創新與沉浸式體驗：ISLE 2026將引領顯示與集成技術未來

30 1月, 2026, 09:23 CST
深圳2026年1月30日 /美通社/ -- 亞洲規模最大的智能顯示與集成系統展ISLE 2026將於3月5日至7日在深圳國際會展中心（寶安新館）舉行。本次高科技展將呈現歷屆以來最具活力與吸引力的盛況，發布數千款面向多元顯示與音視頻集成應用場景的新產品和解決方案。
作為為期三天的行業盛事，ISLE 2026將匯聚線上線下超千家參展企業，包括利亞德、艾比森、洲明、雷曼、奧拓、聯建光電、京東方、創維、諾瓦星雲、海康威視、大華、宇視等行業巨頭。展覽面積預計達9萬平方米，屆時將吸引全球100多個國家的專業觀眾。
一站式顯示與集成系統采購平台
展會將聚焦先進的Micro-LED與Mini-LED、綠色低碳解決方案、人工智能交互系統，以及專業舞台設備、商業顯示、裸眼3D、VR/AR/MR、數字標牌、會議與流媒體技術、音視頻集成與應用等核心技術。
ISLE 2026展館毗鄰深圳機場，驅車30分鍾內可抵達多家國內LED制造龍頭企業。該平台將助力全球采購商一站式對接海量產品，且方便進行工廠實地考察。
以科技，塑未來
主辦方將重點展示低碳大屏、光儲視聽系統等高能效產品。
展會還將集中展示前沿技術在智慧城市、沉浸式娛樂、數字商業、廣播、旅游、教育、安防等領域的融合應用。
租賃巨頭光祥打造的「ISLE光祥」現場秀將占據ISLE 2026展館2500平方米空間。這場大型制作借助LED屏幕、舞台燈光與環繞音響，將為觀眾帶來一場光影、藝術與科技交織的沉浸式動態融合體驗。
與全球創新者共聚
展會將聯合各大行業協會舉辦約20場高端論壇，為與會者提供與全球業界交流的機會。議題將涵蓋Mini/Micro LED技術突破、AI增強的數字智能、智慧城市、智慧辦公、智能車載顯示應用等熱點話題。
ISLE 2026將匯聚全球音視頻與系統集成產業生態。無論您是技術提供商、系統集成商，還是來自各行業的最終用戶，ISLE 2026都將為您帶來前所未有的機遇，助您探索引領視聽技術未來的創新成果。
立即注冊ISLE 2026，請點擊：https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en
