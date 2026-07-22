JINRO startet seine erste weltweite Kampagne „My Favorite JINRO" mit V von BTS

Premiere des Hauptkampagnenfilms, der den sympathischen Charme von V und die Markenwerte von JINRO in den Vordergrund rückt

Die Kampagne feiert die Freude daran, alltägliche Momente gemeinsam mit JINRO zu erleben

SEOUL, Südkorea, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, die weltweit führende Soju-Marke, stellte ihre erste globale Kampagne „My Favorite JINRO" vor, in der der globale Markenbotschafter V von BTS im Mittelpunkt steht. Nachdem JINRO V von der Pop-Königsfamilie BTS zu seinem globalen Markenbotschafter ernannt hatte, entwickelte das Unternehmen diese Kampagne, um seine Markenwerte auf eine zugänglichere Weise zu vermitteln und die Freude an alltäglichen Momenten mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu teilen.

JINRO Unveils First Global Campaign, My Favorite JINRO, with V of BTS

Ausgehend von der Premiere des Hauptkampagnenfilms wird „My Favorite JINRO" eine Vielzahl von Marketinginitiativen starten, darunter digitale Inhalte, Veranstaltungen zur Einbindung der Verbraucher sowie Offline-Werbeaktionen, um weltweit mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten.

Der Hauptfilm der Kampagne bringt durch seine raffinierte Kameraführung das beeindruckende Charisma und den verspielten Charme von V zur Geltung. Nachdem V zu einer Feier eingeladen worden war, kam er versehentlich am falschen Ort an, was zu einer unerwarteten Wendung führte, bei der sich die Gäste beider Feiern mit V trafen, um gemeinsam JINRO zu genießen. Anhand dieser Geschichte vermittelt der Film das jugendliche und trendbewusste Markenimage von JINRO und unterstreicht gleichzeitig die Markenbotschaft, Menschen zusammenzubringen und besondere Momente zu schaffen.

Der Kampagnenfilm enthält zudem symbolische Elemente, die die globale Expansionsstrategie von JINRO widerspiegeln. „Room 306" bezieht sich auf die drei klassischen Soju-Produkte und die sechs aromatisierten Soju-Sorten, die derzeit auf den weltweiten Märkten erhältlich sind, während „Room 307" für das Vorhaben von JINRO steht, sein Sortiment an aromatisiertem Soju auf sieben oder mehr Sorten zu erweitern. Durch die kontinuierliche Einführung von Produkten, die den vielfältigen Vorlieben der Verbraucher weltweit Rechnung tragen, strebt JINRO an, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Marke weiter zu stärken.

Der Kampagnenfilm wird auf dem offiziellen globalen YouTube-Kanal von JINRO sowie auf den offiziellen Instagram- und Facebook-Kanälen des Unternehmens zu sehen sein.

Jung-ho Hwang, Leiter des Auslandsgeschäfts bei HiteJinro, erklärte: „‚My Favorite JINRO' ist die erste globale Kampagne von JINRO mit dem globalen Markenbotschafter V von BTS, die den Verbrauchern weltweit die Marke auf eine zugänglichere und ansprechendere Weise näherbringt. Auch in Zukunft werden wir unsere Präsenz auf dem globalen Mainstream-Markt für alkoholische Getränke weiter ausbauen und gleichzeitig die Kontaktpunkte zu den Verbrauchern weltweit erweitern, um die Wettbewerbsfähigkeit von JINRO als Koreas führende Soju-Marke weiter zu stärken."

Neben dem Kampagnenfilm stellte JINRO „Fill The Moment" als neuen globalen Slogan vor, der die Markenphilosophie verkörpert, Präsenz, Wärme und menschliche Energie in alltägliche Erlebnisse zu bringen und dabei auf natürliche Weise bedeutungsvolle Momente der Verbundenheit und des Miteinanders zu begleiten.

Informationen zu JINRO

JINRO wurde 1924 erstmals auf den Markt gebracht und ist Koreas führende Soju-Marke, die weltweite Nr. 1 unter den Soju-Marken sowie die weltweit meistverkaufte Spirituosenmarke. JINRO erreicht Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt mit einem vielfältigen Produktportfolio, darunter die Kernmarken JINRO CHAMISUL FRESH, JINRO CHAMISUL ORIGINAL und JINRO IS BACK – sowie ein lebendiges Sortiment an aromatisierten Soju-Sorten, darunter GREEN GRAPE, PEACH, STRAWBERRY, GRAPEFRUIT, PLUM und LEMON.

Informationen zu BTS

BTS, eine Abkürzung für „Bangtan Sonyeondan" oder „Beyond the Scene", ist eine für den GRAMMY nominierte südkoreanische Band, die seit ihrem Debüt im Juni 2013 die Herzen von Millionen von Fans weltweit erobert hat. Die Mitglieder von BTS sind RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook. Die Bandmitglieder, die für ihre authentische und selbst produzierte Musik, ihre erstklassigen Auftritte und ihre enge Verbindung zu ihren Fans bekannt sind, haben sich als Pop-Ikonen des 21. Jahrhunderts einen Namen gemacht und dabei unzählige Weltrekorde gebrochen. Die Band übt durch Aktivitäten wie die „LOVE MYSELF"-Kampagne und die „Speak Yourself"-Rede vor den Vereinten Nationen einen positiven Einfluss aus und hat Millionen von Fans auf der ganzen Welt (bekannt als „ARMY") mobilisiert, seit 2020 sechs Nummer-1-Singles in den Billboard Hot 100 platziert und zahlreiche ausverkaufte Stadionkonzerte auf der ganzen Welt gegeben. Außerdem wurden sie vom TIME-Magazin zum „Entertainer of the Year 2020" gekürt. BTS wurden fünfmal für den GRAMMY nominiert (63. bis 65. GRAMMY Awards) und mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter die Billboard Music Awards und die American Music Awards (Künstler des Jahres 2021 und 2026). ARIRANG, das im März 2026 veröffentlichte, äußerst erfolgreiche fünfte Studioalbum von BTS, stieg auf Platz 1 der Billboard 200 ein, ebenso wie die Lead-Single „SWIM". Inzwischen hat die Gruppe ihre BTS WORLD TOUR „ARIRANG" gestartet und damit ein beeindruckendes neues Kapitel aufgeschlagen, das weiterhin beim Publikum weltweit großen Anklang findet, in zahlreichen Regionen riesige Menschenmengen anzieht und weltweit für großes Aufsehen sorgt.

Offizielle Kanäle von JINRO Global

Offizielle Website: jinro-soju.com

YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

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