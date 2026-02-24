Kennametal Khởi Động Chương Trình Toàn Cầu "Thợ Máy Của Năm" nhằm Vinh Danh các Khách Hàng Thân Thiết và Thủ Lĩnh Ngành

PITTSBURGH, Ngày, 24 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), tập đoàn hàng đầu thế giới về các giải pháp cắt gọt kim loại, hôm nay công bố triển khai chương trình Thợ Máy Của Năm. Đây là sáng kiến thường niên mới nhằm ghi nhận tay nghề, sự tận tâm và tinh thần đổi mới của các khách hàng thợ máy lâu năm trên toàn thế giới. Người đạt giải sẽ được công bố tại các khu vực: Châu Mỹ, EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi), APAC (Châu Á - Thái Bình Dương) và Ấn Độ.

"Thợ máy chính là xương sống của ngành sản xuất," ông Eddie McBarnett, Phó Chủ Tịch Chiến Lược & Tiếp Thị của Kennametal, chia sẻ. "Những cải tiến của Kennametal luôn bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của các chuyên gia lành nghề này. Chúng tôi cung cấp các giải pháp dụng cụ giúp cắt nhanh hơn, bền bỉ hơn, từ đó giúp các xưởng sản xuất đạt được độ chính xác và lợi nhuận cao hơn."

Chương trình Thợ Máy Của Năm ra đời để tôn vinh mối quan hệ hợp tác bền chặt này, đồng thời biểu dương những thợ máy hội tụ đủ cả tay nghề thủ công điêu luyện lẫn tinh thần sáng tạo. Tại mỗi khu vực Châu Mỹ, EMEA, APAC và Ấn Độ, các đội ngũ chuyên trách sẽ chọn ra một thợ máy tiêu biểu nhất, đại diện cho những giá trị xuất sắc trong kỹ thuật gia công cơ khí của khu vực đó.

"Chiến dịch tìm kiếm Thợ Máy Của Năm trên toàn cầu không chỉ đơn thuần là một cuộc thi — đó là sự tôn vinh các mối quan hệ đối tác và chuyên môn đang thúc đẩy ngành công nghiệp của chúng ta tiến lên," ông Scott Etling, Phó Chủ Tịch Quản Lý Tiếp Thị Sản Phẩm, cho biết.

Để tham gia, thí sinh cần đăng tải một video ngắn gọn nhưng ấn tượng lên các kênh mạng xã hội cá nhân, chia sẻ cách họ sử dụng sản phẩm Kennametal và lý do họ xứng đáng với danh hiệu "Thợ Máy Của Năm". Người tham gia phải gắn thẻ (tag) Kennametal, kèm theo hashtag #KMTMachinist và đã sử dụng các sản phẩm của Kennametal tại xưởng của mình trong ít nhất một năm qua. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được đội ngũ tiếp thị của công ty tại từng khu vực lựa chọn; sau đó, vòng bình chọn cuối cùng sẽ được mở công khai trên các kênh mạng xã hội của Kennametal.

Mỗi người chiến thắng cấp khu vực sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Được vinh danh trên trang web, blog và các kênh truyền thông mạng xã hội của Kennametal

Gói giải thưởng bao gồm các bảng biển và vật phẩm quà tặng độc quyền

Hộp Dụng Cụ mang thương hiệu "Thợ Máy Của Năm" và các bộ dụng cụ Kennametal với tổng giá trị 7.500 USD (hoặc tương đương)

Lời mời trực tiếp dẫn dắt các buổi trình diễn gia công tại một triển lãm thương mại toàn cầu (như IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, tùy theo khu vực)

Được tự động trở thành Đại Sứ Thương Hiệu của Kennametal

Lộ trình thực hiện

Tháng 2 năm 2026 — Khởi động chương trình chính thức

— Khởi động chương trình chính thức Tháng 6 năm 2026 — Công bố danh sách đề cử khu vực và bắt đầu bình chọn

— Công bố danh sách đề cử khu vực và bắt đầu bình chọn Tháng 9/Tháng 10 năm 2026 — Vinh danh người chiến thắng khu vực tại các triển lãm thương mại và trên các nền tảng trực tuyến

Để biết thông tin đầy đủ, hướng dẫn dự thi và thông tin bình chọn, hãy truy cập trang Thợ Máy Của Năm của Kennametal.

Giới Thiệu Về Kennametal

Với hơn 85 năm dẫn đầu về công nghệ công nghiệp, Kennametal Inc. giúp khách hàng nâng cao năng suất thông qua khoa học vật liệu, dụng cụ và các giải pháp chống mài mòn. Những khách hàng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, công tác đất, năng lượng, kỹ thuật nói chung và vận tải tin tưởng lựa chọn Kennametal để đạt được độ chính xác và hiệu quả cao trong sản xuất. Mỗi ngày, khoảng 8.100 nhân viên của chúng tôi đang hỗ trợ khách hàng tại gần 100 quốc gia duy trì năng lực cạnh tranh. Kennametal đạt doanh thu 2 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Tìm hiểu thêm tại kennametal.com. Theo dõi @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn và YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

SOURCE Kennametal Inc.