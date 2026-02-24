Kennametal запускает глобальную программу «Слесарь-механик года», чтобы поощрить давних клиентов и лидеров отрасли

ПИТТСБУРГ, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Kennametal Inc. (NYSE: KMT), мировой лидер в области решений для резки металлов, объявила о запуске программы «Слесарь-механик года», новой ежегодной инициативы, целью которой является признание мастерства, преданности делу и инновационности специализирующейся на механической обработке давних клиентов во всех регионах. Победители будут объявлены в Северной и Южной Америке, регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии.

«Слесари-механики являются основой производства, — сказал Эдди МакБарнетт (Eddie McBarnett), вице-президент Kennametal по маркетингу и стратегии. — Инновации Kennametal всегда были обусловлены потребностями этих квалифицированных специалистов в инструментальных решениях, которые режут быстрее, служат дольше и помогают цехам и мастерским достичь более высокой точности и рентабельности».

Программа «Слесарь-механик года» организована, чтобы отдать должное прочному партнерству и поощрить слесарей-механиков, которые являются воплощением мастерства и инноваций. Команды в Северной и Южной Америке, регионе EMEA, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии назовут своего слесаря-механика, который служит лучшим примером специалиста по металлообработке в своем регионе.

«Наш глобальный поиск слесарей-механиков года — это больше, чем просто конкурс, это возможность подчеркнуть важность и ценность партнерских отношений и опыта, которые способствуют развитию нашей отрасли» — сказал Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по руководству маркетингом продукции.

Чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны опубликовать на своих собственных каналах в социальных сетях краткое, убедительное видео, показав, как они используют изделия Kennametal и почему они заслуживают стать слесарями-механиками года. Участники должны отметить компанию Kennametal, включить хэштег #KMTMachinist и активно использовать изделия Kennametal в своей мастерской как минимум в течение прошлого года. Финалисты будут отобраны по регионам маркетинговыми отделами компании в соответствующих регионах, а в финальном голосовании на каналах Kennametal в социальных сетях смогут принять участие все желающие.

Каждый региональный победитель:

будет представлен на веб-сайте и каналах Kennametal в социальных сетях, а также в блоге компании;

получит подарочный набор, включающий эксклюзивные знаки и изделия компании;

получит фирменный ящик для инструментов «Слесарь-механик года» и набор инструментов Kennametal общей стоимостью эквивалентной 7500 долларов США;

получит приглашение провести демонстрацию выполнения механической обработки с прямой трансляцией на международной выставке (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, соответственно);

автоматически станет амбассадором бренда Kennametal.

Сроки проведения

Февраль 2026 г. — официальный запуск программы.

— официальный запуск программы. Июнь 2026 г. — объявление номинантов по регионам и запуск голосования.

— объявление номинантов по регионам и запуск голосования. Сентябрь/октябрь 2026 г. — объявление победителей по регионам на выставках и в Интернете.

Для получения полной информации, инструкций по подаче заявок и информации о голосовании посетите страницу конкурса Слесарь-механик года на веб-сайте компании Kennametal.

О компании Kennametal

Являясь на протяжении более чем 85 лет лидером промышленных технологий, компания Kennametal Inc. предлагает своим заказчикам высокую эффективность благодаря исследованиям в области материаловедения, инструментальной оснастке и износостойким решениям. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности, сфер земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Каждый день около 8100 сотрудников компании помогают клиентам сохранять конкурентоспособность почти в 100 странах. В 2025 финансовом году выручка Kennametal составила 2 млрд долларов США. Подробнее на веб-сайте kennametal.com. Следите за новостями @Kennametal в сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg