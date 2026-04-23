Kohler và Flamingo Estate cùng hợp tác tạo ra công trình nhà tắm như một tác phẩm điêu khắc tại Tuần lễ Thiết kế Milan, lấy cảm hứng từ nghi lễ, thiên nhiên và nghệ thuật thủ công

Nằm trong sân vườn của Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), công trình nhà tắm hòa mình trong khuôn viên với phong cách kiến trúc thô mộc táo bạo, như một thực thể của tự nhiên mọc lên giữa một đồng cỏ bảy loài hoa dại, xóa nhòa ranh giới giữa một công trình xây dựng và hệ sinh thái sống. Lấy cảm hứng từ nhà tắm tại Flamingo Estate, California, công trình kiến trúc nguyên khối nằm trên mặt bằng gần 23m vuông (247 feet vuông) được khắc họa lên từ bảng màu của các kim loại đã phong hóa và các bề mặt thô sơ. Được quét lên lớp vữa intonachino truyền thống của nước Ý, đưa người xem đến với bề mặt của khoáng chất và trọng lượng của bê tông, điểm nhấn của nhà tắm là những cửa sổ kính màu - những công trình nghệ thuật thứ thiệt do nghệ nhân Samuele Dossena đến từ Milan chế tác, cho phép đón những tia sáng được lọc và chiếu qua các bề mặt màu đất nung, trong khi những ngọn nến Flamingo Estate được xếp dọc các bức tường, làm tăng thêm bầu không khí bình yên, thư thái.

"Công trình nhà tắm này là một sự suy ngẫm, một trải nghiệm của nghi lễ, thiên nhiên và sức mạnh thầm lặng của vật liệu," Richard Christiansen, người sáng lập Flamingo Estate, cho biết. "Chúng tôi đã hình dung một nơi mà những bông hoa dại, nước và ánh sáng hòa quyện với nhau để tạo nên một trải nghiệm đa giác quan giúp chúng ta kết nối lại với nhịp điệu của trái đất. Việc hợp tác với Kohler đã cho phép chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn này với một trình độ chế tác vượt trội, tạo ra một không gian mời gọi mọi người bước đi chậm hơn, suy ngẫm và kết nối lại với thế giới tự nhiên."

Bước vào nhà tắm, du khách sẽ bắt gặp Reverie, một phiên bản mới của bồn tắm gang tráng men độc lập đã trở thành biểu tượng của Kohler, được tái hiện với lớp vỏ bằng đồng, tạo một điểm nhấn căng tràn sức sống trong không gian. Lớp ngoài bao bọc bồn tắm gang, được làm từ ít nhất 80% vật liệu tái chế, khẳng định sức mạnh di sản của tác phẩm chế tác thủ công bền vững được thiết kế để trường tồn với thời gian. Đây là lần đầu tiên Kohler sử dụng đồng làm vật liệu chủ đạo trong thiết kế phòng tắm, mở ra một chiều hướng mới cho lĩnh vực này.

"Quá trình sáng tạo và thiết kế luôn là hoạt động trọng tâm của Kohler. Đó là yếu tố giúp định hình truyền thống và thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước," David Kohler, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Kohler Co. cho biết. "Chúng tôi coi thiết kế như chiếc cầu nối liền di sản và sự đổi mới, để từ đó không ngừng phát triển thông qua kết hợp khám phá vật liệu với chế tác thủ công. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Richard Christiansen và Flamingo Estate trong Tuần lễ Thiết kế Milan để tiếp tục truyền cảm hứng thông qua nghệ thuật và thiết kế."

Nằm rải rác trong khu vườn là bốn bồn tắm độc đáo dành cho các loài thụ phấn, một ý tưởng được thai nghén bởi Christiansen và được Kohler thiết kế và đúc tại xưởng đúc với bề dày lịch sử lâu dài của công ty tại Wisconsin. Mỗi bồn thụ phấn giống như một tác phẩm điêu khắc, đóng vai trò là nơi trú ẩn của chim, ong và các sinh vật thụ phấn khác, góp phần mở rộng câu chuyện thiết kế về quan hệ tương hỗ giữa sản phẩm thủ công của con người và thế giới tự nhiên.

"Với công trình nhà tắm Flamingo Estate, chúng tôi muốn khám phá mối quan hệ giữa kiến trúc và hệ sinh thái thiên nhiên, nơi nghệ thuật thiết kế có thể tạo ra những khoảnh khắc chăm sóc không chỉ cho con người mà còn cho thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta," Michael Seum, Phó Chủ tịch Thiết kế Toàn cầu của Kohler Co., cho biết. "Những bồn tắm dành cho côn trùng thụ phấn thể hiện ý tưởng này dưới các hình khối điêu khắc, lấy cảm hứng từ các nguyên tắc kiến trúc của chủ nghĩa Thô mộc (Brutalist) áp dụng cho bề mặt ngoài, trong khi mềm mại hơn với các bề mặt hữu cơ lấy cảm hứng từ thiên nhiên ở bên trong. Điều này phản ánh niềm tin của chúng tôi về nghệ thuật thiết kế, theo đó, một thiết kế cần vừa phải dành chỗ cho nghi lễ của con người vừa phải có tính năng bảo vệ môi trường."

