革新的かつ没入感のあるISLE 2026がディスプレイと統合の未来を切り拓く

深セン、中国、2026年1月30日 /PRNewswire/ -- アジア最大のスマートディスプレイと統合システムの展示会であるISLE 2026が、3月5日から7日まで深圳国際会展中心（Shenzhen World）で開催されます。このハイテクイベントは、これまでで最もダイナミックかつ魅力的な開催となることが期待されており、ディスプレイとAV統合の多様なアプリケーションシナリオに対応する数千もの新製品とソリューションが発表されます。

3日間にわたって開催されるISLE 2026には、Leyard、Absen、Unilumin、LEDMAN、AOTO、LianTronics、BOE、Skyworth、Novastar、Hikvision、DaHua、Univiewといった業界大手を含む1,000社以上のオンラインおよび会場出展者が集結します。展示面積は90,000平方メートルにおよび、100カ国以上からの専門来場者が見込まれています。

ディスプレイ&統合システムのワンストップ調達拠点

展示される主要技術には、先進的なマイクロLEDとミニLED、環境配慮型ソリューション、AI駆動のインタラクティブシステムのほか、プロフェッショナル舞台設備、商業用ディスプレイ、裸眼3D、VR/AR/MR、デジタルサイネージ、会議およびストリーミングの技術、オーディオビジュアルの統合と応用が含まれます。

深セン空港に隣接し、中国の大半の主要LED製造企業から車で30分圏内の場所に位置するISLE 2026は、ワンストッププラットフォームを通じて、世界のバイヤーに無数の製品との出会いと、容易な工場視察の機会を提供します。

テクノロジーで明日を変革

会場では、低炭素大型スクリーンや太陽光蓄電AVシステムなど、エネルギー効率の高い製品が重点的に展示されます。

スマートシティ、没入型エンターテインメント、デジタルコマース、放送、観光、教育、セキュリティなどの分野における最先端技術が紹介されます。

レンタル大手のGloshineによるライブショー「ISLE Gloshine」は、ISLE 2026において2,500平方メートルの規模で展開されます。LEDスクリーン、舞台照明、サラウンドサウンドを統合したこの壮大なプロダクションは、光・アート・テクノロジーが融合した、没入感あふれるダイナミックな演出を披露します。

世界のイノベーターとの交流

主要な業界団体と共催される約20のハイレベルフォーラムで、世界の同業者と交流する機会が提供されます。ミニ/マイクロLED技術の進歩、AI活用型デジタルインテリジェンス、スマートシティ、スマートオフィス、スマートビークルにおけるディスプレイアプリケーションなど、最新トピックをテーマにした議論が行われます。

ISLEでは、世界のAVおよびシステムインテグレーション業界が一堂に会します。さまざまな分野の技術プロバイダー、システムインテグレーター、エンドユーザーにとって、ISLE 2026はオーディオビジュアル技術の未来を形作るイノベーションを発見できる、またとない機会を提供します。

ISLE 2026の登録についての詳細は、https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=enをクリックしてください

