Kohler dan Flamingo Estate Ciptakan Bathhouse Skulptural yang Berakar Pada Ritual, Alam, dan Kerajinan di Pameran Milan Design Week

Bertempat di halaman Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), instalasi ini berpusat pada Bathhouse bergaya brutalist nan berani yang menjulang secara alami dari padang rumput bertabur tujuh spesies bunga liar yang meleburkan batas antara bentuk terbangun dan ekosistem hidup. Terinspirasi oleh bathhouse di Flamingo Estate di California, struktur monolitik seluas 247 kaki persegi ini menggunakan warna logam yang terpapar cuaca dan permukaan alami. Dilapisi plester intonachino yang menghadirkan tekstur mineral dan kesan yang kokoh seperti beton, Bathhouse ini menampilkan jendela kaca patri monumental karya artisan asal Milan, Samuele Dossena, yang menyaring cahaya lembut ke permukaan bernuansa terakota. Sementara lilin dari Flamingo Estate berjajar di sepanjang dinding, menjadikan suasana lebih hening dan menenangkan.

"Bathhouse ini merupakan refleksi tentang ritual, alam, dan kekuatan tak terlihat dalam bahan," kata Richard Christiansen, pendiri Flamingo Estate. "Kami membayangkan sebuah tempat di mana bunga liar, air, dan cahaya berpadu menciptakan pengalaman multisensori yang kembali menghubungkan kita dengan ritme bumi." Bermitra dengan Kohler memungkinkan kami mewujudkan visi ini dengan keahlian yang luar biasa, menciptakan ruang yang mengajak kita bersantai, merenung, dan kembali terhubung dengan alam."

Saat memasuki Bathhouse, pengunjung menjumpai Reverie, sebuah ekspresi terbaru dari bak mandi freestanding berbahan besi cor dan berlapis enamel oleh Kohler dengan balutan tembaga, yang menjadi fokus utama di ruangan tersebut. Balutan tembaga ini membungkus bak mandi besi cor yang dibuat dengan setidaknya 80% material daur ulang, menegaskan warisan keahlian abadi yang dirancang untuk bertahan lama. Untuk pertama kalinya, Kohler menggunakan tembaga sebagai bahan utama dalam desain bak mandi, memperkenalkan dimensi baru pada kategori tersebut.

"Desain dan proses kreatif selalu menjadi prioritas Kohler, yang membentuk tradisi kami dan mendorong kemajuan kami," kata David Kohler, Pimpinan dan CEO Kohler Co. "Bagi kami, desain menjembatani warisan dan inovasi, yang terus berkembang melalui eksplorasi material dan kerajinan. Kami senang sekali bermitra dengan Richard Christiansen dan Flamingo Estate selama Milan Design Week untuk terus menginspirasi melalui seni dan desain."

Di seluruh taman ini terdapat empat pollinator bath yang unik, konsep yang dicetuskan oleh Christiansen, dirancang oleh Kohler, dan dicetak di pabrik pengecoran bersejarahnya di Wisconsin. Bathhouse skulptural ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi burung, lebah, dan spesies penyerbuk lainnya, memperluas narasi instalasi tentang timbal balik antara karya manusia dan alam.

"Untuk Flamingo Estate Bathhouse, kami ingin mengeksplorasi hubungan antara arsitektur dan ekologi, bagaimana desain dapat menciptakan momen kepedulian bagi manusia dan alam di sekitar kita," kata Michael Seum, VP Global Design di Kohler Co. "Pollinator bath mewujudkan gagasan ini menjadi bentuk skulptural berdasarkan prinsip Brutalis di bagian luar dengan permukaan organik yang terinspirasi alam di bagian dalamnya. Ini mencerminkan keyakinan kami bahwa desain harus memberi ruang bagi ritual manusia dan pengelolaan lingkungan."

The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler menjadikan aktivitas mandi sebagai pengalaman yang memulihkan dan tempat ritual serta tempat menyepi, untuk relaksasi tubuh, ketenangan pikiran, dan meningkatkan kesadaran akan cahaya, air, dan materi. Melalui perpaduan arsitektur, kerajinan, dan ekologi, instalasi ini mencerminkan visi bersama Kohler dan Flamingo Estate: kesejahteraan abadi tercipta melalui hubungan yang lebih erat dengan alam.

Lilin-lilin di Bathhouse dibuat khusus oleh Flamingo Estate untuk instalasi ini. Flamingo Estate Pollinator Candle dilengkapi dengan Pollinator Bath Soap Brick. Aroma ini terinspirasi dari perjalanan menyusuri kota Milan. Wild Linden Blossom menciptakan imajinasi aroma bunga-bunga yang bermekaran di Milan. Menjelang musim panas, Pohon Tiglio yang ikonik bermekaran serentak, menyelimuti seluruh jalan raya dengan kehangatan bernuansa madu yang lembut khas Milan. Dari pasar-pasar yang bermandikan cahaya matahari, Bergamot memancarkan kesegaran hijau yang berkilau dari kulitnya dan serbuk sari manis bertebaran di udara. Lilin dan sabun batangan dapat dibeli di FlamingoEstate.com.

Diresmikan saat FuoriSalone di Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Italia, instalasi ini terbuka untuk umum mulai hari Selasa, 21 April hingga hari Minggu, 26 April. Jam buka: Selasa, jam 12.00-19.00; Rabu, jam 12.00-16.00 dan 19.00-22.00; Kamis hingga Sabtu, jam 12.00-22.00; dan Minggu, jam 12.00-18.00.

Tentang Kohler Co.

Selama lebih dari 150 tahun, Kohler Co. adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang desain yang berani dan inovasi. Kohler Co. berkomitmen untuk membantu masyarakat memiliki kehidupan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan melalui produk dapur dan bak mandinya; lemari mewah, ubin, dan penerangan; produk dan layanan kesehatan; dan pengalaman perhotelan yang mewah dan kejuaraan golf besar. Kohler Co. adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 1873 dan berkantor pusat di Kohler, Wisconsin. Perusahaan ini juga mengembangkan solusi kehidupan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan. Platform Innovation for Good (Inovasi untuk Kebaikan) Kohler mengatasi permasalahan mendesak, misalnya air bersih dan sanitasi yang aman, dengan produk dan layanan inovatif bagi masyarakat yang kurang terlayani. David Kohler menjabat sebagai Pimpinan dan CEO. Beliau adalah generasi keempat dalam kepemimpinan keluarga Kohler.

Tentang Flamingo Estate

Didirikan pada tahun 1940-an di ketinggian perbukitan Los Angeles, di sepanjang sejarahnya Flamingo Estate adalah tempat hedonis untuk pemujaan matahari, mitologi rakyat, dan pengobatan psikedelik - sebuah tempat perlindungan yang tersembunyi untuk wild alchemy di City of Angels. Kini Flamingo Estate merupakan kediaman Richard Christiansen, dan, sesuai dengan semangat awalnya, adalah perayaan yang radikal untuk kenikmatan yang lahir dari alam. Dengan hati-hati, kami mengelola pemberian yang paling liar dan paling berharga dari alam di saat manusia paling membutuhkannya. Memperjuangkan pemikiran bahwa alam adalah sumber kemewahan terakhir yang luar biasa, dan mendapatkan bahan-bahan langka berasal lebih dari 125 pertanian dan kolaborator. Bukannya menggunakan bahan-bahan komoditas, kami ingin sedekat mungkin dengan bahan mentah dan bahan alami, serta memastikan bahwa setiap bahan dapat ditelusuri kembali ke petani yang menanamnya. Menciptakan ritual padat nutrisi untuk kesenangan sehari-hari, dengan Alam sebagai pemandu.

