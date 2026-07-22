JINRO dévoile sa première campagne mondiale « My Favorite JINRO » avec V de BTS

Le film phare de la campagne est dévoilé, mettant en avant le charme accessible de V et les valeurs de la marque JINRO

Une campagne qui célèbre la joie de partager des moments quotidiens avec JINRO

SÉOUL, Corée du Sud, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la première marque mondiale de soju, a dévoilé sa première campagne internationale, « My Favorite JINRO », avec son ambassadeur mondial V, du groupe BTS. Après avoir nommé V, membre du groupe BTS, véritable icône de la pop, au poste d'ambassadeur mondial, JINRO a lancé cette campagne pour communiquer ses valeurs de marque de manière plus accessible et de partager la joie des petits moments quotidiens avec les consommateurs du monde entier.

JINRO Unveils First Global Campaign, My Favorite JINRO, with V of BTS

En commençant avec la première du film phare de la campagne, « My Favorite JINRO », JINRO va lancer toute une série d'initiatives marketing variées, notamment du contenu numérique, des événements destinés à impliquer les consommateurs et des promotions hors ligne, afin de créer un lien avec les consommateurs du monde entier.

Le film phare de la campagne met en valeur le charisme indéniable et le charme espiègle de V grâce à une cinématographie raffinée. Après avoir été invité à une fête, V se rend par erreur au mauvais endroit, ce qui donne lieu à un rebondissement inattendu : les invités des deux fêtes se retrouvent alors avec V pour déguster du JINRO. À travers cette histoire, le film met en avant l'image de marque jeune et avant-gardiste de JINRO, tout en renforçant son message : rassembler les gens et créer des moments exceptionnels.

Le film de campagne intègre également des éléments symboliques illustrant la stratégie d'expansion mondiale de JINRO. La « Room 306 » fait référence aux trois sojus classiques et aux six variétés de soju aromatisé actuellement disponibles sur les marchés internationaux, tandis que la « Room 307 » symbolise le projet de JINRO d'élargir sa gamme de sojus aromatisés à sept variétés ou plus. En continuant de lancer des produits reflétant la diversité des goûts des consommateurs du monde entier, JINRO entend renforcer encore davantage la compétitivité de sa marque.

La vidéo de campagne sera disponible sur la chaîne YouTube officielle internationale de JINRO, ainsi que sur ses comptes officiels Instagram et Facebook.

Jung-ho Hwang, responsable des activités à l'international chez HiteJinro, a déclaré : « "My Favorite JINRO" est la première campagne mondiale de JINRO en collaboration avec son ambassadeur international, V du groupe BTS, et permet de présenter la marque aux consommateurs du monde entier d'une manière plus accessible et plus captivante. À l'avenir, nous continuerons de renforcer notre présence sur le marché mondial des boissons alcoolisées grand public, tout en multipliant les points de contact avec les consommateurs à l'échelle mondiale, afin de consolider davantage la compétitivité de JINRO en tant que marque de soju emblématique de la Corée. »

Parallèlement au film de campagne, JINRO a dévoilé « Fill The Moment » comme nouveau slogan mondial, qui résume la philosophie de la marque : apporter présence, chaleur et énergie humaine aux expériences quotidiennes, tout en accompagnant naturellement les moments significatifs de connexion et de convivialité.

À propos de JINRO

Lancée en 1924, JINRO est la marque de soju emblématique de la Corée, la première marque mondiale de soju et la marque de spiritueux la plus vendue au monde. JINRO séduit les consommateurs du monde entier grâce à une gamme de produits variée, comprenant ses gammes phares — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL et JINRO IS BACK — ainsi qu'une gamme de soju aromatisé très variée comprenant les saveurs RAISIN VERT, PÊCHE, FRAISE, PAMPLEMOUSSE, PRUNE et CITRON.

À propos de BTS

BTS, acronyme de Bangtan Sonyeondan ou « Beyond the Scene », est un groupe sud-coréen nominé aux Grammy Awards qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde depuis ses débuts en juin 2013. Les membres de BTS sont RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook. Reconnu pour leur musique authentique qu'ils auto-produisent, leurs prestations exceptionnelles et le lien profond qui les unit à leurs fans, le groupe s'est imposé comme une véritable icône de la pop du XXIe siècle, battant d'innombrables records mondiaux. Tout en diffusant un message positif à travers des initiatives telles que la campagne « LOVE MYSELF » et le discours « Speak Yourself » prononcé devant l'ONU, le groupe a mobilisé des millions de fans à travers le monde (appelés « ARMY »), s'est classé six fois en tête du Billboard Hot 100 depuis 2020, et donné de nombreux concerts à guichets fermés dans des stades du monde entier. Ils ont également été élus « Artistes de l'année » par le magazine TIME en 2020. Le groupe BTS a été nommé à cinq reprises aux Grammy Awards (de la 63e à la 65e édition) et s'est vu décerner de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment aux Billboard Music Awards, aux American Music Awards (Artiste de l'année 2021 et 2026). Sorti en mars 2026, le cinquième album studio de BTS, « ARIRANG », qui a connu un succès phénoménal, a fait son entrée à la première place du Billboard 200, tout comme son premier single « SWIM ». Depuis, le groupe a lancé sa tournée « BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' », marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre marquant qui continue de trouver un écho auprès du public du monde entier, attirant des foules immenses dans de nombreuses régions et suscitant un vif intérêt à l'échelle mondiale.

Canaux officiels internationaux de JINRO

Site web officiel : jinro-soju.com

YouTube : youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

Facebook: facebook.com/jinro.global