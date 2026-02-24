Kennametal uruchamia globalny program „Machinist of the Year", aby uhonorować wieloletnich klientów i liderów branży

PITTSBURGH, 24 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), światowy lider w dziedzinie rozwiązań do obróbki metalu, ogłosił dziś inaugurację programu „Machinist of the Year" - nowej corocznej inicjatywy stworzonej w celu docenienia umiejętności, zaangażowania i innowacyjności wieloletnich klientów - operatorów urządzeń do obróbki metalu - we wszystkich regionach świata. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w regionach obu Ameryk, EMEA, APAC oraz w Indiach.

„Operatorzy urządzeń do obróbki metalu są filarem produkcji przemysłowej" - powiedział Eddie McBarnett, wiceprezes ds. marketingu i strategii w Kennametal. „Innowacje Kennametal zawsze były odpowiedzią na potrzeby tych wysoko wykwalifikowanych specjalistów, oferując rozwiązania narzędziowe, które umożliwiają szybszą obróbkę, dłuższą trwałość oraz pomagają zakładom osiągać większą precyzję i rentowność".

Program „Machinist of the Year" celebruje to wieloletnie partnerstwo, wyróżniając operatorów urządzeń do obróbki metalu, którzy są uosobieniem wysokiej jakości rzemiosła i innowacyjności. Zespoły w regionach obu Ameryk, EMEA, APAC oraz w Indiach wyróżnią po jednym operatorze urządzeń do obróbki metalu, który prezentuje to, co najlepsze, jeśli chodzi o doskonałość obróbki metalu w swoim regionie.

„Nasze globalne poszukiwania operatorów urządzeń do obróbki metalu w ramach „Machinist of the Year" to coś więcej niż konkurs - to uczczenie współpracy i wiedzy specjalistycznej, które napędzają rozwój naszej branży" - powiedział Scott Etling, wiceprezes ds. zarządzania marketingiem produktów.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy powinni opublikować krótki, interesujący materiał wideo na własnych kanałach w mediach społecznościowych, prezentując sposób korzystania z produktów Kennametal oraz wyjaśniając, dlaczego powinni zostać laureatami konkursu „Machinist of the Year". Kandydaci muszą oznaczyć Kennametal i dodać hashtag #KMTMachinist. Muszą oni ponadto aktywnie korzystać z produktów Kennametal w warsztacie przez co najmniej zeszły rok. Finaliści będą wybierani przez zespoły marketingowe firmy w poszczególnych regionach, a finałowe głosowanie będzie otwarte dla publiczności na kanałach społecznościowych Kennametal.

Każdy regionalny zwycięzca otrzyma:

prezentację na stronie internetowej Kennametal, na blogu oraz w kanałach mediów społecznościowych

pakiet nagród obejmujący ekskluzywne oznakowanie oraz gadżety

markową skrzynkę narzędziową „Machinist of the Year" oraz narzędzia Kennametal o równowartości 7500 USD

zaproszenie do prowadzenia pokazów obróbki metalu na żywo podczas globalnych targów branżowych (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX - w zależności od regionu)

automatyczne mianowanie na ambasadora marki Kennametal.

Harmonogram:

luty 2026 r. - oficjalna inauguracja programu

- oficjalna inauguracja programu czerwiec 2026 r. - ogłoszenie regionalnych nominowanych i rozpoczęcie głosowania

- ogłoszenie regionalnych nominowanych i rozpoczęcie głosowania wrzesień/październik 2026 r. - ogłoszenie regionalnych zwycięzców podczas targów oraz online

Aby uzyskać pełne informacje, wytyczne dotyczące zgłoszeń oraz zasady głosowania, należy odwiedzić stronę Machinist of the Year firmy Kennametal.

Kennametal

Od ponad 85 lat, jako lider technologii przemysłowej, Kennametal Inc. zapewnia klientom zwiększoną produktywność dzięki wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, tłoczenia i rozwiązań odpornych na ścieranie. Klienci z branży lotniczej i kosmicznej, obronnej, robót ziemnych, energetyki, inżynierii ogólnej i transportu zwracają się do Kennametal o pomoc w osiągnięciu odpowiedniej precyzji i wydajności produkcji. Codziennie około 8100 pracowników wspiera konkurencyjność klientów w blisko 100 krajach. W roku podatkowym 2025 spółka Kennametal wygenerowała 2 mld $ przychodów. Więcej na stronie kennametal.com. Obserwuj @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg