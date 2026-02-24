Kennametal spúšťa globálny program „Obrábač kovov roka" na počesť dlhoročných zákazníkov a lídrov v odvetví
Feb 24, 2026, 10:54 ET
PITTSBURGH , 24. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Kennametal Inc. (NYSE: KMT), globálny líder v oblasti riešení obrábania kovov, dnes oznámila spustenie svojho programu Obrábač kovov roka, novej každoročnej iniciatívy, ktorej cieľom je oceniť zručnosti, odhodlanie a inovácie dlhoročných zákazníkov z radov obrábačov kovov v každom regióne. Víťazi budú vyhlásení v Amerike, regióne EMEA, Ázii a Pacifiku a Indii.
„Obrábači kovov sú chrbticou výroby," povedal Eddie McBarnett, viceprezident pre marketing a stratégiu spoločnosti Kennametal. „Inovácie Kennametal vždy poháňali potreby týchto kvalifikovaných profesionálov. Chceme im ponúkať nástroje, ktoré režú rýchlejšie, vydržia dlhšie a pomáhajú dielňam dosiahnuť väčšiu presnosť a ziskovosť."
Program Obrábač kovov roka oslavuje toto trvalé partnerstvo oceňovaním obrábačov, ktorí stelesňujú remeselné spracovanie a inovácie. Tímy v Amerike, regióne EMEA, ázijsko-pacifickej oblasti a Indii ocenia obrábača kovo, ktorý predvedie to najlepšie z excelentnosti obrábania vo svojom regióne.
„Naša celosvetová súťaž o Obrábača kovov roka je viac než len súťaž – ide o oslavu partnerstiev a odborných znalostí, ktoré posúvajú naše odvetvie vpred," povedal Scott Etling, viceprezident pre riadenie produktového marketingu.
Účastníci, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, musia na svojich sociálnych sieťach uverejniť krátke a pútavé video, v ktorom sa podelia o to, ako používajú produkty Kennametal a prečo by mali byť vybraní za „Obrábača kovov roka". Účastníci musia označiť Kennametal, uviesť hashtag #KMTMachinist a minimálne posledný rok aktívne používať produkty Kennametal vo svojej dielni. Finalistov vyberú marketingové tímy spoločnosti v každom regióne na regionálnej úrovni. Konečné hlasovanie prebehne verejne na sociálnych sieťach spoločnosti Kennametal.
Každý regionálny víťaz získa:
- Predstavenie na webovej stránke, blogu a kanáloch sociálnych médií spoločnosti Kennametal
- Balíček cien vrátane exkluzívnych reklamných predmetov a tovaru s logom
- 7500 USD (ekvivalent USD) v podobe značkových nástrojov „Obrábač kovov roka" a nástrojov Kennametal
- Pozvánku na vedenie živých ukážok obrábania kovov na globálnom veľtrhu (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, podľa lokality)
- Automatické označenie za ambasádora značky Kennametal
Harmonogram súťaže
- Február 2026 – Oficiálne spustenie programu
- Jún 2026 – Oznámenie regionálnych nominantov, začiatok hlasovania
- September/október 2026 – Odhalenie regionálnych víťazov na veľtrhoch a online
Podrobné informácie, pokyny k predkladaniu prác a informácie o hlasovaní nájdete na stránke Obrábač kovov roka spoločnosti Kennametal.
O spoločnosti Kennametal
Po viac ako 85 rokoch v pozícii lídra v oblasti priemyselných technológií, umožňuje Kennametal zákazníkom produktivitu prostredníctvom vedy o materiáloch, nástrojov a riešení odolných proti opotrebovaniu. Zákazníci z oblasti letectva a obrany, pozemných prác, energetiky, všeobecného strojárstva a dopravy sa obracajú na spoločnosť Kennametal , aby im pomohla vyrábať s presnosťou a efektívnosťou. Každý deň približne 8100 zamestnancov pomáha zákazníkom v takmer 100 krajinách udržať si konkurencieschopnosť. Kennametal vygeneroval vo fiškálnom roku 2025 výnosy vo výške 2 miliárd USD. Viac informácií nájdete na stránke kennametal.com. Sledujte @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube.