Công trình nhà tắm Flamingo Estate do Kohler thiết kế và thi công đã nâng hoạt động tắm lên một tầm cao mới để trở thành một trải nghiệm phục hồi, và nhà tắm là không gian của nghi lễ và tĩnh lặng, nơi làm chậm dịp sống, làm dịu tâm trí và nâng cao tâm thức về ánh sáng, nước và vật liệu. Thông qua sự kết hợp giữa kiến trúc, thủ công và hệ sinh thái, công trình này phản ánh tầm nhìn chung của Kohler và Flamingo Estate: Sức khỏe bền vững xuất phát từ sự kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên.

Những ngọn nến sử dụng trong Nhà tắm được Flamingo Estate chế tác riêng cho công trình này. Nến Flamingo Estate Pollinator tạo sự kết hợp hoàn hảo với xà phòng tắm dạng bánh Pollinator Bath Soap Brick. Mùi hương được lấy cảm hứng từ một chuyến dạo bước trên đường phố Milan. Hương hoa bồ đề dại như một lời mời gọi đầy hấp dẫn đưa bạn dạo bước qua Milan trong mùa hoa nở. Khi mùa hè đến, cây Tiglio đặc trưng đồng loạt nở hoa, các đại lộ như được ôm trọn trong hương thơm ngọt ngào, quyến rũ, đậm chất Milan. Từ những khu chợ ngập nắng, những cây chanh Bergamot khoe sắc với lớp vỏ xanh tươi mát, rực rỡ dưới nắng hè tưng bừng, trong khi những hạt phấn hoa li ti tha thẩn ngọt ngào trong gió.

Được ra mắt trong khuôn khổ FuoriSalone tại Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Ý, tác phẩm sắp đặt mở cửa đón công chúng từ thứ ba, ngày 21 tháng 4 đến Chủ nhật, ngày 26 tháng 4. Giờ mở cửa: Thứ ba, 12:00–19:00; Thứ tư, 12:00–16:00 và 19:00–22:00; Thứ năm đến thứ bảy, 12:00–22:00; và Chủ nhật, 12:00–18:00.

Giới thiệu về Kohler Co.

Trong hơn 150 năm, Công ty Kohler là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và đổi mới táo bạo, tận tâm với việc giúp mọi người có được cuộc sống nhã nhặn, lành mạnh và bền vững thông qua các sản phẩm nhà bếp và phòng tắm; tủ, gạch lát và đèn chiếu sáng sang trọng; sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cũng như trải nghiệm khách sạn sang trọng và giải Major golf. Công ty Kohler là công ty tư nhân, được thành lập vào năm 1873 và có trụ sở chính tại Kohler, Wisconsin. Công ty cũng phát triển các giải pháp sống bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ hiện tại và tương lai. Nền tảng Innovation for Good của công ty giải quyết các vấn đề cấp bách, chẳng hạn như nước sạch và vệ sinh an toàn, thông qua các sản phẩm và dịch vụ mang tính đột phá dành cho các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức. David Kohler giữ chức vụ Chủ tịch và Giám đốc điều hành, đồng thời đại diện cho thế hệ lãnh đạo thứ tư của gia đình Kohler.

Giới thiệu về Flamingo Estate

Nằm trên đỉnh đồi Los Angeles trong những năm 1940, trong suốt chiều dài lịch sử, Flamingo Estate luôn là một khu hưởng lạc tôn thờ mặt trời, thần thoại dân gian và các liệu pháp phiêu du — một thiên đường bí mật cho thuật giả kim hoang dã của Thành phố của những Thiên thần. Ngày nay, Flamingo Estate là nhà của Richard Christiansen, và, theo tinh thần nguyên bản, đó là sự tôn vinh mãnh liệt đối với niềm vui vườn tược. Chúng tôi trân trọng vun trồng những món quà hoang dã và quý giá nhất của Mẹ Thiên nhiên, vào một thời điểm mà chúng ta đang cần nhất. Chúng tôi đề cao quan điểm Mẹ Thiên nhiên là ngôi nhà sang trọng cuối cùng, và tìm nguồn nguyên liệu quý hiếm từ hơn 125 trang trại và các đơn vị hợp tác. Thay vì sử dụng các nguyên liệu công nghiệp, mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận càng gần với nguyên liệu thô, tự nhiên càng tốt, và có thể truy xuất nguồn gốc từng nguyên liệu đến người nông dân đã trồng nó. Tạo nên những nghi thức giàu dưỡng chất để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, với sự dẫn dắt của Mẹ Thiên nhiên.

