Kolmar Korea wint juridische strijd over Sun Care Technology Leakage tegen Intercos Korea

-Koreaanse rechtbanken gelasten Intercos Korea de volledige gerechtskosten te dragen, waarbij zowel de burgerlijke als de strafrechtelijke aansprakelijkheid werd bevestigd

SEOUL, Zuid-Korea, 9 februari 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea heeft een beslissende juridische overwinning behaald in een langlopend geschil over het illegale lekken van gepatenteerde zonneverzorgingstechnologieën waarbij Intercos Korea, de Koreaanse dochteronderneming van het Italiaanse cosmetica ODM-bedrijf Intercos, betrokken is. Na de definitieve schuldige uitspraak van het Hooggerechtshof hebben de rechtbanken de verliezende partij verder bevolen de volledige kosten van de rechtszaak te dragen, wat de ernst van misbruik van technologie en de daarmee gepaard gaande juridische verantwoordelijkheid onderstreept.

Kolmar Korea heeft in totaal 31,2 miljoen KRW aan gerechtelijke kosten van Intercos Korea en een voormalig werknemer teruggevorderd, wat het volledige bedrag van de daadwerkelijk in verband met de zaak gemaakte civielrechtelijke kosten vertegenwoordigt.

Het geschil ontstond toen een voormalige Kolmar Korea-medewerker, geïdentificeerd als A, die ongeveer 10 jaar bij het bedrijf had gewerkt, in 2018 naar Intercos Korea werd overgeplaatst en illegaal meerdere kernonderzoeks- en ontwikkelingsmaterialen verwijderde, waaronder gepatenteerde gegevens over de formulering van zonnebrandcrème en informatie over de ontwikkeling van nieuwe producten. Uit onderzoek bleek later dat een andere voormalige werknemer, B, die rond dezelfde tijd bij Intercos Korea in dienst was getreden, ook betrokken was bij het lekken van bedrijfsgeheimen.

In januari 2024 heeft het Hooggerechtshof van Korea schuldige uitspraken tegen beide voormalige werknemers afgerond. Vervolgens oordeelde de rechtbank van Suwon in oktober 2024 dat Intercos Korea de wet inzake de voorkoming van oneerlijke concurrentie en de bescherming van handelsgeheimen had geschonden en een boete van 5 miljoen KRW oplegde.

Een woordvoerder van Kolmar Korea merkte op: "Deze uitspraak vertegenwoordigt de stevige toepassing van ons principe dat technologielekken tot het einde toe verantwoording moeten afleggen. We zullen alle nodige maatregelen blijven nemen om onze kerntechnologieën en R&D-activa te beschermen."

Kolmar Korea wordt algemeen erkend om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van zonnezorg van wereldklasse. In 2022 richtte het bedrijf een speciale onderzoeksorganisatie op, het UV Tech Innovation Lab, en heeft momenteel meer dan 100 patenten met betrekking tot UV-beschermingstechnologieën. Vorig jaar ontwikkelde Kolmar Korea 's werelds eerste stabilisatietechnologie voor een hybride samengestelde zonnebrandcrème die minerale en chemische UV-filters combineert. Het bedrijf is ook een pionier op de wereldwijde markt voor zonnebrandcrème, omdat het in 2013 het eerste bedrijf in Korea is dat de Amerikaanse FDA OTC-certificering voor zonnebrandcrèmeproducten heeft verkregen.

