Společnost Kennametal zahajuje globální program „Obráběč kovů roku" na počest dlouholetých zákazníků a vedoucích podniků v oboru

News provided by

Kennametal Inc.

Feb 24, 2026, 08:03 ET

PITTSBURGH, 24. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Kennametal Inc. (NYSE: KMT), vedoucí světový podnik v oblasti obrábění kovů, dnes oznámila spuštění programu Obráběč kovů roku, nové každoroční iniciativy, jejímž cílem je ocenit dovednosti, odhodlání a inovativnost dlouholetých zákazníků z řad obráběčů kovů ve všech regionech. Vítězové budou vyhlášeni v Americe, Evropě, Africe, na Blízkém východě, v Asijsko-pacifickém regionu a Indii.

„Obráběči kovů jsou páteří výroby," řekl Eddie McBarnett, viceprezident společnosti Kennametal pro marketing a strategii. „Inovace společnosti Kennametal byly vždy poháněny potřebami těchto kvalifikovaných odborníků, kterým nabízíme řešení v oblasti nástrojů, jež řezají rychleji, vydrží déle a pomáhají dílenským provozům dosahovat vyšší přesnosti a ziskovosti."

Program Obráběč kovů roku oslavuje toto trvalé partnerství tím, že vyzdvihuje obráběče kovů, kteří ztělesňují řemeslné umění a inovace. Týmy v Americe, Evropě, Africe, na Blízkém východě, v Asijsko-pacifickém regionu a Indii ocení obráběče kovů, který představuje to nejlepší z obráběcího výkonu svého regionu.

„Naše celosvětová soutěž o titul Obráběč kovů roku je více než jen soutěž – je to oslava partnerství a odborných znalostí, které posouvají náš obor vpřed," řekl Scott Etling, viceprezident pro řízení produktového marketingu.

Pro účast v soutěži musí účastníci zveřejnit na svých sociálních sítích krátké poutavé video, ve kterém představí, jak používají produkty Kennametalu a proč by měli být vybráni jako „Obráběč kovů roku". Účastníci musí označit společnost Kennametal, uvést hashtag #KMTMachinist a aktivně používat produkty Kennametalu ve své dílně alespoň po dobu posledního roku. Finalisty vyberou regionální marketingové týmy společnosti v jednotlivých regionech a závěrečné hlasování bude otevřeno veřejnosti na sociálních sítích společnosti Kennametal.

Každý regionální vítěz obdrží následující:

  • Prezentaci na webových stránkách, blogu a sociálních sítích společnosti Kennametal
  • Balíček cen včetně exkluzivních reklamních předmětů a produktů s logem
  • 7500 USD (v přepočtu) v podobě značkové sady nářadí „Obráběč kovů roku" a nástrojů od Kennametalu
  • Pozvání k vedení živých ukázek obrábění na globálním veletrhu (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, podle potřeby)
  • Automatické jmenování ambasadorem značky Kennametal

Harmonogram

  • Únor 2026 – Oficiální zahájení programu
  • Červen 2026 – Oznámení regionálních nominovaných, zahájení hlasování
  • Září/říjen 2026 – Oznámení regionálních vítězů na veletrzích a online

Podrobné informace, pokyny pro podání přihlášky a informace o hlasování najdete na stránce Obráběč kovů roku Kennametalu.

O společnosti Kennametal

Společnost Kennametal Inc. je již více než 85 let vedoucím podnikem v oblasti průmyslových technologií a svým zákazníkům přináší produktivitu prostřednictvím materiálů, nástrojů a řešení odolných proti opotřebení. Zákazníci z oblasti letectví a obrany, zemních prací, energetiky, strojírenství a dopravy se obracejí na společnost Kennametal, aby jim pomohla vyrábět s přesností a efektivitou. Každý den pomáhá přibližně 8100 zaměstnanců zákazníkům v téměř 100 zemích udržet si konkurenceschopnost. Společnost Kennametal dosáhla ve fiskálním roce 2025 tržeb ve výši 2 miliardy dolarů. Více informací najdete na kennametal.com . Sledujte @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Kennametal uruchamia globalny program „Machinist of the Year", aby uhonorować wieloletnich klientów i liderów branży

Kennametal uruchamia globalny program „Machinist of the Year", aby uhonorować wieloletnich klientów i liderów branży

Kennametal Inc. (NYSE: KMT), światowy lider w dziedzinie rozwiązań do obróbki metalu, ogłosił dziś inaugurację programu „Machinist of the Year" -...
Kennametal lanza el programa global "Maquinista del Año"

Kennametal lanza el programa global "Maquinista del Año"

Kennametal Inc. (NYSE: KMT), líder mundial en soluciones de corte de metal, anunció hoy el lanzamiento de su programa Maquinista del Año, una nueva...
More Releases From This Source

Explore

Machine Tools, Metalworking and Metallurgy

Machine Tools, Metalworking and Metallurgy

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics