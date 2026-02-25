Kennametal Luncurkan Program Global "Machinist of the Year" untuk Menghormati Pelanggan Lama dan Pemimpin Industri

PITTSBURGH, 25 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) adalah pemimpin global dalam hal solusi pemotongan logam. Hari ini Kennametal mengumumkan peluncuran program Machinist of the Year, yakni inisiatif tahunan yang baru untuk memberikan penghargaan atas keahlian, dedikasi, dan inovasi pelanggan lama dari kalangan ahli mesin di setiap wilayah. Pemenang akan diumumkan di Amerika, EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika), Asia Pasifik, dan India.

"Ahli mesin adalah tulang punggung produksi," kata Eddie McBarnett, Wakil Presiden Pemasaran & Strategi di Kennametal. "Inovasi Kennametal selalu didorong oleh kebutuhan para profesional ahli ini dengan berbagai solusi perkakas yang memotong lebih cepat, lebih awet, dan membantu bengkel mencapai presisi dan profitabilitas lebih besar."

Program Machinist of the Year merayakan kemitraan yang langgeng dengan menghormati ahli mesin yang mewujudkan keahlian dan inovasi. Tim di Amerika, EMEA, Asia Pasifik, dan India masing-masing akan memberikan penghargaan kepada seorang ahli mesin yang memiliki keunggulan permesinan terbaik di wilayahnya.

"Pencarian kami di seluruh dunia untuk Machinists of the Year bukan hanya kontes. Namun juga untuk merayakan kemitraan dan keahlian yang mendorong kemajuan industri kami," kata Scott Etling, Wakil Presiden Manajemen Pemasaran Produk.

Untuk mengikuti kompetisi ini, peserta harus mengunggah video singkat dan menarik di saluran media sosial mereka. Pelamar harus menceritakan bagaimana mereka menggunakan produk Kennametal dan mengapa mereka berhak terpilih sebagai "Machinist of the Year." Pelamar harus men-tag Kennametal dengan tagar #KMTMachinist dan aktif menggunakan produk Kennametal di bengkel mereka setidaknya selama setahun terakhir. Para finalis akan dipilih secara regional oleh tim pemasaran perusahaan di setiap wilayah, dan pemilihan suara final terbuka untuk umum di semua saluran media sosial Kennametal.

Hadiah bagi setiap pemenang regional:

Ditampilkan di situs web, blog, dan saluran media sosial Kennametal

Paket penghargaan termasuk papan nama dan merchandise eksklusif

AS$7.500 (atau setara AS$) dalam Toolbox bertanda "Machinist of the Year" dan perkakas Kennametal

Undangan untuk memimpin demonstrasi pemesinan langsung di pameran perdagangan global (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, sebagaimana berlaku)

Otomatis ditunjuk sebagai Duta Merek Kennametal

Jadwal

Februari 2026 - Peluncuran program resmi

- Peluncuran program resmi Juni 2026 - Pengumuman nominasi regional, pemungutan suara dimulai

- Pengumuman nominasi regional, pemungutan suara dimulai September/Oktober 2026 - Pemenang regional diumumkan di pameran dagang dan secara online

Untuk rincian selengkapnya, panduan tentang pengajuan, dan informasi pemungutan suara, kunjungi laman Machinist of the Year Kennametal.

Tentang Kennametal

Kennametal adalah pemimpin teknologi industri selama lebih dari 85 tahun dan menyediakan produktivitas kepada pelanggan melalui ilmu pengetahuan material, perkakas, dan solusi tahan aus. Pelanggan di bidang kedirgantaraan dan pertahanan, pekerjaan tanah, energi, teknik umum dan transportasi memilih Kennametal untuk membantu mereka memproduksi dengan presisi dan efisiensi. Setiap hari, kurang lebih 8.100 karyawan kami membantu pelanggan di hampir 100 negara agar mereka tetap kompetitif. Kennametal meraup pendapatan sebesar $2 miliar pada tahun fiskal 2025. Ketahui lebih lanjut di kennametal.com. Ikuti @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn dan YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

SOURCE Kennametal Inc.