Kolmar Korea、Intercos Koreaとの日焼け止め技術流出訴訟で勝訴

- 韓国の裁判所は Intercos Koreaに対して訴訟費用の全額負担を命じ、民事責任と刑事責任の両方を認めました

ソウル（韓国）、2026年2月8日 /PRNewswire/ -- Kolmar Koreaは、イタリアの化粧品ODM企業Intercosの韓国子会社Intercos Koreaが関与した独自の日焼け止め技術の違法流出事件をめぐる長期にわたる法廷係争で、完全勝訴を収めました。最高裁の最終有罪判決を受け、裁判所は敗訴側に訴訟費用の全額負担を命じており、技術盗用がもたらした深刻な結果とそれに伴う法的責任が浮き彫りになった形です。

Kolmar Koreaは、Intercos Koreaおよび元社員から、本件に関連して実際に発生した民事訴訟費用の全額に相当する合計3,120万ウォンの訴訟費用を回収しました。

Kolmar Korea R&D Complex

事件の発端は、同社に約10年間勤務していたKolmar Koreaの元社員（ A）が2018年にIntercos Koreaに転職し、独自の日焼け止め処方のデータや新製品開発情報を含む、複数の極めて重要な研究開発資料を不法に持ち出したことにあります。その後の調査により、同時期にIntercos Koreaに入社した別の社員（B）が、営業秘密の漏洩に関与していたことが明るみに出ました。

2024年1月、韓国の最高裁判所は元社員の両名に対する有罪判決を言い渡しました。その後の2024年10月、Suwon District Courtは、Intercos Koreaが不正競争防止および営業秘密保護に関する法律に違反したとの判決を下し、500万ウォンの罰金を科しました。

Kolmar Koreaの広報担当者は、「今回の判決は、技術を盗むという行為には最後まで責任を追求する当社の断固たる信念が理解されたものです。 中核的技術と研究開発資産を守るため、必要なあらゆる措置を取り続けていく所存です」と述べました。

Kolmar Koreaは、日焼け止めにおいて世界トップクラスの紫外線遮断技術の研究開発力を有することで広く知られています。2022年には専門研究組織UV Tech Innovation Lab を設立し、現在、紫外線保護技術に関する特許を100件以上保有しています。Kolmar Koreaは昨年、紫外線散乱剤と紫外線吸収剤の2種類の紫外線フィルターを組み合わせたハイブリッド複合日焼け止めの安定化技術の開発に世界で初めて成功しています。また、2013年には韓国で初めて日焼け止め製品に対する米国FDA OTC（一般用医薬品）認証を取得するなど、世界の日焼け止め市場における先駆者でもあります。

SOURCE Kolmar Korea