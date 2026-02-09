Kolmar Korea zwycięża spór prawny w sprawie wycieku technologii ochrony przeciwsłonecznej przeciwko Intercos Korea

- Koreańskie sądy nakazały firmie Intercos Korea pokrycie wszystkich kosztów prawnych, potwierdzając jej odpowiedzialność zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego.

SEUL, Korea Południowa, 9 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Kolmar Korea odniosła rozstrzygające zwycięstwo w długoletnim sporze prawnym dotyczącym bezprawnego wycieku zastrzeżonej technologii ochrony przeciwsłonecznej, w którym udział brała spółka Intercos Korea, koreańska filia firmy Intercos, włoskiego producenta wyrobów kosmetycznych prowadzącego działalność w modelu ODM. Po ogłoszeniu przez koreański Sąd Najwyższy prawomocnego orzeczenia wskazującego na winę pozwanego, sąd nakazał stronie przegranej pokrycie pełnych kosztów postępowania sądowego, podkreślając wagę przywłaszczenia technologii i wiążącej się z tym czynem odpowiedzialności prawnej.

Kolmar Korea R&D Complex

Firma Kolmar Korea odzyskała od Intercos Korea i od byłego pracownika łącznie 31,2 mln KRW z tytułu kosztów postępowania prawnego, co stanowi pełną wartość wydatków poniesionych w związku z postępowaniem cywilnym prowadzonym w tej sprawie.

Spór rozpoczął się, gdy były pracownik Kolmar Korea, określany jako A, po dziesięciu latach pracy w tej firmie przeniósł się do Intercos Korea w 2018 r. i bezprawnie wyniósł szereg materiałów dotyczących badań podstawowych i prac rozwojowych, danych obejmujących zastrzeżoną formułę kremu przeciwsłonecznego i informacji na temat opracowania nowego produktu. W toku późniejszego dochodzenia ustalono, że inny były pracownik, określany jako B, również dołączył do Intercos Korea niemalże w tym samym czasie i uczestniczył w wycieku tajemnicy przedsiębiorstwa.

W styczniu 2024 r. Sąd Najwyższy Korei ostatecznie potwierdził odpowiedzialność obu byłych pracowników. Następnie w październiku 2024 r., Sąd Okręgowy w Suwon uznał, że firma Intercos Korea naruszyła przepisy Ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, zasądzając grzywnę w wysokości 5 mln KRW.

Rzecznik prasowy Kolmar Korea stwierdził, że „orzeczenie to pokazuje konsekwentne stosowanie naszej zasady, w myśl której wyciek technologii musi wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności w najpełniejszym możliwym zakresie. Będziemy nieustannie podejmować wszelkie niezbędne środki, aby chronić nasze podstawowe technologie i wyniki prac badawczo-rozwojowych".

Firma Kolmar Korea jest powszechnie znana ze światowej klasy badań i prac rozwojowych obejmujących produkty przeciwsłoneczne. W 2022 r. firma otworzyła ośrodek badawczy UV Tech Innovation Lab (Laboratorium Innowacji Technologii UV) i obecnie jest właścicielem ponad 100 patentów związanych z technologiami ochrony przed promieniowaniem UV. W ubiegłym roku spółka Kolmar Korea opracowała pierwszą na świecie technologię stabilizacji na potrzeby hybrydowego kremu przeciwsłonecznego, który łączy w sobie chemiczne i mineralne filtry UV. Firma jest również pionierem na międzynarodowym rynku produktów przeciwsłonecznych, stając się pierwszym podmiotem w Korei, który zdobył certyfikację amerykańskiej Agencji Żywności Leków (FDA) dla produktów przeciwsłonecznych dostępnych bez recepty w 2013 r.

