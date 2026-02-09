Kolmar Korea выиграла юридическую битву против Intercos Korea по поводу утечки технологии средств защиты от воздействия солнца

— корейские суды обязали компанию Intercos Korea оплатить все судебные издержки, подтвердив гражданскую и уголовную ответственность

СЕУЛ, Южная Корея, 9 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Kolmar Korea одержала решительную юридическую победу в длительном споре о незаконной утечке патентованной технологии средств защиты от воздействия солнца с участием Intercos Korea, корейской дочерней компании итальянской косметической компании Intercos, являющейся разработчиком и производителем оригинальной продукции. После окончательного обвинительного решения Верховного суда суды также обязали проигравшую сторону оплатить полную стоимость судебного разбирательства, подчеркнув серьезность незаконного присвоения технологий и сопутствующую юридическую ответственность.

Компания Kolmar Korea взыскала в общей сложности 31,2 млн корейских вон судебных издержек с компании Intercos Korea и бывшего сотрудника, что представляет собой полную сумму расходов по гражданскому судебному процессу, фактически понесенных в связи с этим делом.

Спор возник, когда бывший сотрудник Kolmar Korea, обозначаемый псевдонимом A, который проработал в компании около 10 лет, перешел в компанию Intercos Korea в 2018 году и незаконно удалил несколько ключевых материалов исследований и разработок, включая данные о патентованном солнцезащитном составе и информацию о разработке новых продуктов. Позже расследования показали, что другой бывший сотрудник, B, который также поступил на работу в компанию Intercos Korea примерно в то же время, участвовал в этой утечке коммерческой тайны.

В январе 2024 года Верховный суд Кореи вынес окончательные обвинительные приговоры в отношении обоих бывших сотрудников. Впоследствии, в октябре 2024 года, окружной суд Сувона постановил, что компания Intercos Korea нарушила Закон о противодействии недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны, наложив на нее штраф в размере 5 млн корейских вон.

Представитель компании Kolmar Korea прокомментировал: «Это решение представляет твердое применение нашего принципа, согласно которому утечки технологий должны преследоваться до конца. Мы продолжим принимать все необходимые меры для защиты наших основных технологий и результатов НИОКР».

Компания Kolmar Korea широко известна своими исследованиями и разработками в области средств для защиты от солнца мирового класса. В 2022 году компания создала специализированную исследовательскую организацию UV Tech Innovation Lab, и в настоящее время ей принадлежит более 100 патентов, связанных с технологиями защиты от ультрафиолетового излучения. В прошлом году компания Kolmar Korea разработала первую в мире технологию стабилизации для производства гибридного композитного солнцезащитного крема, который сочетает в себе минеральные и химические УФ-фильтры. Компания также является первопроходцем на мировых рынках средств для защиты от воздействия солнца, став первой компанией в Корее, получившей сертификацию управления FDA (США) на безрецептурные средства для солнцезащитных продуктов в 2013 году.

