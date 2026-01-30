Innovadora e inmersiva, ISLE 2026 definirá el futuro de la exhibición y la integración

SHENZHEN, China, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026, la exposición más grande de Asia para pantallas inteligentes y sistemas integrados, tendrá un lugar destacado en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen (Shenzhen World), del 5 al 7 de marzo. Este evento de alta tecnología promete ser su edición más dinámica y atractiva hasta la fecha, ya que presentará miles de productos y soluciones nuevos para diversos escenarios de aplicaciones de visualización e integración audiovisual.

Como un evento abarrotado de tres días, ISLE 2026 congrega a más de 1.000 expositores en línea y en el sitio, incluidos gigantes de la industria como Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua y Uniview, con un área de exposición prevista de 90.000 metros cuadrados y visitantes profesionales de más de 100 países.

Centro de abastecimiento integral para pantallas y sistemas integrados

Las tecnologías centrales en exhibición incluirán soluciones avanzadas de micro-LED y mini-LED, soluciones ecológicas, sistemas interactivos impulsados por IA, junto con equipos de escenario profesionales, pantalla comercial, 3D a simple vista, realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR), realidad mixta (MR), señalización digital, tecnología de conferencias y transmisión, integración y aplicación audiovisual.

ISLE 2026 está ubicada junto al aeropuerto de Shenzhen y a 30 minutos en automóvil de la mayoría de las principales empresas de fabricación de LED de China, atraerá a los compradores mundiales a innumerables productos y facilitará la investigación de la fábrica en la plataforma integral.

Transformación del futuro con tecnología

El organizador destacará productos de bajo consumo energético, tales como pantallas de gran formato bajas en carbono y sistemas audiovisuales con almacenamiento de energía fotovoltaica.

Las tecnologías de vanguardia se mostrarán en aplicaciones para ciudades inteligentes, entretenimiento inmersivo, comercio digital, radiodifusión, turismo, educación, seguridad y mucho más.

El espectáculo en vivo "ISLE Gloshine" del gigante del alquiler Gloshine abarcará 2.500 metros cuadrados en ISLE 2026. Esta espectacular producción que integra pantallas LED, iluminación escénica y sonido envolvente, presentará una fusión inmersiva y dinámica de luz, arte y tecnología.

Reuniones con innovadores a nivel mundial

Se coorganizarán alrededor de 20 foros de alto nivel con las principales asociaciones del sector, lo que brindará oportunidades para conectarse con colegas a nivel mundial. Los debates abarcarán temas en tendencia, tales como: avances en la tecnología mini y micro LED, inteligencia digital mejorada por IA, ciudades inteligentes, oficinas inteligentes y aplicaciones de visualización en vehículos inteligentes.

Manténgase conectado para enterarse de las últimas novedades

No se pierda la oportunidad de ver qué sigue

ISLE reúne al sector mundial de tecnología audiovisual y sistemas de integración en un mismo lugar. Tanto si es proveedor de tecnología, integrador de sistemas o usuario final de diversos sectores, ISLE 2026 ofrecerá oportunidades incomparables para descubrir las innovaciones que dan forma al futuro de la tecnología audiovisual.

Para registrarse en ISLE 2026, haga clic en https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

