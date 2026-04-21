Kohler i Flamingo Estate tworzą rzeźbiarską łaźnię zakorzenioną w rytuałach, naturze i rzemiośle podczas Milan Design Week

Zbudowana na dziedzińcu Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14) instalacja osadzona jest w otoczeniu łaźni (Bathhouse), śmiałej brutalistycznej konstrukcji, która naturalnie wyłania się z łąki porośniętej siedmioma gatunkami polnych kwiatów, zacierając granicę pomiędzy środowiskiem zbudowanym a naturalnym ekosystemem. Czerpiąc inspirację z łaźni znajdującej się w posiadłości Flamingo Estate w Kalifornii, ta monolityczna konstrukcja zajmująca 247 stóp kwadratowych (ok. 22,95 m2) oparta jest na szeregu postarzanych metali i surowych powierzchni. Pokryta tynkiem intonachino, który przywołuje na myśl fakturę mineralną i wagę betonu, łaźnia zbudowana jest z monumentalnych witrażowych okien autorstwa Samuele Dosseny, mediolańskiego twórcy. Okna filtrują światło padające na terakotowe powierzchnie, a świece Flamingo Estate ustawione przy ścianach tworzą cichą i relaksującą atmosferę.

„Łaźnia jest kontemplacją rytuału, natury i cichej siły materiałów - powiedział Richard Christiansen, założyciel Flamingo Estate. - Wyobraziliśmy sobie miejsce, gdzie polne kwiaty, woda i światło razem tworzą sensoryczne doświadczenie, które na nowo łączy nas z rytmem ziemi. Współpraca z firmą Kohler pozwoliła nam na urzeczywistnienie tej wizji dzięki nadzwyczajnemu poziomowi rzemiosła, tworząc przestrzeń, która zachęca ludzi do zwolnienia, refleksji i poszukiwania kontaktu ze światem natury".

Wchodząc do Łaźni, odwiedzający mają okazję podziwiać Reverie, nową wersję kultowej, wolno stojącej emaliowanej, żeliwnej wanny marki Kohler, której wygląd wzbogacono miedzianą osłoną. Jest to centralny punkt całej przestrzeni. Osłona otacza żeliwną wannę, wykonaną w co najmniej 80% z surowców wtórnych, co podkreśla dziedzictwo zrównoważonego rzemiosła, które stworzono z myślą o trwałości. Kohler po raz pierwszy zastosował miedź jako główny materiał we wzornictwie wanien, wprowadzając nowy wymiar w tej kategorii produktów.

„Projektowanie i proces twórczy od zawsze znajdują się w centrum działalności firmy Kohler, kształtując naszą tradycję i napędzając postęp - powiedział David Kohler, prezes i dyrektor generalny Kohler Co. - Projektowanie postrzegamy jako most pomiędzy tradycją i innowacją, zapewniający nieustanny rozwój poprzez dogłębne poznanie materiałów i rzemiosło. Jesteśmy zachwyceni współpracą z Richardem Christiansenem i Flamingo Estate podczas Milan Design Week, gdyż pozwala nam na inspirowanie ludzi poprzez sztukę i wzornictwo".

W ogrodzie znajdują się cztery jedyne w swoim rodzaju kąpieliska dla owadów zapylających - koncepcja wymyślona przez Christiansena, zaprojektowana przez firmę Kohler i odlana w jej historycznej odlewni w stanie Wisconsin. Każda z tych rzeźbiarskich konstrukcji stanowi kontynuację narracji instalacji o wzajemności między rzemiosłem ludzkim a światem przyrody, pełniąc rolę schronienia dla ptaków, pszczół i innych gatunków zapylających.

„W ramach Łaźni Flamingo Estate chcieliśmy zbadać relacje pomiędzy architekturą a ekologią, oraz w jaki sposób wzornictwo może stworzyć chwile pielęgnacji nie tylko dla ludzi, ale także dla świata przyrody wokół nas - powiedział Michael Seum, wiceprezes ds. projektowania w Kohler Co.- Kąpieliska dla owadów zapylających przekładają tę ideę w rzeźbiarską formę, czerpiąc z reguł brutalizmu w warstwie zewnętrznej i równocześnie zapewniając delikatniejsze, organiczne warstwy wewnętrzne oparte na wiedzy pochodzącej z natury. Jest to odzwierciedlenie naszego przekonania, że wzornictwo powinno uwzględniać miejsce zarówno dla ludzkich rytuałów jak i dla działań na rzecz środowiska naturalnego".

