Kolmar Korea vence batalha judicial contra a Intercos Korea por vazamento de tecnologia de proteção solar

- Os tribunais coreanos ordenam que a Intercos Korea arque com todas as custas judiciais, confirmando a responsabilidade civil e criminal

SEUL, Coreia do Sul, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Kolmar Korea obteve uma vitória judicial decisiva em uma longa disputa sobre o vazamento ilegal de tecnologias proprietárias de proteção solar envolvendo a Intercos Korea, subsidiária coreana da empresa italiana de fabricação de cosméticos Intercos. Após a decisão final de culpabilidade do Supremo Tribunal, os tribunais ordenaram ainda que a parte vencida arcasse com todos os custos do processo, ressaltando a gravidade da apropriação indevida de tecnologia e a responsabilidade legal que isso acarreta.

Complexo de P&D Kolmar Korea

A Kolmar Korea recuperou um total de 31,2 milhões de KRW em custos judiciais da Intercos Korea e de um ex-funcionário, representando o valor total das despesas civis efetivamente incorridas em relação ao caso.

A disputa teve início quando um ex-funcionário da Kolmar Korea, identificado como A, que havia trabalhado na empresa por aproximadamente 10 anos, foi transferido para a Intercos Korea em 2018 e removeu ilegalmente vários materiais essenciais de pesquisa e desenvolvimento, incluindo dados proprietários sobre formulações de protetores solares e informações sobre o desenvolvimento de novos produtos. Investigações posteriores revelaram que outro ex-funcionário, B, que também ingressou na Intercos Korea na mesma época, participou do vazamento de segredos comerciais.

Em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal da Coreia proferiu sentenças definitivas de culpabilidade contra ambos os ex-funcionários. Posteriormente, em outubro de 2024, o Tribunal Distrital de Suwon decidiu que a Intercos Korea havia violado a Lei de Prevenção da Concorrência Desleal e Proteção de Segredos Comerciais, impondo uma multa de 5 milhões de won sul-coreanos.

Um porta-voz da Kolmar Korea comentou: "Esta decisão representa a aplicação firme do nosso princípio de que o vazamento de tecnologia deve ser responsabilizado até o fim. Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para proteger nossas principais tecnologias e ativos de P&D."

A Kolmar Korea é amplamente reconhecida por sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial em proteção solar. Em 2022, a empresa estabeleceu uma organização de pesquisa dedicada, o Laboratório de Inovação em Tecnologia UV, e atualmente detém mais de 100 patentes relacionadas a tecnologias de proteção UV. No ano passado, a Kolmar Korea desenvolveu a primeira tecnologia de estabilização do mundo para um protetor solar híbrido composto que combina filtros UV minerais e químicos. A empresa também foi pioneira nos mercados globais de proteção solar, tornando-se a primeira empresa na Coreia a obter a certificação OTC da FDA dos EUA para produtos de proteção solar em 2013.

