Kolmar Korea تفوز بالمعركة القانونية بشأن تسرب تكنولوجيا العناية من الشمس ضد Intercos Korea

- المحاكم الكورية تأمر Intercos Korea بتحمل التكاليف القانونية الكاملة ، مؤكدةً المسؤولية المدنية والجنائية على حد سواء

Kolmar Korea R&D Complex

سيول ، كوريا الجنوبية ، 9 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- حققت شركة "كولمار كوريا" (Kolmar Korea) انتصارًا قانونيًا حاسمًا في نزاع طويل الأمد حول التسرب غير القانوني لتقنيات العناية من الشمس الخاصة بها يتضمن شركة "إنتركوس كوريا" (Intercos Korea)، الشركة التابعة الكورية للشركة الإيطالية المصنّعة للتصميمات الأصلية لمستحضرات التجميل "إنتركوس" (Intercos). بعد حكم المحكمة العليا النهائي بالذنب ، أمرت المحاكم أيضًا الطرف الخاسر بتحميل تكاليف الدعوى بالكامل ، مما يؤكد خطورة اختلاس التكنولوجيا والمسؤولية القانونية المصاحبة لذلك.

استردت "كولمار كوريا" ما مجموعه 31.2 مليون وون كوري جنوبي في التكاليف القانونية من "إنتركوس كوريا" وموظف سابق ، وهو المبلغ الكامل لتكاليف الدعاوى المدنية التي تم تكبدها بالفعل فيما يتعلق بالقضية.

نشأ النزاع عندما انتقل موظف سابق في "كولمار كوريا" ، تم تحديده باسم (أ) ، والذي عمل في الشركة لمدة 10 سنوات تقريبًا ، إلى "إنتركوس كوريا" في عام 2018 وأزال بشكل غير قانوني العديد من المواد الأساسية للبحث والتطوير ، بما في ذلك بيانات تركيبة واقي الشمس الخاصة بالشركة ومعلومات تطوير المنتجات الجديدة. كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن موظفًا سابقًا آخر ، (ب) ، الذي انضم أيضًا إلى "إنتركوس كوريا" في نفس الوقت تقريبًا ، شارك في تسريب الأسرار التجارية.

في يناير 2024 ، انتهت المحكمة العليا في كوريا من أحكام الإدانة ضد كل من الموظفين السابقين. في وقت لاحق ، في أكتوبر 2024 ، قضت محكمة مقاطعة "سوون" بأن شركة "إنتركوس كوريا" انتهكت قانون منع المنافسة غير العادلة وحماية الأسرار التجارية ، وفرضت غرامة قدرها 5 ملايين وون كوري جنوبي.

وعلق متحدث باسم كولمار كوريا قائلاً: "يمثل هذا الحكم التطبيق الثابت لمبدأنا بأنه يجب تحمل مسؤولية تسرب التكنولوجيا حتى النهاية. سنواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية تكنولوجياتنا الأساسية وأصول البحث والتطوير الخاصة بنا."

تُعرَف "كولمار كوريا على نطاق واسع بقدراتها في مجال أبحاث وتطوير العناية بالشمس على مستوى عالمي. في عام 2022 ، أنشأت الشركة منظمة أبحاث مخصصة ، وهي مختبر الابتكار في تقنيات الأشعة فوق البنفسجية، وتحتفظ حاليًا بأكثر من 100 براءة اختراع تتعلق بتقنيات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. في العام الماضي ، طورت "كولمار كوريا" أول تكنولوجيا استقرار في العالم للحماية من الشمس مركبة هجينة تجمع بين مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المعدنية والكيميائية. كانت الشركة أيضًا رائدة في أسواق العناية بالشمس العالمية ، حيث أصبحت أول شركة في كوريا تحصل على شهادة "المنتجات الجاهزة للاستخدام" من "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية" (FDA) للمنتجات الواقية من الشمس في عام 2013.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888686/Kolmar_Korea_R_D_Complex.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg