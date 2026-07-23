JINRO ने BTS के V के साथ अपना पहला वैश्विक अभियान "My Favorite JINRO" लॉन्च किया

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hitejinro

23 Jul, 2026, 05:30 IST

  • V के सहज आकर्षण और JINRO के ब्रांड मूल्यों को उजागर करते हुए, फिल्म का प्रीमियर मुख्य अभियान बना
  • यह अभियान JINRO के साथ रोजमर्रा के क्षणों को साझा करने की खुशी का उत्सव मनाता है

सियोल, दक्षिण कोरिया, 23 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, विश्व के नंबर 1 सोजू ब्रांड ने BTS के वैश्विक ऐम्बैसडर V को दिखाते हुए अपना पहला वैश्विक अभियान, My Favorite JINRO, लॉन्च किया है। Pop Royalty BTS के V को अपना वैश्विक ऐम्बैसडर नामित करने के बाद, JINRO ने अपने ब्रांड मूल्यों को अधिक सहज तरीके से संप्रेषित करने और पूरे विश्व के उपभोक्ताओं के साथ रोजमर्रा के पलों की खुशी साझा करने के लिए यह अभियान तैयार किया है।

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JINRO Unveils First Global Campaign, My Favorite JINRO, with V of BTS
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मुख्य अभियान फिल्म के प्रीमियर के साथ शुरू होकर, My Favorite JINRO पूरे विश्व के उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए डिजिटल सामग्री, उपभोक्ता जुड़ाव इवेंटों और ऑफलाइन प्रचार सहित कई प्रकार की मार्केटिंग पहलें शुरू करेगा।

मुख्य प्रचार फिल्म में उत्कृष्ट सिनेमैटोग्राफी के माध्यम से V के प्रभावशाली करिश्मा और चंचल आकर्षण को प्रदर्शित किया गया है। एक पार्टी में आमंत्रित होने के बाद, V गलती से गलत जगह पहुंच जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जहां दोनों पार्टियों के मेहमान V के साथ मिलकर JINRO का आनंद लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से, यह फिल्म JINRO की युवा और ट्रेंडी ब्रांड छवि को दर्शाती है, तथा लोगों को एक साथ लाने और विशिष्ट क्षण बनाने के अपने ब्रांड संदेश को भी मजबूत करती है।

इस अभियान फिल्म में JINRO की वैश्विक विस्तार रणनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकात्मक तत्वों को भी शामिल किया गया है। Room 306 वैश्विक बाजारों में वर्तमान में उपलब्ध तीन नियमित सोजू उत्पादों और छह स्वादयुक्त सोजू किस्मों को संदर्भित करता है, जबकि Room 307, JINRO की स्वादयुक्त सोजू उत्पादों की रेंज को सात या अधिक किस्मों तक विस्तारित करने की योजना का प्रतीक है। पूरे विश्व के उपभोक्ताओं की विविध प्राथमिकताओं को दर्शाने वाले उत्पादों को लगातार प्रस्तुत करके, JINRO का लक्ष्य अपनी ब्रांड प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करना है।

यह अभियान फिल्म JINRO के आधिकारिक वैश्विक YouTube चैनल के साथ-साथ उसके आधिकारिक Instagram और Facebook चैनलों पर भी उपलब्ध होगी।

HiteJinro के ओवरसीज़ बिजनेस के प्रमुख, Jung-ho Hwang, ने कहा, "My Favorite JINRO, BTS के वैश्विक ऐम्बैसडर V के साथ JINRO का पहला वैश्विक अभियान है, जो पूरे विश्व के उपभोक्ताओं को ब्रांड से अधिक सुलभ और आकर्षक तरीके से परिचित कराता है। आगे बढ़ते हुए, हम मुख्यधारा के वैश्विक अल्कोहल पेय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखेंगे और विश्व स्तर पर उपभोक्ता संपर्क बिंदुओं को व्यापक बनाएंगे ताकि कोरिया के प्रतिनिधि सोजू ब्रांड के रूप में JINRO की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत किया जा सके।"

अभियान फिल्म के साथ-साथ, JINRO ने "Fill The Moment" को अपनी नई वैश्विक टैगलाइन के रूप में लॉन्च किया है, जो रोजमर्रा के अनुभवों में उपस्थिति, गर्मजोशी और मानवीय ऊर्जा लाने के ब्रांड दर्शन को समाहित करती है, तथा स्वाभाविक रूप से जुड़ाव और एकजुटता के सार्थक क्षणों को भी दर्शाती है।

JINRO का परिचय

1924 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, JINRO कोरिया के प्रतिनिधि सोजु ब्रांड, विश्व का नंबर 1 सोजु ब्रांड, और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला स्पिरिट्स ब्रांड है । JINRO एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के माध्यम से पूरे विश्व के अपने उपभोक्ताओं से जुड़ता है, जिसमें इसके मुख्य उत्पाद - JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL, और JINRO IS BACK - के साथ-साथ GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM, और LEMON जैसे जीवंत स्वादों वाली सोजू की एक रेंज शामिल है।

BTS का परिचय

जून 2013 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्व स्तर पर कई मिलियन प्रशंसकों का दिल जीत रहे BTS, जिसका पूरा नाम Bangtan Sonyeondan है या जिसका अर्थ है "Beyond the Scene", एक GRAMMY पुरस्कार के लिए नामांकित दक्षिण कोरियाई बैंड है। BTS के सदस्यों में RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, और Jung Kook शामिल हैं। अपने प्रामाणिक और स्व-निर्मित संगीत, बेहतरीन प्रदर्शन और प्रशंसकों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए पहचान बनाते हुए, बैंड ने अनगिनत विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21वी सदी के पॉप आइकनों के रूप में एक विरासत स्थापित की है। इस बैंड ने LOVE MYSELF अभियान और UN के 'Speak Yourself' भाषण जैसी गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालते हुए, पूरे विश्व में ARMY नाम से प्रसिद्ध कई मिलियन प्रशंसकों को एकजुट किया है, 2020 से छह No.1 Billboard Hot 100 सिंगल हासिल किए हैं, और पूरे विश्व में कई हाउसफुल स्टेडियम शो किए हैं। उन्हें TIME's Entertainer of the Year 2020 भी नामित किया गया था। BTS को 5 बार GRAMMY पुरस्कारों के लिए नामांकित (63वें से 65वें GRAMMY Awards तक) और उन्हें Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021 & 2026) जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। BTS द्वारा मार्च 2026 में जारी किए गए, अपने अग्रणी सिंगल "SWIM" को नंबर 1 पर डेब्यू करने के साथ, एक अत्यंत सफल पांचवे स्टूडियो एल्बम ARIRANG का Billboard 200 पर नंबर 1 पर डेब्यू किया गया था। आज भी पूरे विश्व के ऑडियंस को प्रभावित करने, कई क्षेत्रों में भारी भीड़ जुटाने और वैश्विक स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने वाले एक दमदार नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, ग्रुप ने अपने "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG', को लॉन्च किया है।

JINRO Global के आधिकारिक चैनल

आधिकारिक वेबसाइट: jinro-soju.com 
YouTube: youtube.com/@JINROGlobal 
Instagram: instagram.com/jinro_global 
Facebook: facebook.com/jinro.global 

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