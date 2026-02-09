Firma Kolmar Korea vyhrála soudní spor proti společnosti Intercos Korea ohledně úniku technologie ochrany proti slunci
- Korejské soudy nařídily společnosti Intercos Korea uhradit veškeré soudní náklady a potvrdily její občanskoprávní i trestní odpovědnost.
Soul, Jižní Korea, 9. února 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea dosáhla rozhodujícího soudního vítězství v dlouhotrvajícím sporu ohledně nelegálního úniku technologií péče o pleť s ochranou proti slunci, v němž byla zapojena společnost Intercos Korea, korejská dceřiná firma italské kosmetické společnosti Intercos. Po konečném odsuzujícím verdiktu Nejvyššího soudu navíc soudy nařídily poražené straně uhradit veškeré náklady soudního řízení, čímž zdůraznily závažnost zneužití technologie a s tím související právní odpovědnost.
Firma Kolmar Korea získala od společnosti Intercos Korea a svého bývalého zaměstnance jako náhradu soudních nákladů celkem 31,2 milionu jihokorejských wonů (KRW), což představuje plnou částku občanskoprávních výdajů vynaložených v souvislosti s případem.
Spor vznikl poté, co bývalý zaměstnanec Kolmar Korea, označený jako A, který ve společnosti pracoval přibližně 10 let, v roce 2018 přešel do Intercos Korea a nezákonně odnesl několik klíčových výzkumných a vývojových materiálů včetně dat o složení opalovacích přípravků a informací o vývoji nových produktů. Vyšetřování později odhalilo, že další bývalý zaměstnanec, označený jako B, který do Intercos Korea nastoupil přibližně ve stejnou dobu, se podílel na úniku obchodních tajemství.
V lednu 2024 korejský Nejvyšší soud pravomocně potvrdil odsuzující verdikty proti oběma bývalým zaměstnancům. Následně v říjnu 2024 okresní soud v Suwonu rozhodl, že společnost Intercos Korea porušila zákon o ochraně před nekalou soutěží a o obchodních tajemstvích, a uložil jí pokutu ve výši 5 milionů KRW.
Mluvčí Kolmar Korea uvedl: „Toto rozhodnutí představuje důsledné uplatnění našeho principu, že únik technologií musí být stíhán až do samotného konce. Budeme i nadále podnikat veškerá nezbytná opatření k ochraně našich klíčových technologií a aktiv v oblasti výzkumu a vývoje."
Společnost Kolmar Korea je všeobecně uznávána pro své schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje týkající se ochrany proti slunci. V roce 2022 společnost založila specializovanou výzkumnou organizaci UV Tech Innovation Lab a v současnosti vlastní více než 100 patentů souvisejících s technologiemi ochrany proti UV záření. V loňském roce vyvinula společnost Kolmar Korea první technologii stabilizace pro hybridní kompozitní opalovací krém na světě, který kombinuje minerální a chemické UV filtry. Společnost byla rovněž průkopníkem na globálních trzích s produkty chránící pleť proti slunci, když se v roce 2013 stala první korejskou firmou, která od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv získala certifikaci pro volně prodejné opalovací přípravky.