Łaźnia Flamingo Estate firmy Kohler podnosi kąpiel do rangi regenerującego doświadczenia oraz miejsca rytuału i odosobnienia, które spowalnia ciało, uspokaja umysł i wyostrza świadomość światła, wody i materiałów. Poprzez połączenie architektury, rzemiosła i ekologii, instalacja jest odzwierciedleniem wspólnej wizji Kohler i Flamingo Estate, obejmującej przekonanie, że długotrwałe dobre samopoczucie wywodzi się z silniejszych więzi z naturą.

Świece w Łaźni zostały stworzone przez Flamingo Estate specjalnie na potrzeby instalacji. Świeca Flamingo Estate Pollinator Candle została uzupełniona mydłem Pollinator Bath Soap Brick. Inspiracją dla nuty zapachowej był spacer po ulicach Mediolanu. Kwitnące dzikie lipy (Wild Linden Blossom) są zapachowym zaproszeniem na spacer po ulicach Mediolanu w rozkwicie. U progu lata wszystkie lipy, słynne drzewa Tiglio, kwitną jednocześnie, nadając wszystkim promenadom zapach wysublimowanego, miodowego ciepła, charakterystycznego dla Mediolanu. Przywodząc na myśl pełne słońca targowiska, Bergamot pulsuje zieloną, roziskrzoną jasnością skórki owoców (bergamotki), podczas gdy słodkie pyłki kwiatowe unoszą się w powietrzu. Świece i mydła można zakupić na stronie FlamingoEstate.com.

Instalacja będzie otwarta dla publiczności od wtorku 21 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia w ramach FuoriSalone w Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Mediolan (Włochy). Godziny otwarcia: wtorek w godz. 12:00-19:00; środa, 12:00-16:00 i 19:00-22:00; od czwartku do soboty, 12:00-22:00; oraz niedziela, 12:00-18:00.

Kohler Co.

Od ponad 150 lat Kohler Co. jest światowym liderem w dziedzinie projektowania i innowacji ukierunkowanych na zapewnienie ludziom pełnego gracji, zdrowego i zrównoważonego stylu życia; w dziedzinie wytwarzania eleganckich produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek i oświetlenia; produktów i usług z sektora wellness, oraz w zakresie luksusowych rozwiązań hotelarskich i prestiżowych mistrzostw golfowych. Będąca spółką prywatną Kohler Co. powstała w 1873 r. i ma siedzibę w Kohler w stanie Wisconsin. Kohler również opracowuje rozwiązania umożliwiające życie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, aby poprawić jakość życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. Jej platforma Innovation for Good służy rozwiązywaniu naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i bezpiecznych sanitariatów, zapewniając przełomowe produkty i usługi dla potrzebujących społeczności. David Kohler pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego i reprezentuje czwarte pokolenie rodziny Kohlerów we władzach spółki.

Flamingo Estate

Założona w latach 40. XX wieku na szczytach wzgórz Los Angeles posiadłość Flamingo Estate przez całą swoją historię była hedonistyczną enklawą kultu słońca, ludowych mitów i psychodelicznych środków - sekretną przystanią dla dzikiej alchemii w Mieście Aniołów. Obecnie Flamingo Estate jest domem Richarda Christiansena i, w duchu swoich początków, miejscem radykalnego celebrowania przyjemności płynących z ogrodu. Starannie uprawiamy najdziksze i najcenniejsze dary Matki Natury w czasie, gdy najbardziej ich potrzebujemy. Firma wyznaje ideę, że Matka Natura jest ostatnim wielkim domem luksusu, i pozyskuje rzadkie składniki z ponad 125 gospodarstw i od swoich współpracowników. Zamiast składników przemysłowych, jej celem jest jak największe zbliżenie się do surowego, naturalnego materiału oraz możliwość prześledzenia pochodzenia każdego składnika aż do rolnika, który go zasadził. Tworzy bogate w składniki odżywcze rytuały codziennej przyjemności, kierując się wskazówkami Matki Natury.

