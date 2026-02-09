Kolmar Korea gana la batalla legal contra Intercos Korea por filtración de tecnología de protección solar

- El tribunal coreano resuelve que Intercos Korea asuma todos los costos legales y confirma tanto la responsabilidad civil como la penal

SEÚL, Corea del Sur, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea obtuvo una victoria legal decisiva en una larga disputa sobre la filtración ilegal de tecnologías patentadas de protección solar en la que estaba implicada Intercos Korea, la filial coreana de la empresa italiana de cosméticos ODM Intercos. Además, tras la sentencia definitiva de culpabilidad dictada por el Tribunal Supremo, los tribunales dispusieron que la parte perdedora corra con la totalidad de las costas judiciales, lo que pone de manifiesto la gravedad de la apropiación indebida de tecnología y la responsabilidad jurídica que conlleva.

Complejo de I+D de Kolmar Korea

Kolmar Korea recuperó un total de 31,2 millones de wones surcoreanos en costas judiciales de Intercos Korea y de un exempleado, lo que representa el importe total de los gastos civiles realmente incurridos en relación con el caso.

La disputa se originó cuando un exempleado de Kolmar Korea, identificado como A, que había trabajado en la empresa durante aproximadamente 10 años, comenzó a trabajar para Intercos Korea en 2018 y sustrajo ilegalmente diversos materiales fundamentales para la investigación y el desarrollo, incluidos datos sobre fórmulas patentadas de protectores solares e información sobre el desarrollo de nuevos productos. Las investigaciones posteriores revelaron que otro exempleado, B, que también se había unido a Intercos Korea participó en la filtración de secretos comerciales aproximadamente al mismo tiempo.

En enero de 2024, el tribunal supremo de Corea dictó sentencias condenatorias contra ambos exempleados. Posteriormente, en octubre de 2024, el Tribunal de Distrito de Suwon dictaminó que la empresa había infringido la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales y le impuso una multa de 5 millones de wones surcoreanos.

Un vocero de Kolmar Korea comentó: "Esta sentencia representa la aplicación firme de nuestro principio de que la filtración de tecnología debe ser objeto de responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para proteger nuestras tecnologías básicas y nuestros activos de investigación y desarrollo (I+D)".

Kolmar Korea es ampliamente reconocida por sus capacidades de investigación y desarrollo de primera clase en el ámbito de los productos solares. En 2022, la empresa creó una organización dedicada a la investigación, el UV Tech Innovation Lab (laboratorio de innovación tecnológica contra rayos UV), y actualmente posee más de 100 patentes relacionadas con tecnologías de protección contra rayos UV. El año pasado, Kolmar Korea desarrolló la primera tecnología de estabilización del mundo para un protector solar híbrido compuesto que combina filtros UV minerales y químicos. Asimismo, la empresa fue pionera en los mercados mundiales de productos solares, al convertirse en la primera empresa de Corea en obtener la certificación OTC de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para productos de protección solar en 2013.

