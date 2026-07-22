JINRO predstavuje prvú globálnu kampaň s názvom „Môj obľúbený JINRO" spolu s V-om zo skupiny BTS
News provided byhitejinro
Jul 22, 2026, 20:00 ET
- Premiéra hlavného reklamného spotu ku kampani, ktorý zdôrazňuje milý šarm speváka V a hodnoty značky JINRO
- Kampaň oslavuje radosť zo zdieľania každodenných okamihov s JINRO
SOUL, Južná Kórea, 23. júla 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, svetová jednotka v oblasti predaja nápojov soju, predstavila svoju prvú globálnu kampaň s názvom My Favorite JINRO (Môj obľúbený JINRO), v ktorej vystupuje globálny ambasádor skupiny BTS, V. Spoločnosť JINRO, ktorá vymenovala speváka V z legendárnej popovej skupiny BTS za svojho globálneho ambasádora, vytvorila kampaň s cieľom komunikovať hodnoty svojej značky prístupnejším spôsobom a zdieľať radosť z každodenných okamihov so spotrebiteľmi na celom svete.
Počnúc premiérou hlavného reklamného spotu ku kampani spustí v rámci kampane „My Favorite JINRO" širokú škálu marketingových iniciatív vrátane digitálneho obsahu, podujatí zameraných na zapojenie spotrebiteľov a offline propagačných akcií s cieľom osloviť spotrebiteľov na celom svete.
Hlavný reklamný spot ku kampani ukazuje V-ovu pôsobivú charizmu a hravý šarm prostredníctvom prepracovanej kinematografie. Po pozvaní na párty sa spevák V omylom ocitne na nesprávnej párty, čo vedie k nečakanému zvratu, keď sa hostia z oboch párty spoja s V-om, aby si užili JINRO. Prostredníctvom tohto príbehu spot vyjadruje mladistvý a trendový imidž značky JINRO a zároveň posilňuje jej posolstvo spájať ľudí a vytvárať výnimočné okamihy.
Reklamný spot ku kampani obsahuje aj symbolické prvky predstavujúce stratégiu globálnej expanzie spoločnosti JINRO. Miestnosť 306 označuje tri bežné produkty s nápojom soju a šesť ochutených druhov nápoja soju, ktoré sú v súčasnosti dostupné na svetových trhoch, zatiaľ čo miestnosť 307 symbolizuje plán spoločnosti JINRO rozšíriť svoju ponuku ochutených nápojov soju na sedem alebo viac druhov. Neustálym zavádzaním produktov, ktoré odzrkadľujú rozmanité preferencie spotrebiteľov na celom svete, sa spoločnosť JINRO snaží ďalej posilňovať konkurencieschopnosť svojej značky.
Spot ku kampani bude dostupný na oficiálnom globálnom YouTube kanáli spoločnosti JINRO, ako aj na jej oficiálnych kanáloch na Instagrame a Facebooku.
Jung-ho Hwang, riaditeľ pre medzinárodný obchod v spoločnosti HiteJinro, povedal: „Kampaň „My Favorite JINRO" je prvou celosvetovou kampaňou spoločnosti JINRO s globálnym ambasádorom, spevákom V zo skupiny BTS, ktorá predstavuje značku spotrebiteľom na celom svete prístupnejším a pútavejším spôsobom. V budúcnosti budeme naďalej rozširovať našu prítomnosť na hlavnom svetovom trhu s alkoholickými nápojmi a zároveň rozširovať kontakty so spotrebiteľmi na celom svete, aby sme ďalej posilnili konkurencieschopnosť spoločnosti JINRO ako reprezentatívnej kórejskej značky vyrábajúcej nápoj soju."
Spolu s kampaňou predstavila spoločnosť JINRO svoj nový globálny slogan „Fill The Moment" (Preži tento moment naplno), ktorý stelesňuje filozofiu značky prinášať prítomnosť, teplo a ľudskú energiu do každodenných zážitkov a zároveň prirodzene dotvárať zmysluplné chvíle prepojenia a spolupatričnosti.
O značke JINRO
Značka JINRO bola prvýkrát uvedená na trh v roku 1924. Ide o kórejskú reprezentatívnu značku nápojov soju, svetovú jednotku v oblasti soju a najpredávanejšiu značku liehovín na svete. JINRO oslovuje spotrebiteľov po celom svete prostredníctvom rozmanitého portfólia produktov vrátane svojich hlavných radov – JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL a JINRO IS BACK – spolu s pestrou ponukou nápojov soju s príchuťou ZELENÉHO HROZNA, BROSKYNE, JAHODY, GREPU, SLIVKY a CITRÓNU.
O skupine BTS
BTS, skratka pre Bangtan Sonyeondan alebo „Beyond the Scene" (V zákulisí), je juhokórejská kapela nominovaná na cenu GRAMMY, ktorá si od svojho debutu v júni 2013 získava srdcia miliónov fanúšikov na celom svete. Členmi BTS sú RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V a Jung Kook. Kapela si získala uznanie za autentickú hudbu z vlastnej tvorby, špičkové vystúpenia a hlboké puto s fanúšikmi, čím si vybudovala pozíciu popových ikon 21. storočia, ktoré prekonali nespočetné množstvo svetových rekordov. Kapela pôsobí pozitívne prostredníctvom aktivít, ako je kampaň LOVE MYSELF či prejav OSN „Speak Yourself", a zároveň zmobilizovala milióny fanúšikov po celom svete (nazývaných ARMY). Od roku 2020 sa šesť jej singlov umiestnilo na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 100 a odohrala množstvo vypredaných štadiónových koncertov po celom svete. Časopis TIME im tiež udelil titul Najlepší interpret v zábavnom priemysle roka 2020. Skupina BTS je päťkrát nominovaná na cenu GRAMMY (63. až 65. ročník udeľovania cien GRAMMY) a získala množstvo prestížnych ocenení, ako napríklad Billboard Music Awards a American Music Awards (Umelec roka 2021 a 2026). Mimoriadne úspešný piaty štúdiový album skupiny BTS pod názvom ARIRANG, vydaný v marci 2026, debutoval na 1. mieste v rebríčku Billboard 200 a jeho hlavný singel „SWIM" taktiež debutoval na 1. mieste. Kapela odvtedy odštartovala svoje turné „BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", ktoré predstavuje silnú novú kapitolu, naďalej oslovuje publikum po celom svete, priťahuje obrovské davy vo viacerých regiónoch a generuje širokú globálnu pozornosť.
Oficiálne globálne kanály JINRO
Oficiálna webová stránka: jinro-soju.com
YouTube: youtube.com/@JINROGlobal
Instagram: instagram.com/jinro_global
Facebook: facebook.com/jinro.global
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