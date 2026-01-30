Inovatif dan Imersif, ISLE 2026 Siap Bangun Masa Depan Teknologi Displai dan Integrasi Sistem

Berlangsung selama tiga hari, ISLE 2026 akan menghadirkan lebih dari 1.000 peserta pameran secara daring dan langsung di lokasi acara, termasuk para pemimpin industri seperti Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua, dan Uniview. ISLE 2026 menempati area pameran seluas 90.000 meter persegi, serta melibatkan pengunjung profesional dari lebih dari 100 negara.

Platform Pengadaan Displai & Sistem Terintegrasi dengan Format Terpadu

Sejumlah teknologi inti yang tampil di ISLE 2026 meliputi micro-LED dan mini-LED generasi baru, solusi ramah lingkungan, sistem interaktif berbasiskan AI, serta peralatan panggung profesional, displai komersial, teknologi 3D tanpa kacamata, VR/AR/MR, digital signage, teknologi konferensi dan streaming, integrasi audiovisual, serta berbagai aplikasi pendukungnya.

Didukung lokasi yang berada di dekat Bandara Shenzhen dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari banyak produsen LED terkemuka di Tiongkok, ISLE 2026 menghadirkan platform terpadu yang memudahkan pembeli global menjelajahi beragam produk sekaligus melakukan riset pabrik.

Membangun Masa Depan Melalui Teknologi

ISLE 2026 akan menyoroti produk-produk hemat energi, seperti layar displai ukuran besar yang rendah karbon dan sistem AV dengan fotovoltaik untuk menyimpan energi.

Teknologi mutakhir juga akan hadir dalam berbagai aplikasi, mulai dari kota pintar, hiburan imersif, perdagangan digital, penyiaran, pariwisata, pendidikan, hingga keamanan.

Pertunjukan langsung "ISLE Gloshine" dari perusahaan rental terkemuka Gloshine akan menempati area seluas 2.500 meter persegi. Produksi spektakuler ini memadukan layar LED, sistem pencahayaan panggung, dan surround sound sehingga menghadirkan pengalaman imersif yang memadukan cahaya, seni, dan teknologi.

Bertemu dengan Inovator Global

Sekitar 20 forum tingkat tinggi akan digelar dengan melibatkan asosiasi industri terkemuka untuk menyediakan peluang kolaborasi dengan pelaku industri global. Topik diskusi mencakup perkembangan teknologi Mini/Micro LED, kecerdasan digital berbasiskan AI, kota pintar, kantor pintar, serta aplikasi displai pada mobil pintar.

Ikuti Informasi Terbaru

Jangan Lewatkan Kesempatan Menyaksikan Inovasi Masa Depan

ISLE menyatukan industri AV dan integrasi sistem global dalam satu atap. Bagi penyedia teknologi, integrator sistem, maupun pengguna akhir di berbagai sektor, ISLE 2026 menawarkan peluang terbaik untuk menemukan inovasi yang membangun masa depan teknologi audio-visual.

Registrasi ISLE 2026: https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

