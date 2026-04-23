Spoločnosť Kohler a Flamingo Estate vytvorili na milánskom týždni dizajnu scénický kúpeľný dom, ktorý má korene v rituáli, prírode a remesle

MILÁNO, 23. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler v spolupráci s Richard Christiansen, zakladateľom spoločnosti Flamingo Estate, predstavuje na milánskom týždni dizajnu 2026 Kúpeľný dom The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler. Pútavá, multisenzorická inštalácia pozýva návštevníkov do živelného sveta, kde sú architektúra, krajina a pokoj koncipované ako jednotný, vzájomne prepojený zážitok, ktorý vytvára priestor na kontempláciu a obnovu.
Na nádvorí Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14) je inštalácia ukotvená v Kúpeľnom dome, odvážnej brutalistickej stavbe, ktorá akoby organicky vyrastala z lúky so siedmimi druhmi neskrotných divokých kvetov a ruší hranicu medzi postavenou formou a živým ekosystémom. Monolitická stavba s rozlohou 247 metrov štvorcových čerpá inšpiráciu z kúpeľného domu v kalifornskom Flamingo Estate a využíva paletu zvetraných kovov a elementárnych povrchov. Kúpeľný dom je obložený omietkou intonachino, ktorá pripomína minerálnu štruktúru a váhu betónu, má monumentálne vitrážové okná od milánskeho remeselníka Samueleho Dossenu, ktoré filtrujú svetlo cez terakotovo sfarbené povrchy, a na stenách sú sviečky Flamingo Estate, ktoré umocňujú tichú, upokojujúcu atmosféru.
„Kúpeľný dom je meditáciou o rituáli, prírode a tichej sile materiálov," povedal Richard Christiansen, zakladateľ Flamingo Estate. „Predstavili sme si miesto, kde sa spájajú divoké kvety, voda a svetlo a vytvárajú zmyslový zážitok, ktorý nás opäť spojí s rytmami zeme." Spolupráca so spoločnosťou Kohler nám umožnila zrealizovať túto víziu s mimoriadnou úrovňou remesla a vytvoriť priestor, ktorý vyzýva ľudí, aby spomalili, zamysleli sa a znovu sa spojili s prírodným svetom."
Pri vstupe do kúpeľného domu sa návštevníci stretnú s Reverie, novým vyjadrením ikonickej voľne stojacej liatinovej vane od spoločnosti Kohler, ktorá je prepracovaná s medeným plášťom, ktorý slúži ako ústredný bod priestoru. Plášť zahaľuje liatinovú vaňu, ktorá je vyrobená z najmenej 80 % z recyklovaných materiálov, čo zdôrazňuje odkaz udržateľného remeselného spracovania navrhnutého tak, aby pretrvalo. Spoločnosť Kohler prvýkrát použila meď ako určujúci materiál v dizajne kúpeľne, čím do tejto kategórie vniesla nový rozmer.
„Dizajn a kreatívny proces sú pre spoločnosť Kohler vždy stredobodom pozornosti, formujú našu tradíciu a poháňajú náš pokrok," povedal David Kohler, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Kohler Co. „Dizajn vnímame ako most medzi dedičstvom a inováciou, ktorý sa neustále vyvíja prostredníctvom skúmania materiálov a remeselného spracovania." Sme radi, že môžeme počas Milánskeho týždňa dizajnu spolupracovať s Richard Christiansen a Flamingo Estate, aby sme naďalej inšpirovali prostredníctvom umenia a dizajnu.
V záhrade sa nachádzajú štyri jedinečné opeľovacie vane, ktoré navrhol Christiansen podľa návrhu spoločnosti Kohler a ktoré boli odliate v jej historickej zlievarni vo Wisconsine. Tieto sochárske nádoby slúžia ako útočiská pre vtáky, včely a iné opeľujúce druhy, čím rozširujú inštalačný príbeh o reciprocite medzi ľudským remeslom a prírodným svetom.
„V prípade kúpeľného domu Flamingo sme chceli preskúmať vzťah medzi architektúrou a ekológiou, ako môže dizajn vytvárať chvíle starostlivosti nielen o ľudí, ale aj o prírodný svet okolo nás," povedal Michael Seum, viceprezident pre globálny dizajn v spoločnosti Kohler Co. „Opeľovacie kúpele premieňajú túto myšlienku do sochárskej formy, pričom na vonkajšej strane čerpajú z brutalistických princípov, zatiaľ čo vo vnútri prechádzajú do organických, prírodou ovplyvnených povrchov." Je odrazom nášho presvedčenia, že v dizajne by mal byť priestor pre ľudské rituály aj pre starostlivosť o životné prostredie."
Kúpeľný dom Flamingo Estate od spoločnosti Kohler povyšuje kúpanie na regeneračnú skúsenosť a miesto rituálu a ústupu, ktoré spomaľuje telo, upokojuje myseľ a zvyšuje vnímanie svetla, vody a materiálu. Vďaka integrácii architektúry, remesla a ekológie odráža inštalácia spoločnú víziu spoločností Kohler a Flamingo Estate: že trvalá pohoda vzniká hlbším spojením s prírodou.
Sviečky v kúpeľnom dome vytvorila spoločnosť Flamingo Estate špeciálne pre túto inštaláciu. Sviečku Flamingo Estate Pollinator dopĺňa mydlo do kúpeľa Pollinator v tvare kocky. Vôňa bola inšpirovaná prechádzkou ulicami Milána. Wild Linden Blossom je olfaktorickou pozvánkou na prechádzku rozkvitnutým Milánom. Na prahu leta okamžite rozkvitne ikonický strom Tiglio – prevonia celé bulváre vznešeným, medovým teplom, ktoré je autentické pre Miláno. Zo slnkom zaliatych trhov pulzuje bergamot zeleným, iskrivým jasom svojej kôry, keď sladký peľ zapráši vzduch. Sviečku aj mydlovú kocku si môžete kúpiť na stránke FlamingoEstate.com.
Inštalácia, ktorá bola odhalená počas FuoriSalone v Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Miláno, Taliansko, je prístupná verejnosti od utorka 21. apríla do nedele 26. apríla. Otváracie hodiny sú nasledovné: Utorok, 12:00 – 19:00; Streda, 12:00 – 16:00 a 19:00 – 22:00; Štvrtok až sobota, 12:00 – 22:00; a nedeľa, 12:00 – 18:00.
O spoločnosti Kohler Co. Už viac ako 150 rokov je spoločnosť Kohler Co. globálnym lídrom v odvážnom dizajne a inováciách, ktorý pomáha ľuďom žiť elegantný, zdravý a udržateľný život prostredníctvom svojich kuchynských a kúpeľňových produktov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, wellness produktov a služieb, luxusných pohostinských skúseností a majstrovských golfových turnajov. Súkromná spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Spoločnosť tiež vyvíja udržateľné riešenia na zvýšenie kvality života pre súčasné a budúce generácie. Jej platforma Innovation for Good rieši naliehavé problémy, ako je čistá voda a bezpečná hygiena, s prelomovými produktmi a službami pre znevýhodnené komunity. David Kohler je predsedom a generálnym riaditeľom a predstavuje štvrtú generáciu vedenia rodiny Kohler.
O sídle Flamingo Estate Usadlosť Flamingo Estate, ktorá vznikla v 40. rokoch 20. storočia vysoko na vrchole kopcov Los Angeles, bola počas celej svojej histórie hedonistickou enklávou uctievania slnka, ľudových mytológií a psychedelických liekov – tajným útočiskom divokej alchýmie v meste anjelov. Teraz v sídle Flamingo Estate sídli Richard Christiansen a v duchu svojho pôvodu je radikálnou oslavou potešenia zo záhrady. Starostlivo pestujeme tie najdivokejšie a najvzácnejšie dary matky prírody v čase, keď ich najviac potrebujeme. Presadzuje myšlienku, že matka príroda je posledným veľkým luxusným domom, a získava vzácne ingrediencie z viac ako 125 fariem a spolupracovníkov. Namiesto komoditných surovín je naším cieľom čo najviac sa priblížiť surovým prírodným materiálom a mať možnosť vysledovať každú surovinu až k poľnohospodárovi, ktorý ju vypestoval. Vytvárame rituály plné živín pre každodenné potešenie s matkou prírodou ako sprievodcom.
