Kennametal 、長年の顧客と業界リーダーを称えるグローバルプログラム「マシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year）」を開始

ピッツバーグ, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- 金属切削ソリューションの世界的大手Kennametal Inc.（NYSE：KMT）は本日、各地域で長年にわたり機械加工に携わってきた顧客の技能、献身、革新性を表彰することを目的とした新しい年次取り組みとして、マシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year） プログラムの開始を発表しました。受賞者は南北アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）、インドの各地域で発表される予定です。

Kennametalのマーケティング＆戦略担当副社長であるEddie McBarnettは、「機械工は製造業の屋台骨です。Kennametalの技術革新は常に、熟練した専門家のニーズによって推進されてきました。より速く切削し、より長持ちさせ、より高い精度と収益性を達成するための工具ソリューションを提供することで応えてきたのです」と述べています。

マシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year） プログラムは、職人技と革新を体現する加工技術者を称えることで、この永続的なパートナーシップを祝福するものです。南北アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）、インドの各チームは、それぞれの地域で卓越した加工技術を備えた機械工を表彰します。

プロダクト・マーケティング・マネージメント担当副社長であるScott Etlingは、「マシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year）は、単なるコンテストではありません。この業界を前進させるパートナーシップと専門知識を称える祭典なのです」と述べています。

応募にあたり参加者には、自身のソーシャルメディア・チャンネルに簡潔かつ魅力的な動画を投稿していただく必要があります。その際、Kennametal製品をどのように活用しているか、なぜご自身が 「マシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year）」に選ばれるべきかを共有してください。さらに必ずKennametalをタグ付けし、ハッシュタグ「#KMTMachinist」を載せてください。また、過去1年以上、ワークショップでKennametal製品を積極的に活用していることが条件です。各地域のマーケティングチームによる地域別選考を経て最終候補者が選出されます。なお、最終投票はKennametalのソーシャルメディア・チャンネルで一般公開する予定です。

各地域の優勝者に贈られる賞品は以下の通りです：

Kennametalのウェブサイト、ブログ、ソーシャル・メディア・チャンネルで特集記事

特別賞品パッケージ（限定サイン入り製品および工具を含む）

7,500ドル（米ドル相当）のブランド「マシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year）」ツールボックスおよびKennametal製工具

世界的な展示会や見本市（IMTS、AMB、JIMTOF、IMTEX/AMTEXなど該当するイベント）での実演加工デモンストレーションのリード役として招待

Kennametalブランドアンバサダーへの自動認定

選出までの流れ

2026年2月 - プログラム正式開始

- プログラム正式開始 2026年6月 - 地域別候補者発表、投票開始

- 地域別候補者発表、投票開始 2026年9月～10月 - 展示会およびオンラインで地域別優勝者を発表

詳細や応募要項、投票情報については、Kennametalのマシニスト・オブ・ザ・イヤー（Machinist of the Year） ページをご覧ください。

Kennametalについて

産業技術のリーダーとして85年以上の歴史を持つKennametal Inc.は、材料科学、工具、耐摩耗ソリューションを通じてお客様に生産性をお届けしています。航空宇宙・防衛、土木、エネルギー、一般エンジニアリング、輸送分野のお客様が Kennametal を利用し、精密かつ効率的な製造を行っています。毎日約8,100人の従業員が、100カ国近くのお客様の競争力維持を支援しています。Kennametalの2025年度の売上高は20億ドルでした。詳細については、kennametal.com をご覧ください。Instagram、Facebook、LinkedIn、YouTubeで、Kennametalへのフォローをお願いします。

