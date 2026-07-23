JINRO Luncurkan Kampanye Global Perdana "My Favorite JINRO" Bersama Personel BTS, V

Diawali penayangan film utama dalam kampanye ini, My Favorite JINRO akan menghadirkan beragam aktivitas pemasaran, mulai dari konten digital, acara interaksi dengan konsumen, hingga berbagai promosi luring, guna mempererat hubungan dengan konsumen di berbagai negara.

Film utama kampanye ini menampilkan karisma V yang kuat sekaligus sisi ceria dan jenakanya melalui sinematografi yang dikemas secara elegan. Dalam alur cerita tersebut, V menerima undangan ke sebuah pesta, namun tanpa sengaja datang ke lokasi yang keliru. Kesalahan itu justru menghadirkan kejutan ketika para tamu dari kedua pesta berkumpul bersama V untuk menikmati JINRO. Melalui kisah tersebut, film ini menampilkan citra JINRO sebagai merek yang berjiwa muda dan trendi, serta memperkuat pesan merek JINRO tentang kebersamaan dan menciptakan momen-momen istimewa.

Film kampanye ini juga menyisipkan sejumlah elemen simbolis yang merepresentasikan strategi ekspansi global JINRO. Kamar 306 melambangkan tiga varian soju reguler dan enam varian soju berperisa yang saat ini tersedia di pasar internasional. Sementara itu, Kamar 307 mencerminkan rencana JINRO untuk memperluas lini soju berperisa menjadi tujuh varian atau lebih. Dengan terus menghadirkan produk yang mencerminkan beragam preferensi konsumen di seluruh dunia, JINRO berharap dapat semakin memperkuat daya saing mereknya.

Film kampanye tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube global resmi JINRO, serta akun Instagram dan Facebook resmi JINRO.

Jung-ho Hwang, Head, Overseas Business, HiteJinro, mengatakan, "My Favorite JINRO merupakan kampanye global pertama JINRO bersama V BTS sebagai duta merek global. Melalui kampanye ini, kami ingin memperkenalkan JINRO kepada konsumen di seluruh dunia dengan cara yang lebih dekat dan menarik. Ke depan, kami akan terus memperluas kehadiran JINRO di pasar minuman beralkohol global, serta memperluas titik interaksi dengan konsumen di berbagai negara guna memperkuat daya saing JINRO sebagai merek soju yang mewakili Korea."

Bersamaan dengan peluncuran film kampanye tersebut, JINRO juga memperkenalkan "Fill The Moment" sebagai slogan global terbarunya. Slogan ini merepresentasikan filosofi merek JINRO untuk menghadirkan kehadiran, kehangatan, dan energi kebersamaan dalam pengalaman sehari-hari, serta menjadi bagian yang alami dari setiap momen menarik yang mempererat hubungan antarmanusia.

Tentang JINRO

Diluncurkan pertama kali pada 1924, JINRO merupakan merek soju terkemuka asal Korea Selatan, serta merek soju No. 1 dunia dan merek minuman beralkohol terlaris di dunia. JINRO menjangkau konsumen global melalui portofolio produk yang beragam, termasuk lini utama — JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL, dan JINRO IS BACK — serta berbagai varian soju berperisa seperti GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM, dan LEMON.

Tentang BTS

BTS, singkatan dari Bangtan Sonyeondan atau "Beyond the Scene", merupakan grup musik asal Korea Selatan yang telah meraih nominasi GRAMMY dan memikat jutaan penggemar di seluruh dunia sejak debut pada Juni 2013. BTS beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook. BTS dikenal melalui karya musik yang autentik dan diproduksi sendiri, penampilan panggung yang berkualitas tinggi, serta kedekatan mereka dengan para penggemar. Berkat berbagai pencapaiannya, BTS telah menjadi ikon pop abad ke-21 yang memecahkan banyak rekor dunia. Selain memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye LOVE MYSELF dan pidato "Speak Yourself" di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), BTS juga sukses menggerakkan jutaan penggemar di seluruh dunia yang dikenal sebagai ARMY. Sejak 2020, grup ini mencatatkan enam lagu yang menempati posisi puncak Billboard Hot 100, serta menggelar sejumlah konser stadion yang tiketnya terjual habis di berbagai negara. BTS juga dinobatkan sebagai "Entertainer of the Year 2020" versi majalah TIME. BTS telah menerima lima nominasi GRAMMY berturut-turut dalam ajang Grammy Awards ke-63 hingga ke-65, serta meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021 dan 2026). Album studio kelima BTS yang dirilis pada Maret 2026, ARIRANG, berhasil menempati posisi pertama dalam tangga album Billboard 200. Lagu utamanya, SWIM, juga langsung debut di posisi pertama. Setelah itu, BTS memulai rangkaian konser dunia BTS WORLD TOUR "ARIRANG", yang menandai babak baru dalam perjalanan grup tersebut dan terus mendapat sambutan besar dari penggemar di berbagai belahan dunia.

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SOURCE hitejinro