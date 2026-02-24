Kennametal lance le programme mondial « Machiniste de l'année » pour honorer les clients de longue date et les leaders de l'industrie

PITTSBURGH, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE : KMT), leader mondial des solutions de coupe des métaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme Machiniste de l'année, une nouvelle initiative annuelle destinée à reconnaître les compétences, le dévouement et l'innovation de clients machinistes de longue date dans toutes les régions. Des lauréats seront annoncés dans les régions Amériques, EMEA, Asie-Pacifique et Inde.

« Les machinistes sont au cœur de la fabrication », a déclaré Eddie McBarnett, vice-président de Kennametal chargé du marketing et de la stratégie. « Les innovations de Kennametal ont toujours été guidées par les besoins de ces professionnels qualifiés, avec des solutions d'outillage qui coupent plus vite, durent plus longtemps et aident les ateliers à atteindre une plus grande précision et une meilleure rentabilité. »

Le programme Machiniste de l'année célèbre ce partenariat durable en mettant à l'honneur des machinistes qui incarnent le savoir-faire et l'innovation. Les équipes des Amériques, de la région EMEA, de la région Asie-Pacifique et de l'Inde récompenseront chacune un machiniste qui représente l'excellence en matière d'usinage dans leur région.

« Notre recherche mondiale des machinistes de l'année est plus qu'un concours, c'est une célébration des partenariats et de l'expertise qui font progresser notre industrie », a déclaré Scott Etling, vice-président de la gestion du marketing des produits.

Pour participer, les candidats doivent publier une vidéo brève et convaincante sur leurs propres canaux de réseaux sociaux, expliquant comment ils utilisent les produits Kennametal et pourquoi ils méritent le titre de « Machiniste de l'année ». Les candidats doivent taguer Kennametal, inclure le hashtag #KMTMachinist et utiliser activement les produits Kennametal dans leur atelier depuis au moins un an. Les finalistes seront sélectionnés par les équipes marketing de l'entreprise dans chaque région et le vote final sera ouvert au public sur les réseaux sociaux de Kennametal.

Les prix suivants seront décernés à chaque lauréat :

Présentation sur le site web, le blog et les réseaux sociaux de Kennametal.

Des récompenses comprenant une signalisation exclusive et des marchandises.

7 500 $ (équivalent en USD) pour une boîte à outils et de l'outillage Kennametal portant la désignation « Machiniste de l'année ».

Invitation pour animer des démonstrations d'usinage en direct lors d'un salon international (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, le cas échéant).

Désignation automatique en tant qu'ambassadeur de la marque Kennametal.

Chronologie

Février 2026 - Lancement officiel du programme

- Lancement officiel du programme Juin 2026 - Annonce des nominations régionales, début du vote

- Annonce des nominations régionales, début du vote Septembre/octobre 2026 - Les lauréats régionaux sont dévoilés lors de salons professionnels et en ligne

Pour obtenir toutes les informations, les directives de soumission et les informations sur le vote, consultez la page Machinist of the Year de Kennametal.

À propos de Kennametal

Avec plus de 85 ans d'expérience en tant que leader de la technologie industrielle, Kennametal Inc. offre à ses clients une productivité accrue grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des solutions résistantes à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des travaux de terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports font confiance à Kennametal pour les aider à fabriquer avec précision et efficacité. Chaque jour, quelque 8 100 employés aident des clients dans près de 100 pays à rester compétitifs. Kennametal a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025. Pour en savoir plus, consultez le site kennametal.com. Suivez @Kennametal : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg