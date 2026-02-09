Kolmar Korea vence batalha judicial contra a Intercos Korea por vazamento de tecnologia de proteção solar

Notícias fornecidas por

Kolmar Korea

09 fev, 2026, 08:00 GMT

- Os tribunais coreanos ordenam que a Intercos Korea arque com todas as custas judiciais, confirmando a responsabilidade civil e criminal

SEUL, Coreia do Sul, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Kolmar Korea obteve uma vitória judicial decisiva em uma longa disputa sobre o vazamento ilegal de tecnologias proprietárias de proteção solar envolvendo a Intercos Korea, subsidiária coreana da empresa italiana de fabricação de cosméticos Intercos. Após a decisão final de culpabilidade do Supremo Tribunal, os tribunais ordenaram ainda que a parte vencida arcasse com todos os custos do processo, ressaltando a gravidade da apropriação indevida de tecnologia e a responsabilidade legal que isso acarreta.

Continue Reading
Complexo de P&D Kolmar Korea
Complexo de P&D Kolmar Korea

A Kolmar Korea recuperou um total de 31,2 milhões de KRW em custos judiciais da Intercos Korea e de um ex-funcionário, representando o valor total das despesas civis efetivamente incorridas em relação ao caso.

A disputa teve início quando um ex-funcionário da Kolmar Korea, identificado como A, que havia trabalhado na empresa por aproximadamente 10 anos, foi transferido para a Intercos Korea em 2018 e removeu ilegalmente vários materiais essenciais de pesquisa e desenvolvimento, incluindo dados proprietários sobre formulações de protetores solares e informações sobre o desenvolvimento de novos produtos. Investigações posteriores revelaram que outro ex-funcionário, B, que também ingressou na Intercos Korea na mesma época, participou do vazamento de segredos comerciais.

Em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal da Coreia proferiu sentenças definitivas de culpabilidade contra ambos os ex-funcionários. Posteriormente, em outubro de 2024, o Tribunal Distrital de Suwon decidiu que a Intercos Korea havia violado a Lei de Prevenção da Concorrência Desleal e Proteção de Segredos Comerciais, impondo uma multa de 5 milhões de won sul-coreanos.

Um porta-voz da Kolmar Korea comentou: "Esta decisão representa a aplicação firme do nosso princípio de que o vazamento de tecnologia deve ser responsabilizado até o fim. Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para proteger nossas principais tecnologias e ativos de P&D."

A Kolmar Korea é amplamente reconhecida por sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial em proteção solar. Em 2022, a empresa estabeleceu uma organização de pesquisa dedicada, o Laboratório de Inovação em Tecnologia UV, e atualmente detém mais de 100 patentes relacionadas a tecnologias de proteção UV. No ano passado, a Kolmar Korea desenvolveu a primeira tecnologia de estabilização do mundo para um protetor solar híbrido composto que combina filtros UV minerais e químicos. A empresa também foi pioneira nos mercados globais de proteção solar, tornando-se a primeira empresa na Coreia a obter a certificação OTC da FDA dos EUA para produtos de proteção solar em 2013.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888771/Kolmar_Korea_R_D_Complex.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg

FONTE Kolmar Korea

Da mesma fonte

Kolmar Korea ganha o prêmio de Melhor Inovação na CES 2026 na categoria Tecnologia para Beleza (Best of Innovation Award), uma novidade mundial no setor de cosméticos

Kolmar Korea ganha o prêmio de Melhor Inovação na CES 2026 na categoria Tecnologia para Beleza (Best of Innovation Award), uma novidade mundial no setor de cosméticos

A Kolmar Korea anunciou que seu Dispositivo para Tratamento de Cicatrizes com inteligência artificial ganhou o prêmio de Melhor Inovação na categoria ...
Kolmar Korea nomeada pela Time como uma das melhores empresas do mundo em crescimento sustentável 2026 pelo segundo ano consecutivo

Kolmar Korea nomeada pela Time como uma das melhores empresas do mundo em crescimento sustentável 2026 pelo segundo ano consecutivo

Kolmar Korea, líder global em ODM de cosméticos, foi selecionada pelo segundo ano consecutivo para a lista da Time, World's Best Companies in...
More Releases From This Source

Explorar

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Household Products

Household Products

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics