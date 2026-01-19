LANDI Global comemora 20 anos de inovação com o lançamento de sua carteira de pagamentos P-Series de última geração

SINGAPURA, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LANDI Global, líder mundial em soluções profissionais de pagamento e comércio, tem o orgulho de comemorar seu 20º aniversário com o lançamento de seu portfólio de pagamentos mais avançado: a P-Series.

Construída com base em 20 anos de experiência e moldada por dois anos de P&D

Este lançamento é o resultado de mais de dois anos de intensa pesquisa e desenvolvimento, projetado para atender às necessidades em constante evolução de segurança e desempenho dos setores financeiro e de varejo globais.

Profundamente enraizada no DNA da LANDI está uma fusão entre escala industrial global e intimidade local. Com 20 anos de liderança e mais de 130 milhões de terminais implantados, a LANDI aproveita sua experiência incomparável para garantir que a inovação de classe mundial seja fornecida com o conhecimento específico do mercado que somente uma verdadeira presença local pode oferecer.

A P-Series: um portfólio completo de pagamentos de última geração

A nova P-Series une duas décadas de experiência comprovada em campo com tecnologia de ponta. Projetada para transações seguras e de alto desempenho, a linha conta com o mais recente sistema operacional Android 14 e certificações de segurança PCI v7.x. As diferentes séries de produtos do portfólio atendem a todas as necessidades dos comerciantes modernos:

Série P10: Versatilidade incomparável com configurações sem fio e de balcão, oferecendo recursos de pagamento inteligentes e essenciais sem comprometer a melhor segurança e desempenho da categoria.

Versatilidade incomparável com configurações sem fio e de balcão, oferecendo recursos de pagamento inteligentes e essenciais sem comprometer a melhor segurança e desempenho da categoria. Série P20: O melhor teclado em um mundo cada vez mais voltado para o toque. O P20 combina uma tela sensível ao toque nítida de 5 polegadas com um teclado físico para a confiança do toque, enquanto o P20-R foi projetado para oferecer confiabilidade em ambientes de varejo de alta intensidade.

O melhor teclado em um mundo cada vez mais voltado para o toque. O P20 combina uma tela sensível ao toque nítida de 5 polegadas com um teclado físico para a confiança do toque, enquanto o P20-R foi projetado para oferecer confiabilidade em ambientes de varejo de alta intensidade. Série P30: Onde o desempenho de pagamento se encontra com a conveniência avançada. Construído em torno de uma impressionante tela HD de 6,5 polegadas para uma experiência imersiva, ou com a versão Dual-Screen, complementada por uma variante de tablet de 11 polegadas, tudo projetado para dar suporte à convergência das necessidades de pagamento e negócios.

Um ecossistema. Uma visão.

"Na LANDI, nossa visão vai muito além do hardware", disse Patrice Le Marre, CEO da LANDI Global. "Estamos comprometidos em fortalecer o ecossistema comercial global por meio da tecnologia e de parcerias sólidas. Ao combinar soluções integradas com uma rede mundial de parceiros, possibilitamos pagamentos seguros e sem interrupções em todos os pontos de contato, acelerando a convergência de pagamentos, aplicativos comerciais e serviços digitais no checkout."

Sobre a LANDI

Fundada em 2005, a LANDI é uma fornecedora líder de POS inteligentes para pagamentos, checkout e mobilidade, com liderança na China, mais de 700 patentes e 130 milhões de terminais implantados. Desde que se tornou independente em 2022, a LANDI acelerou sua expansão global para apoiar a transformação digital em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

FONTE LANDI Global