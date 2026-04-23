Kohler and Flamingo Estate создают скульптурную ванную с элементами ритуалов, природы и ремесла на Миланской неделе дизайна

Kohler Co.

Apr 23, 2026, 18:45 ET

МИЛАН, 24 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Kohler в партнерстве с Ричардом Кристиансеном (Richard Christiansen), основателем Flamingo Estate, представляет ванную Flamingo Estate от Kohler на Миланской неделе дизайна 2026 года. Иммерсивная мультисенсорная инсталляция приглашает посетителей в мир стихий, где архитектура, пейзаж и безмятежность задуманы как единый, взаимозависимый опыт, создающий пространство для созерцания и обновления.

Расположенная во дворе Padiglione d'Arte Contemporanea (Виа Палестро, 14), установка привязана к ванной, смелой бруталистской структуре, которая визуально органически возникает из луга из семи видов диких цветов, растворяя границу между построенной формой и живой экосистемой. Монолитная конструкция площадью 247 квадратных футов, вдохновленная ванной в Flamingo Estate в Калифорнии, опирается на палитру винтажных металлов и элементарных поверхностей. Одетая в штукатурку интонако, которая напоминает минеральную текстуру и вес бетона, ванная оснащена монументальными витражами от миланского мастера Самуэле Доссены (Samuele Dossena), которые фильтруют свет по терракотовым поверхностям, в то время как свечи Flamingo Estate выстилают стены, создавая тихую, успокаивающую атмосферу.

«Ванная — это медитация с ритуалом, природой и тихой силой материалов, — сказал Ричард Кристиансен, основатель Flamingo Estate. — Мы представили себе место, где полевые цветы, вода и свет объединяются, чтобы создать чувственный опыт, который воссоединяет нас с ритмами земли. Партнерство с Kohler позволило нам воплотить это видение в жизнь с необычайным уровнем мастерства, создав пространство, которое приглашает людей замедляться, размышлять и снова взаимодействовать с миром природы».

Войдя в ванную, посетители встречаются с Reverie, новым выражением культовой отдельно стоящей эмалированной чугунной ванны Kohler, переосмысленной медным кожухом, который служит центром пространства. Кожух обертывает чугунную ванну, которая изготовлена по меньшей мере на 80% из переработанных материалов, подчеркивая наследие устойчивого мастерства, рассчитанного на долговечность. Это первый случай, когда Kohler использует медь в качестве определяющего материала в дизайне ванны, что привносит новое измерение в эту категорию.

«Дизайн и творческий процесс всегда занимают центральное место в Kohler, формируя наши традиции и двигая наш прогресс, — сказал Дэвид Колер (David Kohler), председатель и генеральный директор Kohler Co. — Мы рассматриваем дизайн как мост между наследием и инновациями, постоянно развивающийся благодаря исследованию материалов и ремеслу. Мы рады сотрудничать с Ричардом Кристиансеном и Flamingo Estate во время Миланской неделе дизайна, чтобы продолжать вдохновлять через искусство и дизайн».

По всему дикому саду расположены четыре единственные в своем роде ванны-опылители — концепция, задуманная Кристиансеном, разработанная Kohler и отлитая на его историческом литейном заводе в Висконсине. Эти скульптурные ванны служат заповедниками для птиц, пчел и других опыляющих видов, расширяя инсталляционное повествование о взаимности между человеческим ремеслом и миром природы.

«Для ванной Flamingo Estate мы хотели изучить взаимосвязь между архитектурой и экологией, как дизайн может создавать моменты заботы не только о людях, но и о мире природы вокруг нас, — сказал Майкл Сеум (Michael Seum), вице-президент по глобальному дизайну в Kohler Co. — Ванны-опылители воплощают эту идею в скульптурную форму, опираясь на принципы брутализма снаружи и смягчая органические, природные поверхности внутри. Это отражение нашей веры в то, что дизайн должен занимать место как для человеческого ритуала, так и для управления окружающей средой».

Ванная Flamingo Estate от Kohler превращает купание в восстановительный опыт и место ритуала и уединения, которое замедляет тело, успокаивает ум и повышает осведомленность о свете, воде и материале. Благодаря интеграции архитектуры, ремесла и экологии, инсталляция отражает общее видение между Kohler и Flamingo Estate: что устойчивое здоровье возникает благодаря более глубокой связи с природой.

Свечи в ванной были созданы Flamingo Estate специально для инсталляции. Свеча Flamingo Estate Pollinator Candle дополняется мылом Pollinator Bath Soap Brick. Аромат был вдохновлен прогулкой по улицам Милана. Wild Linden Blossom — это обонятельное приглашение прогуляться по цветущему Милану. На пороге лета сразу расцветает культовая липа — целые бульвары с возвышенным медовым теплом, присущим Милану. На залитых солнцем рынках бергамот пульсирует зеленой, сверкающей яркостью кожуры, а сладкая пыльца наполняет воздух. Свеча и мыло доступны для покупки на FlamingoEstate.com.

Представленная во время FuoriSalone в Padiglione d'Arte Contemporanea (Виа Палестро 14, 20121 Милан, Италия) инсталляция открыта для публики со вторника, 21 апреля, по воскресенье, 26 апреля. Часы работы: вторник, 12:00–19:00; среда, 12:00–16:00 и 19:00–22:00; четверг — суббота, 12:00–22:00; и воскресенье, 12:00–18:00.

О компании Kohler Co.
Уже более 150 лет Kohler Co. является мировым лидером в области смелого дизайна и инноваций, стремясь помочь людям жить комфортной, здоровой и устойчивой жизнью благодаря своим изделиям для кухни и ванны; роскошным шкафам, облицовочной плитке и осветительным приборам; оздоровительным изделиям и услугам; а также роскошным отелям и крупному чемпионату по гольфу. Частная компания Kohler Co. основана в 1873 году, ее штаб-квартира находится в Колере, штат Висконсин. Компания также разрабатывает решения для устойчивой жизни повышающие качества жизни текущего и будущих поколений. Платформа IfG (инновации во благо) компании решает насущные проблемы, такие как доступ к чистой воде и безопасная санитария, посредством революционных изделий и услуг для малообеспеченных сообществ. Дэвид Колер является председателем и генеральным директором и представляет четвертое поколение руководства семьи Колер. 

О Flamingo Estate
Построенное в 1940-х годах на вершине холмов Лос-Анджелеса, поместье Flamingo Estate на протяжении всей своей истории было гедонистическим анклавом поклонения солнцу, народных мифологий и психоделических средств — тайным убежищем для дикой алхимии в Городе ангелов. Теперь Flamingo Estate является домом Ричарда Кристиансена и, в духе своего происхождения, радикальным праздником удовольствия от сада. Мы тщательно культивируем самые дикие, самые драгоценные дары матери-природы в то время, когда мы в них больше всего нуждаемся. Отстаивая идею о том, что мать-природа является последним великим роскошным домом, и получая редкие ингредиенты от более чем 125 ферм и сотрудников. Вместо товаров наша цель — максимально приблизиться к сырому, натуральному материалу и иметь возможность проследить каждый ингредиент до фермера, который его посадил. Создание насыщенных питательными веществами ритуалов для ежедневного удовольствия с матерью-природой в качестве проводника.

