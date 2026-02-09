Spoločnosť Kolmar Korea vyhrala právny spor proti spoločnosti Intercos Korea v súvislosti s únikom technológie opaľovacích prípravkov
News provided byKolmar Korea
Feb 09, 2026, 03:00 ET
– Kórejské súdy nariadili spoločnosti Intercos Korea znášať všetky súdne trovy a potvrdili občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť
SOUL, Južná Kórea, 9. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kolmar Korea dosiahla rozhodujúce právne víťazstvo v dlhotrvajúcom spore, čo sa týka nezákonného úniku patentovaných technológií prípravkov na opaľovanie, do ktorého je zapojená spoločnosť Intercos Korea, kórejská dcérska spoločnosť talianskej kozmetiky ODM spoločnosti Intercos. Po konečnom rozsudku Najvyššieho súdu o vine súdy ďalej nariadili strane, ktorá spor prehrala, aby znášala všetky náklady súdneho sporu, čím zdôraznili závažnosť zneužitia technológií a s tým spojenú právnu zodpovednosť.
Spoločnosť Kolmar Korea získala od spoločnosti Intercos Korea a bývalého zamestnanca celkovo 31,2 milióna juhokórejských wonov (KRW) na právne trovy, čo predstavuje celú sumu skutočne vynaložených nákladov na občianskoprávne konanie v súvislosti s prípadom.
Spor vznikol, keď bývalý zamestnanec spoločnosti Kolmar Korea, označený ako A, ktorý v spoločnosti pracoval približne 10 rokov, prešiel v roku 2018 do spoločnosti Intercos Korea a nezákonne odviezol viacero kľúčových výskumných a vývojových materiálov vrátane patentovaných údajov o zložení opaľovacích krémov a informácií o vývoji nových produktov. Vyšetrovanie neskôr odhalilo, že na úniku obchodného tajomstva sa podieľal aj ďalší bývalý zamestnanec, B, ktorý približne v rovnakom čase nastúpil do spoločnosti Intercos Korea.
V januári 2024 Najvyšší súd Kórey konečne vyniesol rozsudky ohľadom viny nad oboma bývalými zamestnancami. Následne v októbri 2024 okresný súd v Suwone rozhodol, že spoločnosť Intercos Korea porušila zákon o predchádzaní nekalej súťaži a ochrane obchodného tajomstva, a uložil jej pokutu vo výške 5 miliónov KRW.
Hovorca spoločnosti Kolmar Korea poznamenal: „Toto rozhodnutie predstavuje dôsledné uplatňovanie našej zásady, že únik technológií sa musí brať na zodpovednosť až do samého konca. Budeme naďalej prijímať všetky potrebné opatrenia na ochranu našich kľúčových technológií a aktív v oblasti výskumu a vývoja."
Spoločnosť Kolmar Korea je všeobecne uznávaná pre svoje výskumné a vývojové kapacity svetovej úrovne v oblasti opaľovacích prípravkov. V roku 2022 spoločnosť založila špecializovanú výskumnú organizáciu s názvom UV Tech Innovation Lab (Laboratórium inovačných technológií v oblasti UV žiarenia) a v súčasnosti vlastní viac ako 100 patentov súvisiacich s technológiami ochrany pred UV žiarením. Spoločnosť Kolmar Korea v minulom roku vyvinula prvú stabilizačnú technológiu na svete pre hybridný kompozitný opaľovací krém, ktorý kombinuje minerálne a chemické UV filtre. Spoločnosť je tiež priekopníkom na globálnych trhoch s opaľovacími prípravkami a v roku 2013 sa stala prvou spoločnosťou v Kórei, ktorá získala certifikáciu FDA OTC pre opaľovacie prípravky v USA.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2888686/Kolmar_Korea_R_D_Complex.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg
Share this article