콜러, 플라밍고 에스테이트와 밀라노 디자인 위크에서 의식과 자연, 장인정신에 뿌리를 둔 조형적 배스하우스 공개

파디글리오네 다르테 콘템포라네아(Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14) 안뜰에 설치된 이번 작품의 중심에 배스하우스가 자리하고 있다. 이 대담한 브루탈리즘 구조물은 길들여지지 않은 야생화 7종이 피어난 초원 속에서 유기적으로 솟아오르는 듯한 모습으로, 건축 형태와 살아 있는 생태계의 경계를 허문다. 캘리포니아에 있는 플라밍고 에스테이트의 배스하우스에서 영감을 받은 모놀리식 구조물로 247제곱피트 규모이며 풍화된 금속과 원초적 표면의 팔레트가 바탕이 됐다. 콘크리트의 광물성 질감과 중량감을 떠올리게 하는 인토나치노 플라스터(intonachino plaster)로 외장 마감된 배스하우스에는 밀라노 기반 장인 사무엘레 도세나(Samuele Dossena)가 제작한 기념비적 스테인드글라스 창이 설치돼 테라코타 톤의 표면 위로 빛을 흩뿌린다. 또 플라밍고 에스테이트 캔들이 벽면을 따라 놓여 고요하고 차분한 분위기를 자아낸다.

리처드 크리스티안센 플라밍고 에스테이트 창립자는 "배스하우스는 의식과 자연, 소재가 지닌 고요한 힘에 대한 명상"이라며 "야생화와 물, 빛이 어우러져 사람들을 대지의 리듬과 다시 연결해 주는 그런 감각적 경험을 만들어내는 장소를 구상했다. 콜러와의 파트너십을 통해 이 비전을 탁월한 수준의 장인정신으로 구현할 수 있었고, 사람들이 속도를 늦추고, 성찰하며, 자연 세계와 다시 교감하도록 이끄는 공간을 만들었다"고 말했다.

배스하우스에 들어서면 방문객은 콜러의 상징적인 독립형 에나멜 주철 욕조를 새롭게 해석한 신작 레버리(Reverie)를 마주하게 된다. 공간의 중심 요소 역할을 하는 구리 외피를 입힌 제품으로 욕조를 감싸고 있다. 재활용 소재가 80% 이상 들어갔으며 지속 가능한 장인정신의 유산과 오랜 사용을 염두에 둔 설계가 두드러진다. 콜러가 욕조 디자인의 핵심 소재로 구리를 사용한 것은 이번이 처음으로, 이 카테고리에 새로운 차원을 더해 준다.

데이비드 콜러(David Kohler) 콜러 회장 겸CEO는"디자인과 창의적 과정은 언제나 콜러의 핵심으로 전통을 만들고 발전을 이끄는 원동력"이라며 "콜러는 디자인이란 유산과 혁신을 이어주는 다리이며 소재 탐구와 장인정신을 통해 끊임없이 진화한다고 여기고 있다. 밀라노 디자인 위크 기간에 리처드 크리스티안센, 플라밍고 에스테이트와 협력하게 돼 뜻깊다. 예술과 디자인을 통해 지속적으로 영감을 주고 싶다"고 말했다.

정원 곳곳에는 크리스티안센이 구상해 콜러가 설계하고 위스콘신에 위치한 유서 깊은 자사 주조 공장에서 만든 유일무이한 폴리네이터 배스(pollinator bath)가 네 개 배치돼 있다. 이 조형물은 새, 벌, 기타 수분 매개 생물들의 안식처가 되는 동시에 인간의 장인정신과 자연 세계 간 상호성이라는 설치 작품의 서사를 넓혀 주는 역할도 하고 있다.

마이클 서움(Michael Seum) 콜러 글로벌 디자인 부문 부사장은 "플라밍고 에스테이트 배스하우스를 통해 건축과 생태의 관계, 또 디자인이 인간뿐만 아니라 사람들을 둘러싼 자연 세계를 위해 어떻게 배려해 줄 수 있는지를 탐구하고자 했다"며 "폴리네이터 배스는 이 개념을 조형적 형태로 구현한 것으로, 브루탈리즘 원칙에서 영감을 받은 외면이 자연에서 착안한 내부의 유기적 표면으로 자연스럽게 이어진다. 디자인이 인간의 의식과 환경적 책임을 모두 포용해야 한다는 콜러의 신념이 반영된 것"이라고 말했다.

콜러의 플라밍고 에스테이트 배스하우스는 목욕을 회복적 경험이자 의식과 휴식의 공간으로 격상시키고 신체의 속도를 늦추고 마음을 고요하게 하며 빛, 물, 소재에 대한 감각을 극대화한다. 이 설치 미술은 건축, 장인정신, 생태의 통합을 통해 콜러와 플라밍고 에스테이트가 공유하는 비전, 즉 지속 가능한 웰빙은 자연과의 더 깊은 연결에서 비롯된다는 믿음을 드러내 준다.

배스하우스 내부의 캔들은 이번 설치를 위해 플라밍고 에스테이트가 특별 제작했다. 플라밍고 에스테이트 폴리네이터 캔들(Flamingo Estate Pollinator Candle)이 폴리네이터 배스 솝 브릭(Pollinator Bath Soap Brick)을 보완해 주고 있다. 향은 밀라노 도심 거리를 산책하는 경험에서 영감을 받았다. 와일드 린든 블로섬(Wild Linden Blossom)은 꽃이 만개한 밀라노를 거니는 감각을 표현한 것이다. 여름 문턱이 되면 특유의 틸리오 나무(Tiglio Tree)가 일제히 꽃을 피우며 도시 전역의 가로수길을 은은한 꿀 향기로 물들인다. 햇살이 비치는 시장에서는 베르가못이 껍질 특유의 싱그럽고 반짝이는 향을 발산하고, 달콤한 꽃가루 향이 공기를 채운다. 해당 캔들과 솝 브릭은 FlamingoEstate.com에서 구매할 수 있다.

이번 설치 작품은 파디글리오네 다르테 콘템포라네아(Via Palestro 14, 20121 Milan, Italy)에서 열린 푸오리살로네(FuoriSalone) 기간에 공개됐으며, 4월 21일(화)부터 4월 26일(일)까지 일반에 공개된다. 운영 시간은 화요일 오후 12시~7시, 수요일 오후 12시~4시, 오후 7시~10시, 목요일부터 토요일까지 오후 12시~10시, 일요일 오후 12시~6시다.

설치 이미지와 추가 정보는 여기 프레스 키트를 통해 확인할 수 있다.

콜러 소개

콜러는 150년 넘게 대담한 디자인과 혁신을 선도하는 글로벌 기업으로 군림해 왔다. 주방 및 욕실 제품, 프리미엄 캐비닛과 타일, 조명, 웰니스 제품 및 서비스, 럭셔리 호스피탈리티 서비스와 메이저 챔피언십 골프를 통해 사람들이 품격 있고 건강하며 지속 가능한 삶을 영위하도록 돕는 데 전념하고 있다. 콜러는 비상장 기업으로 1873년에 설립되었으며, 미국 위스콘신주 콜러에 본사를 두고 있다. 또 현재와 미래 세대의 삶의 질 향상을 위해 지속 가능한 생활 솔루션 개발에도 주력하고 있다. 이노베이션 포 굿(Innovation for Good) 플랫폼을 통해 깨끗한 물, 안전한 위생 등 시급한 문제를 해결해 주는 혁신적 제품과 서비스를 소외된 지역사회에 제공하고 있다. 데이비드 콜러가 회장 겸 CEO로서 콜러 가문의 4세 경영을 대표하고 있다.

플라밍고 에스테이트 소개

플라밍고 에스테이트는1940년대 로스앤젤레스 언덕 높은 곳에 자리 잡은 이후 역사적으로 태양 숭배, 민속 신화, 사이키델릭 치유법이 공존하는 쾌락주의적 공간이자 천사의 도시(City of Angels) 속 비밀스러운 연금술의 안식처였다. 현재 이곳은 리처드 크리스티안센의 거처로, 그 기원적 정신을 이어 정원에서 비롯된 즐거움을 급진적으로 드러내는 공간으로 거듭났다. 요즘처럼 가장 필요한 시점에 대자연이 지닌 가장 야생적이고 귀중한 선물을 정성스럽게 재배하고 있으며, 대자연을 궁극의 럭셔리 하우스로 보는 철학을 바탕으로 125곳이 넘는 농가와 협력자들에게 희귀 원료를 공급받고 있다. 상업적 원료를 지양하고 최대한 자연 그대로의 원재료에 가까운 상태를 추구하며, 원료마다 농가부터 추적이 가능하도록 투명하게 관리한다. 대자연을 길잡이로 삼아 매일 같이 즐거움을 더해주는 영양가 높은 일상을 만들고 있다.

미디어 문의처

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SOURCE Kohler Co.