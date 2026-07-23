Se estrena el video principal de la campaña, en el que se destacan el atractivo encanto de V y los valores de la marca JINRO

La campaña celebra la alegría de compartir los momentos cotidianos con JINRO

SEÚL, Corea del Sur, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, la marca de soju número uno del mundo presentó su primera campaña a nivel mundial titulada "My Favorite JINRO" (Mi JINRO favorito), con su nuevo embajador de marca V de BTS. Tras designar como embajador mundial a V de la realeza del pop BTS, JINRO creó la campaña para transmitir los valores de su marca de una forma más cercana y compartir la alegría de los momentos cotidianos con los clientes de todo el mundo.

JINRO presenta su primera campaña mundial titulada "My Favorite JINRO" con V de BTS

A partir del estreno del video principal de la campaña, My Favorite JINRO pondrá en marcha una amplia variedad de iniciativas de marketing, entre las que se incluyen contenidos digitales, eventos para incentivar la participación de los clientes y promociones presenciales, con el fin de conectar con los clientes de todo el mundo.

El video principal de la campaña muestra el carisma imponente y el encanto divertido de V mediante una cinematografía refinada. Tras ser invitado a una fiesta, V llegó por error al lugar equivocado, lo que dio lugar a un giro inesperado en el que los invitados de ambas fiestas se unieron a V para disfrutar de JINRO. Con esta historia, el video transmite la imagen de marca juvenil y a la vanguardia de JINRO, a la vez que refuerza su mensaje de unir a las personas y crear momentos especiales.

Además, el video de la campaña incorpora elementos simbólicos que representan la estrategia de expansión de JINRO a nivel mundial. "Room 306" hace referencia a los tres productos de soju clásicos y a las seis variedades de soju aromatizado que se comercializan actualmente en los mercados internacionales, mientras que "Room 307" simboliza el plan de JINRO de ampliar su variedad de soju aromatizado a siete o más variedades. Al introducir de forma continua productos que reflejen las diversas preferencias de los consumidores de todo el mundo, JINRO tiene el objetivo de reforzar aún más la competitividad de su marca.

El video de la campaña estará disponible en el canal oficial de YouTube a nivel mundial, así como en los perfiles oficiales de Instagram y Facebook de JINRO.

Jung-ho Hwang, responsable de Negocios Internacionales de HiteJinro, declaró: "My Favorite JINRO se distingue por ser la primera campaña global de JINRO con su embajador mundial V de BTS, para dar a conocer la marca a los consumidores de todo el mundo de una forma más cercana y atractiva. De cara al futuro, seguiremos ampliando nuestra presencia en el mercado mundial de bebidas alcohólicas convencionales, a la vez que aumentamos los puntos de contacto con los consumidores en todo el mundo para fortalecer aún más la competitividad de JINRO como marca de soju representativa de Corea".

Junto con el video de la campaña, JINRO presentó "Fill The Moment" (Vive el momento) como su nuevo eslogan mundial, que resume la filosofía de la marca de aportar presencia, calidez y energía humana a las experiencias cotidianas, a la vez que acompaña de forma natural los momentos importantes de conexión y unión.

Acerca de JINRO

Lanzada por primera vez en 1924, JINRO es la marca de soju más representativa de Corea, la marca de soju número uno del mundo y la marca de licores más vendida del mundo. JINRO conecta con los consumidores de todo el planeta mediante una variada cartera de productos, que incluye sus líneas principales, JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL y JINRO IS BACK, junto con una dinámica gama de soju de sabores que abarca GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM y LEMON.

Acerca de BTS

BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene" (Más allá de la escena), es una banda surcoreana nominada al GRAMMY que se ha ganado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Los integrantes de BTS son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Gracias al reconocimiento obtenido por su música auténtica y de producción propia, sus espectáculos de primer nivel y su profundo vínculo con los fanáticos, la banda ha construido un legado como íconos del K-pop del siglo XXI que superan innumerables récords mundiales. Al mismo tiempo que ejerce una influencia positiva mediante actividades como la campaña LOVE MYSELF (Ámate a ti mismo) y el discurso 'Speak Yourself' (Habla por ti mismo) en la Organización de Naciones Unidas, la agrupación ha movilizado a millones de seguidores en todo el mundo (llamados ARMY), ha posicionado seis sencillos en el número uno de la lista Billboard Hot 100 desde 2020 y ha ofrecido múltiples conciertos con entradas agotadas en estadios de todo el planeta. También recibieron el nombramiento de Artista del Año 2020 por la revista TIME. BTS tuvo cinco nominaciones al GRAMMY (de las ediciones 63 a 65 de los premios GRAMMY) y recibió numerosos galardones prestigiosos, tales como los Billboard Music Awards, American Music Awards (Artista del año 2021) y MTV Video Music Awards. Lanzado en marzo de 2026, el exitoso quinto álbum de estudio de BTS, ARIRANG, debutó en el número uno de la lista Billboard 200, mientras que su sencillo principal, "SWIM", también alcanzó el primer puesto. Desde entonces, la banda inició su gira mundial "BTS WORLD TOUR ARIRANG'', lo que marca una nueva y poderosa etapa que sigue teniendo eco en el público internacional, al atraer a multitudes masivas en varias regiones y generar una gran atención a nivel mundial.

Canales oficiales a nivel mundial de JINRO

Sitio web oficial: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

Instagram: instagram.com/jinro_global

Facebook: facebook.com/jinro.global

FUENTE hitejinro