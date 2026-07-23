Filem kempen pertama ditayangkan julung kalinya, menonjolkan pesona yang mudah didekati oleh V dan nilai-nilai jenama JINRO

Kempen meraikan kegembiraan berkongsi detik-detik setiap hari bersama JINRO

SEOUL, Korea Selatan, 23 Julai 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, jenama soju No. 1 dunia memperkenalkan kempen global pertamanya, My Favorite JINRO, yang menampilkan duta global V daripada BTS. Setelah melantik V daripada Pop Royalty BTS sebagai duta globalnya, JINRO menghasilkan kempen berkenaan bagi menyampaikan nilai jenamanya dengan pendekatan yang lebih mudah didekati serta berkongsi kegembiraan detik-detik setiap hari bersama pengguna di seluruh dunia.

JINRO Perkenal Kempen Global Pertama "My Favorite JINRO" bersama V daripada BTS

Bermula dengan tayangan perdana filem kempen utama, My Favorite JINRO akan melaksanakan pelbagai inisiatif pemasaran, termasuk kandungan digital, acara penglibatan pengguna dan promosi luar talian untuk berinteraksi dengan pengguna di seluruh dunia.

Filem kempen utama itu memaparkan karisma V yang memukau serta pesonanya yang ceria menerusi sinematografi berkualiti tinggi. Setelah diundang menghadiri sebuah majlis, V secara tidak sengaja tersalah masuk ke lokasi majlis yang lain, lalu mencetuskan situasi yang tidak dijangkakan apabila tetamu daripada kedua-dua majlis berkumpul bersama-sama V untuk menikmati JINRO. Melalui jalan cerita ini, filem tersebut menyampaikan imej jenama JINRO yang muda dan mengikuti arus trend, di samping memperkukuh mesej jenamanya untuk menyatukan orang ramai serta mencipta detik-detik istimewa.

Filem kempen itu turut menggabungkan elemen simbolik yang mewakili strategi pengembangan global JINRO. Room 306 merujuk kepada tiga produk soju biasa dan enam varian soju berperisa yang kini boleh didapati di pasaran global, manakala Room 307 melambangkan rancangan JINRO untuk memperluas rangkaian soju berperisanya kepada tujuh atau lebih varian. Dengan terus memperkenalkan produk yang mencerminkan cita rasa pengguna yang pelbagai di seluruh dunia, JINRO menyasarkan untuk terus memperkukuh daya saing jenamanya.

Filem kempen tersebut akan tersedia menerusi saluran YouTube global rasmi JINRO, selain saluran rasmi Instagram dan Facebook.

Jung-ho Hwang, Ketua Perniagaan Luar Negara di HiteJinro, berkata, "My Favorite JINRO merupakan kempen global pertama JINRO bersama duta global V daripada BTS bagi memperkenalkan jenama ini kepada pengguna di seluruh dunia menerusi pendekatan yang lebih mudah didekati dan menarik. Melangkah ke hadapan, kami akan terus memperluas kehadiran kami dalam pasaran minuman beralkohol global arus perdana, di samping meluaskan titik sentuhan pengguna di seluruh dunia untuk terus memperkukuh daya saing JINRO sebagai jenama soju yang mewakili Korea."

Seiring dengan filem kempen tersebut, JINRO turut memperkenalkan "Fill The Moment" sebagai slogan global baharunya, yang merangkumkan falsafah jenama berkenaan untuk menerapkan elemen kehadiran, kemesraan dan semangat ke dalam pengalaman harian, sambil mengiringi secara semula jadi detik-detik bermakna dalam hubungan dan kebersamaan.

Latar Belakang JINRO

Mula diperkenalkan pada tahun 1924, JINRO ialah jenama soju yang mewakili Korea, jenama soju No. 1 dunia serta jenama minuman keras paling laris di dunia. JINRO berinteraksi dengan pengguna di seluruh dunia menerusi portfolio produk yang pelbagai, termasuk rangkaian utamanya — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL dan JINRO IS BACK — berserta rangkaian soju berperisa yang meriah, termasuk GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM dan LEMON.

Latar Belakang BTS

BTS, akronim bagi Bangtan Sonyeondan atau "Beyond the Scene," ialah kumpulan muzik Korea Selatan yang pernah dicalonkan untuk anugerah GRAMMY dan telah menawan hati jutaan peminat di peringkat global sejak penampilan sulung mereka pada Jun 2013. Ahli-ahli BTS terdiri daripada RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V dan Jung Kook. Dikenali menerusi muzik asli yang diterbitkan sendiri, persembahan bertenaga serta hubungan erat bersama peminat, kumpulan ini telah membina legasi sebagai ikon pop abad ke-21 dengan memecahkan banyak rekod dunia. Sambil menerapkan pengaruh positif melalui aktiviti seperti kempen LOVE MYSELF dan ucapan 'Speak Yourself' PBB, kumpulan ini telah menggerakkan jutaan peminat di seluruh dunia (dikenali sebagai ARMY), meraih enam single No. 1 Billboard Hot 100 sejak tahun 2020 dan mengadakan pelbagai pertunjukan stadium yang tiketnya habis dijual di seluruh dunia. Mereka juga dinamakan sebagai TIME's Entertainer of the Year 2020. BTS merupakan calon GRAMMY sebanyak 5 kali (Anugerah GRAMMY ke-63 hingga ke-65) dan turut diiktiraf menerusi pelbagai anugerah berprestij seperti Billboard Music Awards serta American Music Awards (Artist of the Year 2021 dan 2026). Dilancarkan pada Mac 2026, album studio kelima BTS yang mencapai kejayaan luar biasa, ARIRANG, membuat penampilan sulung di tangga No. 1 Billboard 200, manakala single utamanya "SWIM" turut membuat penampilan sulung di tangga No. 1. Setelah itu, kumpulan ini melancarkan 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG',' yang menandakan lembaran baharu yang hebat dan terus mendapat sambutan daripada penonton di seluruh dunia, sekali gus menarik minat ramai orang dari pelbagai wilayah serta menggamit perhatian meluas di peringkat global.

Saluran Rasmi Global JINRO

Laman Web Rasmi: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

Facebook: facebook.com/jinro.global

SOURCE hitejinro