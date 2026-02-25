Kennametal lança programa global "Machinist of the Year" para homenagear antigos clientes e líderes do setor

PITTSBURGH, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Kennametal Inc. (NYSE: KMT), líder global em soluções de corte de metais, anunciou hoje o lançamento de seu programa Machinist of the Year, uma nova iniciativa anual criada para reconhecer a habilidade, dedicação e inovação de antigos clientes profissionais de usinagem em todas as regiões. Os vencedores serão anunciados nas Américas, EMEA, APAC e Índia.

"Os profissionais de usinagem são a espinha dorsal da manufatura", disse Eddie McBarnett, vice-presidente de Marketing e Estratégia da Kennametal. "As inovações da Kennametal sempre foram impulsionadas pelas necessidades desses profissionais de usinagem qualificados, com soluções de ferramentas que cortam mais rápido, duram mais e ajudam as oficinas a alcançar maior precisão e rentabilidade."

O programa Machinist of the Year celebra essa parceria duradoura ao reconhecer os profissionais de usinagem que incorporam a excelência artesanal e a inovação. As equipes nas Américas, EMEA, APAC e Índia reconhecerão cada uma um profissional de usinagem que represente o melhor da excelência em usinagem de sua região.

"A nossa busca global pelos Machinists of the Year é mais do que um concurso — é uma celebração das parcerias e da expertise que impulsionam nosso setor para frente", disse Scott Etling, vice-presidente de Gestão de Marketing de Produtos.

Para participar, os interessados devem publicar um vídeo breve e envolvente em suas próprias redes sociais, compartilhando o modo como utilizam os produtos da Kennametal e por que deveriam ser selecionados como "Machinist of the Year". Os participantes devem marcar a Kennametal, incluir a hashtag #KMTMachinist e comprovar que vêm utilizando ativamente os produtos da empresa em sua oficina há pelo menos um ano. Os finalistas serão selecionados regionalmente pelas equipes de marketing da empresa em cada região, e a votação final será aberta ao público nas redes sociais da Kennametal.

Cada vencedor regional receberá o seguinte:

Destaque no site, blog e redes sociais da Kennametal

Pacote de premiação incluindo sinalização exclusiva e itens promocionais

US$ 7.500 (equivalente em dólares) em um kit de ferramentas "Machinist of the Year" personalizado e em ferramentas da Kennametal

Convite para liderar demonstrações de usinagem ao vivo em uma feira comercial global (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, conforme aplicável)

Designação automática como Embaixador da Marca Kennametal

Linha do tempo

Fevereiro de 2026 — Lançamento oficial do programa

— Lançamento oficial do programa Junho de 2026 — Anúncio dos indicados regionais, início da votação

— Anúncio dos indicados regionais, início da votação Setembro/outubro de 2026 — Divulgação dos vencedores regionais em feiras comerciais e online

Para obter todos os detalhes, diretrizes de envio e informações sobre a votação, acesse a página Machinist of the Year da Kennametal.

Sobre a Kennametal

Com mais de 85 anos como líder em tecnologia industrial, a Kennametal Inc. oferece produtividade aos clientes por meio da ciência dos materiais, ferramentas e soluções resistentes ao desgaste. Clientes nos setores aeroespacial, terraplenagem, energia, engenharia geral e transporte recorrem à Kennametal para ajudá-los a fabricar com precisão e eficiência. Todos os dias, aproximadamente 8.100 funcionários ajudam clientes em quase 100 países a permanecerem competitivos. Kennametal gerou US$ 2 bilhões em receitas no exercício fiscal de 2025. Saiba mais acessando kennametal.com. Siga @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

FONTE Kennametal Inc.