JINRO prezentuje pierwszą globalną kampanię „Moje ulubione JINRO" z V z BTS

Premiera głównego filmu kampanii, który podkreśla niewymuszony urok V oraz wartości marki JINRO

Kampania celebruje radość ze wspólnego spędzania codziennych chwil z JINRO

SEUL, Korea Południowa, 23 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- JINRO, największa na świecie marka soju, zaprezentowała swoją pierwszą globalną kampanię zatytułowaną „Moje ulubione JINRO", której twarzą został globalny ambasador marki – V z BTS. Po zaangażowaniu do kampanii V z BTS, grupy będącej światową ikoną popu, JINRO stworzyło kampanię, aby w bardziej przystępny sposób komunikować wartości swojej marki oraz dzielić się z konsumentami na całym świecie radością płynącą z codziennych chwil.

JINRO Unveils First Global Campaign, My Favorite JINRO, with V of BTS

Kampanię inauguruje premiera głównego filmu reklamowego, a w kolejnych miesiącach w ramach „Moje ulubione JINRO" realizowany będzie szeroki wachlarz działań marketingowych obejmujących treści cyfrowe, wydarzenia angażujące konsumentów oraz promocje offline, których celem jest nawiązanie bliższej relacji z odbiorcami na całym świecie.

Główny film kampanii ukazuje magnetyczną charyzmę V oraz jego pełen swobody i humoru urok dzięki dopracowanym zdjęciom. Po otrzymaniu zaproszenia na przyjęcie V przez pomyłkę trafia pod niewłaściwy adres, co prowadzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji – goście obu imprez spotykają się z V, aby wspólnie cieszyć się JINRO. Za sprawą tej historii film podkreśla młodzieżowy, wyznaczający trendy wizerunek marki JINRO, jednocześnie wzmacniając jej przekaz o łączeniu ludzi i tworzeniu wyjątkowych chwil.

Film kampanii zawiera również symboliczne elementy nawiązujące do globalnej strategii rozwoju JINRO. Pokój 306 odnosi się do trzech podstawowych produktów soju oraz sześciu wariantów smakowych soju, które są obecnie dostępne na rynkach międzynarodowych. Z kolei pokój 307 symbolizuje plan JINRO zakładający rozszerzenie oferty smakowego soju do siedmiu lub większej liczby wariantów. Poprzez dalsze wprowadzanie produktów odpowiadających zróżnicowanym preferencjom konsumentów na całym świecie JINRO zamierza jeszcze bardziej umocnić konkurencyjność swojej marki.

Film kampanii będzie dostępny na oficjalnym globalnym kanale JINRO w serwisie YouTube, a także na oficjalnych profilach marki na Instagramie i Facebooku.

„«Moje ulubione JINRO» to pierwsza globalna kampania JINRO realizowana z udziałem globalnego ambasadora marki, V z BTS. Dzięki niej przedstawiamy naszą markę konsumentom na całym świecie w bardziej przystępny i angażujący sposób. W przyszłości będziemy nadal umacniać swoją obecność na głównym światowym rynku napojów alkoholowych i rozwijać punkty kontaktu z konsumentami na całym świecie, aby jeszcze bardziej zwiększyć konkurencyjność JINRO jako reprezentacyjnej koreańskiej marki soju" – powiedział Jung-ho Hwang, dyrektor działu biznesu zagranicznego w HiteJinro.

Równocześnie z premierą filmu kampanii JINRO zaprezentowało również nowe globalne hasło marki – „Fill The Moment (Nadaj chwili pełnię)", które odzwierciedla filozofię JINRO polegającą na wnoszeniu do codziennych doświadczeń autentycznej obecności, ciepła i energii, w naturalny sposób towarzysząc chwilom, które budują więzi i sprzyjają byciu razem.

JINRO

JINRO, wprowadzona na rynek po raz pierwszy w 1924 roku, jest reprezentacyjną marką soju Korei, światową marką soju nr 1 oraz najlepiej sprzedającą się marką napojów spirytusowych na świecie. JINRO dociera do konsumentów na całym świecie dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów obejmującemu jej flagowe linie – JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL oraz JINRO IS BACK – a także szeroką gamę smakowych wariantów soju, w tym o smakach: zielonych winogron, brzoskwini, truskawki, grejpfruta, śliwki i cytryny.

BTS

BTS, skrót od Bangtan Sonyeondan lub „Beyond the Scene", to nominowany do nagrody GRAMMY południowokoreański zespół, który od swojego debiutu w czerwcu 2013 roku zdobywa serca milionów fanów na całym świecie. Członkami BTS są RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V oraz Jung Kook. Dzięki autentycznej twórczości, w dużej mierze tworzonej przez samych członków zespołu, najwyższej klasy występom scenicznym oraz wyjątkowej więzi z fanami grupa zbudowała trwałe dziedzictwo jako ikona popu XXI wieku, bijąc niezliczone światowe rekordy. Za sprawą inicjatyw takich jak kampania LOVE MYSELF oraz przemówienie „Speak Yourself" w Organizacji Narodów Zjednoczonych zespół wywiera pozytywny wpływ społeczny. BTS zgromadzili miliony fanów na całym świecie (znanych jako ARMY), od 2020 roku stworzyli sześć singli, które zajmowały 1. miejsce na liście Billboard Hot 100, oraz zagrali wiele całkowicie wyprzedanych koncertów stadionowych na całym świecie. W 2020 roku otrzymali również od magazynu TIME tytuł „Entertainer of the Year" dla artystów rozrywkowych. BTS pięciokrotnie otrzymali nominacje do nagrody GRAMMY (podczas 63., 64. i 65. ceremonii rozdania nagród) oraz zdobyli liczne prestiżowe wyróżnienia, takie jak Billboard Music Awards, American Music Awards (Artysta Roku 2021 i 2026). Wydany w marcu 2026 roku piąty album studyjny BTS zatytułowany ARIRANG, który odniósł ogromny sukces, zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard 200, a promujący go singiel „SWIM" również zadebiutował na 1. miejscu. Następnie zespół rozpoczął trasę koncertową „BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'," otwierając nowy, dynamiczny rozdział swojej kariery. Twórczość zespołu nadal spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności na całym świecie, przyciągając ogromne tłumy w wielu regionach i wzbudzając szerokie zainteresowanie na arenie międzynarodowej.

Oficjalne globalne kanały JINRO

Oficjalna strona internetowa: jinro-soju.com

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