JINRO представляет первую глобальную кампанию My Favorite JINRO с Ви из BTS

Состоялась премьера основного видеоролика кампании, в котором подчеркнуты привлекательность и простота общения Ви, а также ценности бренда JINRO

В центре кампании радость от общих повседневных моментов с JINRO

СЕУЛ, Южная Корея, 23 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- JINRO, бренд соджу № 1 в мире, представил свою первую глобальную кампанию My Favorite JINRO с участием международного амбассадора — Ви из BTS. Выбрав Ви, участника очень популярной поп-группы BTS, своим глобальным амбассадором, JINRO создала кампанию, чтобы в доступной форме донести ценности бренда и поделиться радостью повседневных моментов с потребителями по всему миру.

JINRO Unveils First Global Campaign, My Favorite JINRO, with V of BTS

Начиная с премьеры основного рекламного ролика кампании, My Favorite JINRO будет постепенно разворачивать широкий спектр рекламных акций, включая цифровой контент, мероприятия по вовлечению потребителей и офлайн-акции для единения с потребителями по всему миру.

Главный видеоролик кампании демонстрирует харизму и обаяние Ви благодаря изысканной операторской работе. По сюжету, принимая приглашение на вечеринку, Ви по ошибке приезжает не в то место. Это приводит к неожиданному повороту, когда гости с обеих вечеринок собираются вокруг Ви, чтобы насладиться JINRO. В этой истории подчеркивается молодой и прогрессивный имидж бренда JINRO, одновременно усиливая послание бренда — объединять людей и создавать особые моменты.

Ролик кампании также включает символические элементы, представляющие глобальную стратегию расширения JINRO. Комната 306 относится к трем стандартным продуктам соджу и шести ароматизированным сортам соджу, которые в настоящее время доступны на мировых рынках, в то время как комната 307 символизирует план JINRO по расширению линейки ароматизированных соджу до семи или более сортов. Продолжая внедрять продукты, отражающие разнообразные предпочтения потребителей по всему миру, JINRO стремится к дальнейшему укреплению конкурентоспособности своего бренда.

Ролик кампании будет доступен на официальном глобальном YouTube-канале JINRO, а также в официальных каналах компании в Instagram и Facebook.

Джан-хоу Хванг (Jung-ho Hwang), глава зарубежного бизнеса HiteJinro, сказал: «My Favorite JINRO — это первая глобальная кампания JINRO с международным амбассадором Ви из BTS, которая представляет бренд потребителям по всему миру более доступным и привлекательным способом. В будущем мы будем по-прежнему расширять свое присутствие на мировом рынке алкогольных напитков, расширяя точки соприкосновения с потребителями по всему миру, чтобы еще больше укрепить конкурентоспособность JINRO как представительного бренда корейского соджу».

Наряду с рекламным роликом кампании JINRO представила «Fill The Moment» в качестве нового глобального слогана, который воплощает философию бренда. Она заключается в том, чтобы привносить атмосферу присутствия, тепло и человеческую энергию в повседневную жизнь, естественным образом сопровождая значимые моменты совместного времяпрепровождения и единения.

О компании JINRO

Бренд JINRO, впервые представленный в 1924 году, является главным брендом соджу в Корее, ведущим брендом соджу в мире и самым продаваемым брендом крепких спиртных напитков в мире. JINRO привлекает потребителей во всем мире благодаря обширному ассортименту продукции, включающему основные линейки JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL и JINRO IS BACK, а также разнообразную линейку ароматизированного соджу со вкусами зеленого винограда (GREEN GRAPE), персика (PEACH), клубники (STRAWBERRY), грейпфрута (GRAPEFRUIT), сливы (PLUM) и лимона (LEMON).

О BTS

BTS (аббревиатура от Bangtan Sonyeondan, или Beyond the Scene) — южнокорейская группа, номинированная на премию GRAMMY, которая с момента своего дебюта в июне 2013 года завоевала сердца миллионов поклонников во всем мире. Участниками BTS являются RM, Джин (Jin), Шуга (SUGA), Джей-Хоуп (j-hope), Чимин (Jimin), Ви (V) и Джонгук (Jung Kook). Получив признание за оригинальную, самостоятельно создаваемую музыку, выдающиеся сценические выступления и глубокое взаимодействие с поклонниками, группа стала одной из главных икон поп-музыки 21-го века, побив множество мировых рекордов. Продвигая позитивные ценности посредством таких инициатив, как кампания LOVE MYSELF и выступление в ООН под девизом «Speak Yourself», группа смогла мобилизовать миллионы поклонников по всему миру (известных как ARMY), с 2020 года шесть раз возглавляла чарт Billboard Hot 100 и провела серию аншлаговых концертов на стадионах разных городов мира. В 2020 году журнал TIME назвал BTS «Артистом года». BTS является 5-кратным номинантом на премию GRAMMY (с 63-й по 65-ю церемонию вручения премии) и отмечена многочисленными престижными наградами, включая Billboard Music Awards, American Music Awards (в номинации «Артист года в 2021 и 2026 годах»). Выпущенный в марте 2026 года пятый студийный альбом BTS ARIRANG, ставший огромным коммерческим успехом, дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200, а его ведущий сингл «SWIM» также сразу занял первое место. После этого группа отправилась в мировое турне BTS WORLD TOUR "ARIRANG", открыв новую яркую главу своей творческой деятельности, которая продолжает находить отклик у зрителей во всем мире, собирая многотысячную аудиторию в разных регионах и вызывая широкий международный резонанс.

Глобальные официальные каналы JINRO

Официальный веб-сайт: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

Facebook: facebook.com/jinro.global