韓國科瑪在與Intercos Korea的防曬技術洩密訴訟中勝訴

該糾紛起因於韓國科瑪一名在公司工作約10年的前員工A，其於2018年轉職至Intercos Korea，並非法帶走了多項核心研發材料，包括專有防曬配方數據及新產品開發信息。後續調查發現，另一名前員工B也於同期加入Intercos Korea，並參與了此項商業秘密洩露。

2024年1月，韓國最高法院對兩名前員工作出終審定罪。隨後，2024年10月，水原地方法院裁定Intercos Korea違反《防止不正當競爭及保護商業秘密法》(Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act)，並對其處以500萬韓元罰款。

韓國科瑪一位發言人表示：「此次裁決彰顯了我們對技術洩露行為必將追究到底的原則。我們將繼續採取一切必要措施，保護我們的核心技術和研發資產。」

韓國科瑪以其世界級的防曬研發能力廣受認可。2022年，該公司成立了專門的研究機構紫外線技術創新實驗室(UV Tech Innovation Lab)，目前持有超過100項與紫外線防護技術相關的專利。去年，韓國科瑪研發出全球首項結合礦物與化學紫外線過濾劑的混合復合防曬劑穩定技術。該公司亦是全球防曬市場的開拓者，早在2013年就成為韓國首家獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)非處方藥認證的防曬產品企業。

