Kohler et Flamingo Estate créent un espace de bains sculptural ancré dans le rituel, la nature et l'artisanat à l'occasion de la Milan Design Week

Située dans la cour du Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), l'installation s'articule autour du Bathhouse, une structure brutaliste imposante qui semble émerger naturellement d'une prairie abritant sept espèces de fleurs sauvages, effaçant ainsi la frontière entre l'architecture et l'écosystème vivant. S'inspirant des bains publics du domaine Flamingo en Californie, cette structure monolithique de 23 m² mise sur une palette de métaux patinés et de surfaces brutes. Recouverte d'un enduit « intonachino » qui évoque la texture minérale et la densité du béton, la Bathhouse est ornée de vitraux monumentaux réalisés par l'artisan milanais Samuele Dossena, qui laissent filtrer la lumière sur des surfaces aux teintes terre cuite, tandis que des bougies Flamingo Estate alignées le long des murs viennent renforcer une atmosphère apaisante.

« The Bathhouse est une réflexion sur le rituel, la nature et la puissance discrète des matériaux », a déclaré Richard Christiansen, fondateur de Flamingo Estate. « Nous avons imaginé un lieu où les fleurs sauvages, l'eau et la lumière s'unissent pour créer une expérience sensorielle qui nous reconnecte aux rythmes de la terre. Notre collaboration avec Kohler nous a permis de concrétiser cette vision grâce à un savoir-faire exceptionnel, en créant un espace qui invite les gens à ralentir, à réfléchir et à renouer avec la nature. »

En entrant dans « The Bathhouse », les visiteurs découvrent « Reverie », une nouvelle version de la baignoire iconique en fonte émaillée sur pieds de Kohler, réinventée avec un habillage en cuivre qui constitue le point central de l'espace. La coque enveloppe la baignoire en fonte, fabriquée à partir d'au moins 80 % de matériaux recyclés, soulignant ainsi une tradition d'artisanat durable conçu pour durer. C'est la première fois que Kohler utilise le cuivre comme matériau phare dans la conception de salles de bains, apportant ainsi une nouvelle dimension à ce secteur.

« Le design et le processus créatif ont toujours occupé une place centrale chez Kohler ; ils sont à l'origine de notre tradition et le moteur de notre progression », a déclaré David Kohler, président du CA et président-directeur général de Kohler Co. « Nous considérons le design comme un pont entre le patrimoine et l'innovation, qui ne cesse d'évoluer grâce à la recherche de matériaux et au savoir-faire artisanal. Nous sommes ravis de nous associer à Richard Christiansen et à Flamingo Estate à l'occasion de la Milan Design Week afin de poursuivre notre mission d'inspiration à travers l'art et le design. »

Disposés un peu partout dans le jardin, quatre bains pour pollinisateurs uniques en leur genre ont été imaginés par Christiansen, conçus par Kohler et coulés dans sa fonderie historique du Wisconsin. Ces récipients sculpturaux servent de refuges aux oiseaux, aux abeilles et à d'autres espèces pollinisatrices, prolongeant ainsi le thème de l'installation, qui met en avant la réciprocité entre l'artisanat humain et le monde naturel.

« Pour les bains publics du Flamingo Estate, nous avons souhaité explorer la relation entre l'architecture et l'écologie, et la manière dont le design peut être source de bien-être non seulement pour les personnes, mais aussi pour la nature qui nous entoure », a déclaré Michael Seum, vice-président du département Global Design chez Kohler Co. « Les bains pour pollinisateurs traduisent cette idée en une forme sculpturale, s'inspirant des principes du brutalisme à l'extérieur tout en adoptant, à l'intérieur, des surfaces organiques qui s'inspirent de la nature. Cette approche reflète notre conviction selon laquelle le design doit laisser une place à la fois aux rituels humains et à la protection de l'environnement. »

Le Flamingo Estate Bathhouse by Kohler transforme le bain en une expérience réparatrice et un lieu de rituel et de retraite, un lieu qui ralentit le corps, calme l'esprit et renforce la conscience de la lumière, de l'eau et des matériaux. Grâce à l'intégration de l'architecture, de l'artisanat et de l'écologie, l'installation reflète une vision commune entre Kohler et Flamingo Estate : que le bien-être durable émerge d'une connexion plus profonde avec la nature.

Les bougies exposées au Bathhouse ont été créées par Flamingo Estate spécialement pour cette installation. La bougie « Pollinator » de Flamingo Estate est accompagnée du savon de bain « Pollinator ». Le parfum a été inspiré par une promenade dans les rues de Milan. Wild Linden Blossom est une invitation olfactive à se promener dans un Milan en fleurs. À l'aube de l'été, l'emblématique tilleul s'épanouit d'un seul coup, embaumant des boulevards entiers d'une chaleur sublime et mielleuse, propre à Milan. Sur les marchés ensoleillés, la bergamote resplendit de la luminosité verte et chatoyante de son écorce, tandis qu'un pollen sucré embaume l'air. La bougie et le pain de savon sont disponibles à l'achat sur FlamingoEstate.com.

Présentée lors du FuoriSalone au Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Italie, l'installation est ouverte au public du mardi 21 avril au dimanche 26 avril. Les horaires sont les suivants : Mardi, de 12 h à 19 h ; mercredi, de 12 h à 16 h et de 19 h à 22 h ; du jeudi au samedi, de 12 h à 22 h ; et dimanche, de 12 h à 18 h.

Pour des images de l'installation et plus d'informations, accédez au dossier de presse ici.

À propos de Kohler Co.

Depuis plus de 150 ans, Kohler Co. est un chef de file mondial de conception audacieuse et d'innovation, qui se consacre à aider les gens à mener une vie saine et durable grâce à ses produits de cuisine et de bain, à ses armoires, à ses carreaux et à son éclairage de luxe, à ses produits et services de bien-être, à ses expériences d'hôtellerie de luxe et à son parcours de golf du circuit professionnel. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et son siège social se trouve à Kohler, dans le Wisconsin. L'entreprise développe également des solutions de vie durable pour améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Sa plateforme Innovation for Good répond à des problèmes urgents, comme l'eau potable et l'assainissement sécuritaire, avec des produits et des services révolutionnaires pour les communautés mal desservies. David Kohler occupe les fonctions de président du CA et président-directeur général ; il représente la quatrième génération à la tête de la famille Kohler.

À propos de Flamingo Estate

Fondé dans les années 1940 au sommet des collines de Los Angeles, le Flamingo Estate a toujours été, tout au long de son histoire, un havre hédoniste dédié au culte du soleil, aux mythes populaires et aux remèdes naturels et sensoriels — un refuge secret dédié à l'alchimie débridée au cœur de la Cité des anges. Aujourd'hui, Flamingo Estate est la demeure de Richard Christiansen et, fidèle à ses origines, un véritable hymne au plaisir que procure le jardin. Nous cultivons avec soin les dons les plus précieux et les plus sauvages de Dame Nature, à un moment où nous en avons le plus besoin. Nous promouvons l'idée que Dame Nature est la dernière grande maison de luxe et nous nous approvisionnons en ingrédients rares auprès de plus de 125 fermes et collaborateurs. Au lieu des ingrédients de grande consommation, notre objectif est de nous rapprocher le plus possible de la matière première naturelle et de pouvoir retracer chaque ingrédient jusqu'à l'agriculteur qui l'a planté. Création de rituels riches en nutriments pour le plaisir quotidien, avec Dame Nature comme guide.

Relations avec la presse :

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