에서는 미니•마이크로 LED 기술 발전, AI 기반 디지털 인텔리전스, 스마트 시티•스마트 오피스, 스마트 차량용 디스플레이 응용 등 최신 트렌드가 논의될 예정이다.

최신 소식 확인

미래를 만날 절호의 기회

ISLE는 글로벌 AV 및 시스템 통합 산업을 한자리에 모아 주는 플랫폼이다. 기술 기업, 시스템 통합사, 다양한 산업 분야의 최종 사용자 모두에게 ISLE 2026은 시청각 기술의 미래를 형성할 혁신을 발견할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

ISLE 2026 참가 등록: https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

