Kennametal lanza el programa mundial "Maquinista del Año" para homenajear a clientes antiguos y líderes del sector

PITTSBURGH, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Kennametal Inc. (NYSE: KMT), líder mundial en soluciones de corte de metales, anunció el lanzamiento de su programa Maquinista del Año, una nueva iniciativa anual diseñada para reconocer las habilidades, la dedicación y la innovación de los clientes maquinistas antiguos en todas las regiones. Los ganadores se anunciarán en el continente americano, EMEA, APAC e India.

"Los operadores son el eje central de la fabricación", afirmó Eddie McBarnett, vicepresidente de Marketing y Estrategia de Kennametal. "Las innovaciones de Kennametal siempre han sido impulsadas por las necesidades de estos profesionales cualificados con soluciones de herramientas que cortan más rápido, duran más y ayudan a los talleres a lograr mayor precisión y rentabilidad".

El programa Maquinista del Año celebra esta alianza duradera al homenajear a los maquinistas que personifica la fabricación e innovación. Los equipos del continente americano, EMEA, APAC e India reconocerán a un maquinista que demuestre lo mejor de la excelencia en mecanizado de su región.

"Nuestra búsqueda de Maquinistas del Año a nivel mundial es más que un concurso: es una celebración de las alianzas y la experiencia que impulsan nuestro sector hacia adelante", declaró Scott Etling, vicepresidente de Gestión de Marketing de Productos.

Para participar del programa, los participantes deben publicar un video breve y atractivo en sus propios canales de redes sociales, compartir cómo usan los productos Kennametal y por qué deberían ser seleccionados como "Maquinista del Año". Los participantes deben etiquetar a Kennametal con el hashtag #KMTMachinist y haber utilizado los productos Kennametal de forma activa en su taller durante al menos el último año. Los finalistas serán seleccionados a nivel regional por los equipos de marketing de Kennametal en cada región y la votación final estará abierta al público en los canales de redes sociales de la empresa.

Cada ganador regional recibirá lo siguiente:

Artículo destacado en el sitio web, blog y canales de redes sociales de Kennametal.

Paquete de premios que incluye señalización y productos exclusivos

7.500 dólares (el equivalente en dólares) en una caja de herramientas de marca "Maquinista del Año" y herramientas Kennametal

Invitación para dirigir demostraciones de mecanizado en vivo en una feria comercial mundial (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, según corresponda)

Designación automática como Embajador de la Marca Kennametal

Cronograma

Febrero de 2026 : lanzamiento oficial del programa

: lanzamiento oficial del programa Junio de 2026 : se anuncian los nominados regionales y comienza la votación

: se anuncian los nominados regionales y comienza la votación Septiembre y octubre de 2026: los ganadores regionales se dieron a conocer en ferias comerciales y en línea

Para obtener detalles completos, pautas de presentación e información de votación, visite la página Maquinista del Año de Kennametal.

Acerca de Kennametal

Con más de 85 años como líder en tecnología industrial, Kennametal Inc. ofrece productividad a los clientes mediante la ciencia de materiales, herramientas y soluciones resistentes al desgaste. Clientes de los sectores aeroespacial y de defensa, movimiento de tierras, energía, ingeniería general y transporte recurren a Kennametal para que los ayude a fabricar con precisión y eficacia. Cada día, unos 8.100 empleados ayudan a clientes de casi 100 países a seguir siendo competitivos. Kennametal generó ingresos por 2.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025. Más información en kennametal.com. Siga a @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

FUENTE Kennametal Inc.