WIDIA completa 100 anos: definindo e celebrando um século de soluções em corte de metais

PITTSBURGH, 17 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A WIDIA, marca consolidada da Kennametal Inc. e líder global em soluções de alto desempenho para corte de metais, celebra 100 anos. Desde sua fundação em 1926, o nome WIDIA tornou-se sinônimo de durabilidade incomparável, tecnologia de ponta e desempenho comprovado, oferecendo soluções de fresamento, furação e rosqueamento, além de sistemas de ferramentas para oficinas em diversos setores e aplicações.

Da pioneira utilização de ferramentas em carboneto de tungstênio à introdução de pastilhas revestidas avançadas, a WIDIA tem estabelecido consistentemente novos padrões na tecnologia de manufatura. Ao longo das décadas, a marca expandiu sua atuação globalmente, integrou submarcas consolidadas como Hanita e GTD e continua a fornecer soluções que permanecem como ferramentas essenciais para oficinas de todos os portes em todo o mundo.

Adquirida pela Kennametal Inc. em 2002, a WIDIA permanece como uma marca estratégica dentro do portfólio da Kennametal, impulsionando inovação e confiabilidade em corte de metais para seus clientes.

"Completar 100 anos não significa apenas olhar para trás, significa celebrar um legado construído com base em confiabilidade e confiança e projetar o futuro", disse Dave Bersaglini, Presidente de Corte de Metais da Kennametal. Nossos clientes, operadores de usinagem, engenheiros e proprietários de oficinas de pequeno e médio porte, podem esperar que a WIDIA continue desenvolvendo novas ferramentas mais robustas, que trabalhem com a mesma intensidade que eles, agora e para a próxima geração.

Celebrando 100 anos

Para celebrar este marco histórico, a Kennametal está lançando uma série de iniciativas comemorativas da WIDIA, incluindo:

100 dias de promoções e incentivos especiais em soluções de alto desempenho, como as fresas de topo inteiriças de metal duro WCE4 e as fresas de ombro VSM890

Produtos comemorativos exclusivos #WIDIA100 e campanhas digitais especiais

Programas de engajamento com clientes destacando a história da WIDIA e sua visão para o futuro

Lançamento de um novo programa global de embaixadores da marca

"O emblema em formato de diamante da WIDIA é muito mais do que um logotipo, é um símbolo da resistência e da durabilidade que definem cada ferramenta WIDIA", afirmou Scott Etling, Vice-Presidente de Gestão Global de Produtos da Kennametal. "Ele remonta às origens da marca há 100 anos, quando WIDIA, derivada da expressão alemã 'Wie Diamant', ou 'como diamante', foi registrada pela primeira vez. Esse legado continua moldando o desempenho que entregamos hoje".

Mais iniciativas comemorativas serão anunciadas em widia.com e nos canais oficiais da marca nas redes sociais @widiatools nos próximos meses.

