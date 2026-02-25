Kennametal lanza el programa mundial "Maquinista del Año" para homenajear a clientes antiguos y líderes del sector

Noticias proporcionadas por

Kennametal Inc.

25 feb, 2026, 06:10 GMT

PITTSBURGH, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Kennametal Inc. (NYSE: KMT), líder mundial en soluciones de corte de metales, anunció el lanzamiento de su programa Maquinista del Año, una nueva iniciativa anual diseñada para reconocer las habilidades, la dedicación y la innovación de los clientes maquinistas antiguos en todas las regiones. Los ganadores se anunciarán en el continente americano, EMEA, APAC e India.

"Los operadores son el eje central de la fabricación", afirmó Eddie McBarnett, vicepresidente de Marketing y Estrategia de Kennametal. "Las innovaciones de Kennametal siempre han sido impulsadas por las necesidades de estos profesionales cualificados con soluciones de herramientas que cortan más rápido, duran más y ayudan a los talleres a lograr mayor precisión y rentabilidad".

El programa Maquinista del Año celebra esta alianza duradera al homenajear a los maquinistas que personifica la fabricación e innovación. Los equipos del continente americano, EMEA, APAC e India reconocerán a un maquinista que demuestre lo mejor de la excelencia en mecanizado de su región.

"Nuestra búsqueda de Maquinistas del Año a nivel mundial es más que un concurso: es una celebración de las alianzas y la experiencia que impulsan nuestro sector hacia adelante", declaró Scott Etling, vicepresidente de Gestión de Marketing de Productos.

Para participar del programa, los participantes deben publicar un video breve y atractivo en sus propios canales de redes sociales, compartir cómo usan los productos Kennametal y por qué deberían ser seleccionados como "Maquinista del Año". Los participantes deben etiquetar a Kennametal con el hashtag #KMTMachinist y haber utilizado los productos Kennametal de forma activa en su taller durante al menos el último año. Los finalistas serán seleccionados a nivel regional por los equipos de marketing de Kennametal en cada región y la votación final estará abierta al público en los canales de redes sociales de la empresa.

Cada ganador regional recibirá lo siguiente:

  • Artículo destacado en el sitio web, blog y canales de redes sociales de Kennametal.
  • Paquete de premios que incluye señalización y productos exclusivos
  • 7.500 dólares (el equivalente en dólares) en una caja de herramientas de marca "Maquinista del Año" y herramientas Kennametal
  • Invitación para dirigir demostraciones de mecanizado en vivo en una feria comercial mundial (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, según corresponda)
  • Designación automática como Embajador de la Marca Kennametal

Cronograma

  • Febrero de 2026: lanzamiento oficial del programa
  • Junio de 2026: se anuncian los nominados regionales y comienza la votación
  • Septiembre y octubre de 2026: los ganadores regionales se dieron a conocer en ferias comerciales y en línea

Para obtener detalles completos, pautas de presentación e información de votación, visite la página Maquinista del Año de Kennametal.

Acerca de Kennametal
Con más de 85 años como líder en tecnología industrial, Kennametal Inc. ofrece productividad a los clientes mediante la ciencia de materiales, herramientas y soluciones resistentes al desgaste. Clientes de los sectores aeroespacial y de defensa, movimiento de tierras, energía, ingeniería general y transporte recurren a Kennametal para que los ayude a fabricar con precisión y eficacia. Cada día, unos 8.100 empleados ayudan a clientes de casi 100 países a seguir siendo competitivos. Kennametal generó ingresos por 2.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025. Más información en kennametal.com. Siga a @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

FUENTE Kennametal Inc.

También de esta fuente

WIDIA cumple 100 años: definición y celebración de un siglo de soluciones para el corte de metales

WIDIA cumple 100 años: definición y celebración de un siglo de soluciones para el corte de metales

WIDIA, una marca de confianza de Kennametal Inc. y líder mundial en soluciones para corte de metales de alto rendimiento, celebra su centenario....
More Releases From This Source

Explorar

Machine Tools, Metalworking and Metallurgy

Machine Tools, Metalworking and Metallurgy

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics