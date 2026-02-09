Kolmar Korea remporte la bataille juridique contre Intercos Korea relative à la fuite technologique des soins solaires

- Les tribunaux coréens contraint Intercos Korea à supporter l'intégralité des frais de justice, confirmant ainsi sa responsabilité civile et pénale.

SÉOUL, Corée du Sud, 9 février, 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea a remporté une victoire juridique décisive dans un litige de longue date sur la fuite illégale de technologies propriétaires de soins solaires impliquant Intercos Korea, la filiale coréenne de la société italienne ODM de cosmétiques Intercos. À la suite de l'arrêt de culpabilité définitif de la Cour suprême, les tribunaux ont en outre ordonné à la partie perdante de supporter l'intégralité des frais de justice, soulignant ainsi la gravité du détournement de technologie et la responsabilité juridique qui en découle.

Kolmar Korea R&D Complex

Kolmar Korea a recouvré un total de 31,2 millions KRW en frais de justice auprès d'Intercos Korea et d'un ancien employé, ce qui représente le montant total des frais de contentieux civil effectivement encourus dans le cadre de cette affaire.

Le litige a débuté lorsqu'un ancien employé de Kolmar Korea, identifié comme A, qui avait travaillé pour l'entreprise pendant environ dix ans, a été transféré à Intercos Korea en 2018 et a illégalement retiré de nombreux documents de R&D, y compris des données de formulation d'écrans solaires exclusifs et des informations sur le développement de nouveaux produits. Les enquêtes ont ensuite révélé qu'un autre ancien employé, B, qui avait également rejoint Intercos Korea à peu près à la même époque, avait participé à la fuite de secrets commerciaux.

En janvier 2024, la Cour suprême de Corée a prononcé des verdicts de culpabilité à l'encontre des deux anciens employés. Par la suite, en octobre 2024, le tribunal de district de Suwon a jugé qu'Intercos Korea avait violé la loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets commerciaux et lui a infligé une amende de 5 millions KRW.

Un porte-parole de Kolmar Korea a déclaré : « Cette décision représente l'application ferme de notre principe selon lequel les personnes à l'origine de fuites technologiques doivent être pleinement tenues responsables. Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos technologies fondamentales et nos actifs de R&D ».

Kolmar Korea est largement reconnu pour ses capacités de R&D de classe mondiale dans le domaine des soins solaires. En 2022, l'entreprise a créé un organisme de recherche spécialisé, l'UV Tech Innovation Lab, et détient actuellement plus de 100 brevets liés aux technologies de protection contre les UV. L'année dernière, Kolmar Korea a mis au point la première technologie de stabilisation au monde pour un écran solaire composite hybride qui combine des filtres UV minéraux et chimiques. L'entreprise a également été pionnière sur les marchés mondiaux des soins solaires, en devenant la première société coréenne à obtenir la certification OTC de la FDA américaine pour des produits de protection solaire en 2013.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888686/Kolmar_Korea_R_D_Complex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg